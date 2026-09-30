De Yulia Lobova Harfouch à Kate Moss : Saint Laurent réunit les stars face à la tour Eiffel

La maison Saint Laurent a une nouvelle fois transformé son défilé parisien en événement mondain.

Photo of author
Anais Rodriguez
Publié le
Lecture : < 1
0
Juliaharfouch
De Yulia Lobova Harfouch à Kate Moss : Saint Laurent réunit les stars face à la tour Eiffel © Social Mag
LinkedInWhatsApp

La maison Saint Laurent a une nouvelle fois transformé son défilé parisien en événement mondain. Face à la tour Eiffel, célébrités, mannequins, acteurs et artistes se sont retrouvés pour assister à la présentation de la collection printemps-été 2027 d’Anthony Vaccarello.

Parmi les invités figurait Yulia Lobova Harfouch. Mannequin, styliste et entrepreneuse dans les médias de mode, elle dirige aujourd’hui HD Fashion & Lifestyle TV.

Son parcours est étroitement lié aux grandes maisons de luxe. Elle a notamment travaillé avec Chanel, Hermès et Louis Vuitton et a également évolué dans le domaine éditorial et le stylisme avant de développer ses propres activités dans les médias.

À ses côtés, le défilé réunissait plusieurs figures incontournables de la Fashion Week.

Kate Moss comptait parmi les personnalités les plus photographiées de la soirée, tout comme Hailey Bieber. Catherine Deneuve, Carla Bruni, Adèle Exarchopoulos et Béatrice Dalle représentaient également le cinéma et la mode français.

La dimension internationale de l’événement était tout aussi importante. Zoë Kravitz, Rami Malek, Zoe Saldaña, Eddie Redmayne ou encore Donatella Versace avaient répondu à l’invitation de la maison.

Rosalía, Post Malone et Rosé de Blackpink apportaient pour leur part une forte présence musicale au premier rang.

Sur le podium, Anthony Vaccarello a privilégié une esthétique dominée par l’or et les silhouettes sculpturales. Un décor inspiré des grandes présentations historiques d’Yves Saint Laurent accompagnait cette collection dévoilée dans l’un des lieux les plus emblématiques de Paris.

Charlotte Gainsbourg a finalement conclu la soirée par une performance musicale, devant un public rassemblant certaines des personnalités les plus connues de la mode et du spectacle.

Suivez-nous sur Google NewsSoutenez-nous en nous ajoutant à vos favoris Google Actualités.

Sur le même thème :

Comprendre l'allocation veuvage : un coup de main pour les conjoints survivants
Actualité économiqueActualité politiqueActualité SocialeActualités InternationalesDroits SociauxÉconomieLe Coin RSESociété

Expulsions locatives : l’Espagne choisit la protection radicale des locataires

vitesse-312-km-h-record-exces-france
Société

312 km/h, le record d’excès de vitesse battu en France

Pexels Joanna Zdunczyk 18647846 6476047
Actualités InternationalesLe Coin RSESociété

Défense : le Royaume-Uni appelle les ménages à stocker vivres et eau

Pourquoi les classes populaires se sentent-elles moins concernées par la vie politique ?
Société

Pourquoi les classes populaires se sentent-elles moins concernées par la vie politique ?

menage-25-francais-freines-manque-confiance
Le Coin RSESociété

Ménage : 25% des Français freinés par le manque de confiance

Avion : AirAdvisor classe 26 liaisons européennes selon le stress qu'elles provoquent
Bien-êtreLe Coin RSESociété

Avion : AirAdvisor classe 26 liaisons européennes selon le stress qu’elles provoquent

Laisser un commentaire

© 2024 | Social Mag  | Tous droits réservés

Share to...
BufferCopyFlipboardHacker NewsLineLinkedInMastodonMessengerMixPinterestPrintRedditSMSTelegramThreadsTumblrVKWhatsAppXingYummly