Canal+ accusé d’imposer des conditions inéquitables aux producteurs

Le 29 septembre 2026, l’Autorité de la concurrence a adressé une notification de griefs à Canal+, soulevant une question majeure : une entreprise dominante peut-elle imposer des conditions commerciales désavantageuses à ses partenaires ? L’Autorité accuse le géant français de la télévision payante d’utiliser sa position pour imposer des règles inéquitables aux producteurs et ayants droit cinématographiques. Après une enquête de deux ans lancée en septembre 2024, le groupe est formellement accusé d’abus de position dominante dans l’acquisition et la diffusion d’œuvres cinématographiques.

Conditions de transaction inéquitables au cœur du conflit

Le grief porte sur « l’imposition de conditions de transaction inéquitables », selon les termes du régulateur. Bien que l’Autorité ne détaille pas publiquement les pratiques en cause, le secteur audiovisuel en comprend les enjeux. Canal+ aurait imposé des termes d’achat ou de diffusion défavorables, tels que des tarifs d’acquisition bas, des exclusivités prolongées et des restrictions sur l’exploitation future des œuvres.

Les producteurs cinématographiques français, surtout les plus petits, subissent ces pratiques. Face à Canal+, acteur incontournable du financement et de la diffusion, leur marge de négociation est limitée. Refuser les conditions de Canal+ signifie souvent perdre un débouché essentiel. Les ayants droit acceptent donc des arrangements défavorables pour accéder au marché de la télévision payante, transformant la négociation en acceptation forcée. Pour les petites structures, dépendantes des préachats et investissements de diffuseurs comme Canal+, l’équilibre économique de leurs projets dépend des termes imposés.

La distinction entre position dominante et abus

Le droit de la concurrence différencie la possession d’une position dominante, qui n’est pas illégale, de son exploitation abusive. Canal+ domine le secteur français de la télévision payante grâce à son histoire, ses investissements et sa stratégie. L’Autorité reproche à Canal+ d’avoir abusé de sa position en imposant des conditions de transaction inéquitables dans la télévision payante et l’acquisition de films. Ce n’est pas la taille ou le succès de Canal+ qui est en cause, mais l’utilisation présumée de sa puissance pour imposer des règles commerciales déséquilibrées.

L’industrie cinématographique française a une relation ambivalente avec Canal+. Bien que le groupe finance massivement la production et soit essentiel à de nombreux projets, son pouvoir de négociation est écrasant. Les producteurs dépendent de Canal+ pour financer et garantir la visibilité de leurs œuvres. Dans un contexte où les plateformes de streaming internationales bouleversent les modèles économiques, Canal+ reste un acteur clé du financement du cinéma français. Toutefois, lorsque la dépendance est synonyme d’absence d’alternative, le risque d’abus augmente.

Enjeux d’équité commerciale dans l’audiovisuel

Les relations entre Canal+ et les producteurs de films sont marquées par une asymétrie. Un diffuseur contrôlant une part majeure de la télévision payante rend les négociations inégales. Les producteurs, avec leurs projets et budgets fragiles, ont besoin de préfinancements, tandis que Canal+ négocie en position de force. L’Autorité examine si cette asymétrie a conduit à des clauses abusives, telles que des rémunérations insuffisantes ou des durées d’exclusivité disproportionnées. L’équité commerciale exige qu’une entreprise dominante respecte un équilibre minimal dans ses relations contractuelles.

Les petits producteurs sont particulièrement affectés par ces conditions inéquitables. Contrairement aux majors, ils dépendent de chaque contrat pour leur survie. Accepter des conditions défavorables devient une nécessité économique, compromettant parfois la rentabilité à long terme. L’enquête soulève la question de la viabilité : si les termes imposés fragilisent les producteurs, la diversité de la création cinématographique française est menacée.

L’Autorité de la concurrence peut infliger des sanctions dissuasives allant jusqu’à 10% du chiffre d’affaires mondial de l’entreprise fautive. Au-delà des amendes, elle peut imposer des modifications structurelles, comme des clauses contractuelles transparentes et non discriminatoires, et des mécanismes de négociation équilibrés. L’affaire Canal+ s’inscrit dans un mouvement européen de régulation renforcée des grandes plateformes.

Vers une transparence accrue des relations commerciales

La procédure contradictoire ouverte permet à Canal+ de contester les accusations et d’accéder au dossier complet de l’enquête. Le collège de l’Autorité, instance indépendante, statuera après une phase écrite et une séance orale. La présomption d’innocence prévaut jusqu’à la décision finale. Cependant, l’affaire soulève une question structurelle : comment garantir des relations commerciales équitables dans un secteur où quelques acteurs concentrent le pouvoir de marché ? La transparence des conditions contractuelles, l’encadrement des clauses abusives et la protection des producteurs sont des chantiers essentiels pour préserver la vitalité de l’industrie cinématographique française.