L’assistant « Demander à Maps » arrive en France à partir du 16 novembre 2026. Alimenté par Gemini, il permet de rechercher des lieux et de préparer des déplacements à partir de questions formulées normalement. Pour les familles, les personnes à mobilité réduite ou celles qui organisent plusieurs rendez-vous, l’intérêt dépend aussi de la qualité des informations disponibles.

Prévoir une sortie avec des enfants, trouver un lieu où s’arrêter pendant un déplacement ou préparer une journée avec plusieurs courses peut prendre du temps. L’utilisateur passe habituellement d’une recherche d’adresse à une fiche pratique, puis à un itinéraire. Demander à Maps réunit une partie de ces étapes dans une conversation : on décrit son besoin, l’assistant propose des lieux et l’on peut affiner la réponse.

Le 16 novembre, Google a annoncé l’arrivée de ce service dans plus de 30 pays d’Europe, dont la France. La fonctionnalité s’appuie sur Gemini et sur des informations concernant plus de 300 millions de lieux, enrichies par les contributions de plus de 500 millions d’utilisateurs. L’outil est en cours de déploiement, notamment sur Android et iOS.

Des recherches adaptées aux contraintes de la vie quotidienne

La demande peut porter sur une activité située à proximité, une sortie familiale ou un parcours composé de plusieurs étapes. Le centre d’aide de Google Maps donne notamment l’exemple d’activités accessibles en moins de quinze minutes en voiture. Le dialogue permet ensuite de demander des précisions et de sélectionner les lieux qui conviennent.

Pour les personnes en situation de handicap, les informations d’accessibilité restent particulièrement importantes. Google Maps dispose déjà de fiches indiquant certains aménagements, comme l’accès en fauteuil roulant à l’entrée, aux toilettes, aux places assises, au parking ou à l’ascenseur d’un établissement, lorsque ces attributs sont renseignés et disponibles dans le pays concerné. Poser une question précise peut aider à rechercher un lieu adapté, mais un déplacement sensible exige toujours de confirmer ces équipements auprès de l’établissement.

La nouvelle fonction de planification permet aussi de préparer une journée entière. Google cite l’exemple d’un voyage sur plusieurs jours dont les arrêts apparaissent sur la carte. Le programme peut être modifié pour intégrer un repas ou une promenade supplémentaires, partagé avec les personnes concernées et exporté vers Google Docs sur ordinateur.

Des réponses personnalisées grâce aux lieux enregistrés

L’assistant peut retrouver les adresses déjà sauvegardées dans Google Maps. Une personne qui a conservé ses restaurants ou lieux de loisirs peut lui demander de sélectionner ceux qui répondent à un besoin précis, comme accueillir plusieurs personnes à une heure donnée. Google indique que cette recherche dans les listes est proposée partout où Demander à Maps est disponible.

Les recommandations peuvent aussi être liées aux informations personnelles enregistrées. Dans sa documentation sur l’usage des données, Google précise que les réponses peuvent être adaptées à partir de recherches passées, de lieux enregistrés, d’avis, de conversations précédentes et de certaines informations liées au compte lorsque les paramètres correspondants sont activés. La localisation peut également intervenir dans la réponse et dans l’historique, selon la fonction utilisée et les réglages choisis.

Chacun peut examiner ses paramètres de recommandations personnalisées et l’historique de Maps. Google explique dans son aide consacrée à l’historique qu’il est possible de supprimer les conversations Demander à Maps enregistrées. La suppression se fait par conversation entière : l’outil ne permet pas d’effacer seulement un message isolé dans un fil.

Horaires, accessibilité et rendez-vous restent à confirmer

Un assistant peut rapprocher des informations dispersées, mais ne remplace pas la vérification d’un service essentiel. Pour une personne qui dépend d’un ascenseur, d’un accès sans marche ou d’un horaire particulier, une information erronée peut rendre une sortie impossible. Google avertit lui-même que les réponses générées par l’IA comportent parfois des erreurs et invite à vérifier les détails importants auprès de plusieurs sources.

Le déploiement européen apporte la conversation et la recherche de lieux, mais certaines opérations automatisées sont encore limitées. La possibilité de rechercher un créneau puis de téléphoner à un professionnel pour un rendez-vous est lancée d’abord aux États-Unis, selon l’annonce internationale du 16 novembre. Elle ne fait pas partie des services annoncés immédiatement pour la France.

Pour utiliser Demander à Maps, il suffit de rechercher son bouton sous la barre de recherche dans une application Google Maps à jour, si la fonctionnalité a été activée sur le compte. Les utilisateurs qui privilégient la confidentialité peuvent aussi consulter leurs réglages avant de lancer leurs premières recherches personnalisées.