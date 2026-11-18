Le 18 novembre 2026, la Cnil inflige une amende de 5 millions d’euros à Macif Vie, filiale d’assurance-vie du groupe Macif, pour des manquements au RGPD. L’assureur conservait notamment en clair les mots de passe de 1,8 million de clients et gardait certaines données bien au-delà de la durée prévue par sa propre politique interne. Aucune fuite n’a été signalée.

Des mots de passe en clair et des accès administrateurs partagés

Macif revendique plus de 5 millions de sociétaires. Dans une mutuelle, les clients sont aussi propriétaires de l’organisation et participent à sa gouvernance. La protection des informations qu’ils confient à l’assureur — coordonnées bancaires, données de santé ou éléments liés à leur épargne-retraite — fait partie de leurs attentes.

Selon la Cnil, Macif Vie stockait 1,8 million de mots de passe sans chiffrement. Plusieurs salariés utilisaient en outre les mêmes identifiants administrateurs, ce qui empêchait d’attribuer les accès à une personne précise. Pour la Cnil, « la sécurisation des données accessibles à partir de mots de passe constitue un des principes essentiels en matière de sécurité des données ». Le RGPD est en vigueur depuis 2018.

Des données conservées plus de dix ans

Macif Vie gardait également certaines données clients pendant plus de dix ans, malgré une politique interne fixant leur durée maximale de conservation à un an. La Cnil juge cette conservation « excessive une fois la demande du client traitée ». Une durée plus longue accroît les risques en cas de cyberattaque, même si l’assureur affirme : « Nous tenons à rassurer nos clients sur le fait qu’aucune de leurs données n’a été divulguée. »

La Cnil sanctionne l’entreprise sans désigner de responsables individuels. Le partage des identifiants administrateurs et le dépassement des durées de conservation laissent toutefois ouvertes des questions sur les contrôles internes. Ces manquements interrogent aussi les procédures de protection de l’assureur. L’amende pèsera sur ses résultats financiers et, indirectement, sur ses sociétaires. Depuis 2018, la Cnil a multiplié les contrôles dans le secteur de l’assurance ; d’autres entreprises ont été sanctionnées pour des manquements similaires.

Macif Vie a supprimé l’historique des mots de passe en clair

Au cours de la procédure, Macif Vie a supprimé l’historique des mots de passe conservés en clair et instauré une purge mensuelle automatique. L’assureur n’a pas précisé publiquement quelle durée de conservation s’applique désormais aux autres données concernées, ni quels autres systèmes ont été audités.

Publiée sous une forme anonymisée à des fins pédagogiques, la délibération de la Cnil a été révélée par BFM Tech, puis confirmée par Macif Vie. Les technologies numériques transforment les relations entre entreprises et clients, et les attentes en matière de protection des données augmentent. Les sociétaires peuvent demander des précisions sur les mesures prises, les contrôles à venir et les moyens consacrés à la protection des données. Macif Vie n’a pas communiqué publiquement sur ces points.