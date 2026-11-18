Pour DV GROUP, l’arrivée de l’IA dans l’industrie n’est pas seulement une affaire de logiciels. Son dirigeant, Pierre Vandenhove, insiste sur l’accompagnement des équipes, tandis que l’entreprise renforce ses activités numériques et poursuit ses efforts de formation.

Un robot installé sur une ligne de production est visible. Une intelligence artificielle qui améliore progressivement un procédé l’est beaucoup moins. Pour les salariés, la différence compte : les nouveaux outils ne s’apprennent pas toujours en quelques jours et leurs résultats n’apparaissent pas nécessairement dès leur mise en service. C’est l’une des difficultés soulevées par Pierre Vandenhove, PDG de DV GROUP, dans un entretien réalisé par Jean-Baptiste Giraud et publié le 18 novembre 2026 sur Économie Matin.

Le groupe familial, implanté dans l’industrie depuis 1965, intervient dans la maintenance, l’ingénierie, le contrôle et le digital. Il compte 350 collaborateurs, selon ses documents de présentation. Son activité couvre des usines très diverses, de l’automobile à la sidérurgie en passant par l’agroalimentaire. À mesure que les équipements deviennent connectés, la transformation modifie aussi le travail de ceux qui les conçoivent, les entretiennent et les exploitent.

Une transformation qui ne se voit pas immédiatement

Pierre Vandenhove distingue deux façons d’investir. Lorsqu’un industriel installe une machine ou automatise une opération, il peut généralement constater assez vite si l’équipement remplit sa fonction. Avec des logiciels d’analyse fondés sur l’intelligence artificielle, le calendrier change. Il faut d’abord connecter les systèmes, récupérer des données, entraîner les modèles et procéder à des ajustements successifs.

« Cet apprentissage, en général, il prend plusieurs mois », explique le dirigeant. Le résultat peut apparaître progressivement, à mesure que l’outil détecte des relations entre des paramètres qui étaient difficiles à analyser par les méthodes classiques. Les salariés doivent alors travailler avec un système dont les recommandations et les performances s’affinent avec le temps.

Cette évolution touche notamment les métiers du pilotage industriel, de la maintenance et de l’ingénierie. Les compétences traditionnelles ne deviennent pas inutiles : elles restent indispensables pour comprendre les machines, interpréter les informations et décider des changements pertinents. Dans cet entretien, Pierre Vandenhove insiste sur un préalable : « Ce qu’il faut, c’est qu’ils maîtrisent leur process ». La technologie vient s’intégrer à ce savoir-faire, plutôt que s’y substituer automatiquement.

Le dirigeant souligne également la difficulté de justifier un investissement dont le retour n’est pas immédiatement chiffrable. Pour les équipes, cette incertitude peut compliquer l’adhésion au projet. La transformation doit donc être expliquée, suivie et ajustée, bien au-delà de l’installation d’un logiciel.

Former, intégrer et accompagner les usages

DV GROUP a officialisé en février 2026 la création de DV DIGITAL, sa quatrième branche d’activité. Elle réunit notamment des compétences de conception assistée par ordinateur, de gestion des données produits, de pilotage industriel et d’intelligence artificielle. Le communiqué de lancement présente cinq axes d’intervention : le conseil, l’intégration, la formation, l’accompagnement des méthodes de travail et le support.

La formation occupe ainsi une place identifiable dans la stratégie de l’entreprise. DV DIGITAL indique disposer d’une certification Qualiopi pour ses actions de formation. Le même document insiste sur l’appropriation des logiciels par les utilisateurs, un enjeu parfois moins visible que leurs fonctionnalités techniques. Installer un outil performant ne garantit pas, à lui seul, qu’une équipe saura l’utiliser efficacement dans son quotidien. « Adopter, digitaliser, transformer : ce sont de grands mots », note Pierre Vandenhove, qui insiste sur la réalité du travail à faire dans les ateliers.

À l’échelle du groupe, la transmission des compétences est également présente dans le bilan publié le 18 février 2026. DV GROUP y indique avoir recruté près de 30 alternants sur la période 2025-2026, malgré un marché industriel présenté comme difficile. L’alternance répond à un autre besoin : préparer la relève des techniciens et ingénieurs, alors que la maintenance électromécanique, la robotique et les applications numériques requièrent des savoir-faire différents mais complémentaires.

Le groupe souhaite également poursuivre sa croissance. Dans l’entretien, Pierre Vandenhove évoque un objectif d’environ 500 personnes à l’horizon 2035, contre 350 aujourd’hui. Ce chiffre reste une ambition du plan UP2035, mais il donne une dimension humaine au développement prévu : les acquisitions et les nouveaux métiers supposent de construire des équipes capables de travailler ensemble.

Faire évoluer les méthodes sans perdre l’expérience du terrain

La valeur de DV GROUP repose précisément sur un mélange de compétences. Ses équipes peuvent intervenir sur l’électronique de puissance d’un équipement, programmer son automatisation, récupérer des informations issues de capteurs ou relier les résultats aux logiciels de gestion de l’usine. Pour un salarié, le changement ne consiste donc pas seulement à apprendre un nouvel outil : il peut exiger de mieux comprendre le travail d’autres métiers.

La création de DV DIGITAL, enrichie par les acquisitions de Fealinx, DiagRAMS Technologies, Digicad puis JANUS Engineering, accentue cet enjeu de coopération entre spécialistes de la machine et spécialistes de la donnée. Les communiqués annoncent une offre plus intégrée, de la conception des produits à leur fabrication. Sa mise en pratique dépendra aussi de la circulation des compétences entre les équipes.

« Mais à la fin, il y a des femmes et des hommes qu’il faut emmener avec nous dans ces évolutions », rappelle Pierre Vandenhove. Il parle d’un « vrai chemin » pour les industriels, qui ne pourront pas maîtriser seuls toutes les évolutions technologiques, tant leur rythme est rapide. À leurs partenaires de les aider à choisir des outils adaptés, sans « dogmatisme », mais aussi de tenir compte des personnes qui devront travailler avec eux.

La prudence est significative dans un secteur où la robotique et l’IA sont souvent présentées à travers des gains de productivité. Chez DV GROUP, les documents mettent aussi en avant les ingénieurs, les techniciens, les alternants et l’accompagnement des utilisateurs. La croissance annoncée du groupe reposera autant sur cette transmission des savoir-faire que sur l’arrivée de nouveaux logiciels dans les ateliers.