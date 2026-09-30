De Yulia Lobova Harfouch à Kate Moss : Saint Laurent réunit les stars face à la tour Eiffel

La maison Saint Laurent a une nouvelle fois transformé son défilé parisien en événement mondain. Face à la tour Eiffel, célébrités, mannequins, acteurs et artistes se sont retrouvés pour assister à la présentation de la collection printemps-été 2027 d’Anthony Vaccarello.

Parmi les invités figurait Yulia Lobova Harfouch. Mannequin, styliste et entrepreneuse dans les médias de mode, elle dirige aujourd’hui HD Fashion & Lifestyle TV.

Son parcours est étroitement lié aux grandes maisons de luxe. Elle a notamment travaillé avec Chanel, Hermès et Louis Vuitton et a également évolué dans le domaine éditorial et le stylisme avant de développer ses propres activités dans les médias.

À ses côtés, le défilé réunissait plusieurs figures incontournables de la Fashion Week.

Kate Moss comptait parmi les personnalités les plus photographiées de la soirée, tout comme Hailey Bieber. Catherine Deneuve, Carla Bruni, Adèle Exarchopoulos et Béatrice Dalle représentaient également le cinéma et la mode français.

La dimension internationale de l’événement était tout aussi importante. Zoë Kravitz, Rami Malek, Zoe Saldaña, Eddie Redmayne ou encore Donatella Versace avaient répondu à l’invitation de la maison.

Rosalía, Post Malone et Rosé de Blackpink apportaient pour leur part une forte présence musicale au premier rang.

Sur le podium, Anthony Vaccarello a privilégié une esthétique dominée par l’or et les silhouettes sculpturales. Un décor inspiré des grandes présentations historiques d’Yves Saint Laurent accompagnait cette collection dévoilée dans l’un des lieux les plus emblématiques de Paris.

Charlotte Gainsbourg a finalement conclu la soirée par une performance musicale, devant un public rassemblant certaines des personnalités les plus connues de la mode et du spectacle.