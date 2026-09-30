Déficit de la sécurité sociale : le gouvernement veut récupérer 5,5 milliards

Leila, fonctionnaire territoriale en Seine-Saint-Denis, exprime sa situation de manière poignante : « Mon salaire ne couvre que le loyer et les besoins essentiels. » À des centaines de kilomètres, Melvin, aide médical en psychiatrie, observe que « le sous-effectif est devenu la norme ». Ces témoignages reflètent une fracture sociale croissante. Le 30 septembre 2026, le ministre du Travail Jean-Pierre Farandou a présenté un budget visant à réduire le déficit de la Sécurité sociale de 22 à 12 milliards d’euros d’ici 2027, avec 5,5 milliards d’économies sur les retraites. Cette annonce intervient 24 heures après une mobilisation massive de fonctionnaires, la plus importante depuis 2017.

Réformes budgétaires : impact sur les retraites et le pouvoir d’achat des fonctionnaires

Le gouvernement prévoit de sous-indexer les pensions supérieures à 1 260 euros mensuels, soit 85% du SMIC, ce qui générerait 4,1 milliards d’euros d’économies selon Le Figaro. Jean-Pierre Farandou assure : « Nous ne baisserons aucune retraite. La question est de savoir de combien nous les augmenterons. » Cependant, pour de nombreux retraités, cela signifie que leurs pensions évolueront moins vite que l’inflation. De plus, l’abattement fiscal de 10% sur l’impôt des retraités sera réduit de 4 439 à 3 000 euros, rapportant 1,4 milliard supplémentaire à l’État.

Conséquences financières pour les fonctionnaires : une baisse de 15% du pouvoir d’achat

Le gel du point d’indice depuis les années 2000 a entraîné une diminution significative du pouvoir d’achat des agents publics. Selon la CGT, cette baisse atteint en moyenne 15% sur dix ans. Alors que le budget de l’État se resserre, les fonctionnaires subissent les conséquences. Enseignants, infirmiers, policiers et agents territoriaux voient leur rémunération réelle s’éroder, transformant les statistiques en précarité tangible, en particulier avec l’inflation de 2025 et 2026 couplée au blocage salarial.

Témoignages de fonctionnaires en difficulté

Leila, employée dans les services sociaux de Seine-Saint-Denis, témoigne de sa difficulté à joindre les deux bouts malgré dix ans de carrière. Son salaire couvre à peine son loyer en banlieue parisienne, rendant chaque mois ardu face aux dépenses courantes. « Je suis fonctionnaire, censée avoir la sécurité de l’emploi. Mais quelle sécurité quand on ne peut plus vivre dignement ? » Ce témoignage recueilli par L’Humanité lors de la manifestation du 29 septembre résonne avec celui de nombreux collègues. Autrefois symbole de stabilité, la fonction publique devient un lieu de précarité économique.

Détérioration des conditions de travail et persistance du sous-effectif

En plus des salaires, les fonctionnaires dénoncent une détérioration continue de leurs conditions de travail. Le manque de moyens, les postes vacants et les services surchargés transforment leur quotidien en véritable défi. Le budget alloué aux services publics ne suit pas l’augmentation des besoins, créant un écart structurel entre les missions et les ressources disponibles.

Sous-effectif chronique : un défi quotidien pour le personnel médical

Melvin, travaillant en psychiatrie, évoque un sous-effectif devenu courant, amplifié par la pandémie. Les équipes fonctionnent à flux tendu, les patients attendent des semaines pour une consultation, et les urgences débordent. Les arrêts maladie se multiplient, exacerbant la crise de personnel. « On nous demande de faire toujours plus avec toujours moins. Le budget ne suit pas, alors on compense avec notre santé. » Ce constat met en lumière un paradoxe : les économies à court terme engendrent des coûts humains et sociaux à long terme.

Conséquences de la canicule et arrêts maladie en hausse

L’été 2026 a été marqué par des canicules successives. Dans les écoles, hôpitaux et bureaux administratifs, les fonctionnaires ont souvent travaillé sans climatisation, dans des bâtiments vétustes. Les arrêts maladie ont bondi. La CGT rapporte une augmentation de 20% des absences pour raisons de santé de juin à septembre 2026. Le manque d’investissement dans les infrastructures publiques, résultat des contraintes budgétaires, accélère l’usure professionnelle. La prise en charge des dépenses de santé des fonctionnaires par la Caisse nationale d’assurance maladie devient cruciale dans ce contexte.

Retraités : impact des mesures de sous-indexation

Le budget de la Sécurité sociale introduit une distinction pour les retraités gagnant plus de 1 260 euros mensuels. Ceux en dessous verront leurs pensions ajustées à l’inflation, tandis que les pensions supérieures ne seront que partiellement indexées. Cette mesure touche des millions de Français. Selon la Caisse nationale d’assurance vieillesse, environ 60% des retraités perçoivent une pension au-dessus de ce seuil.

Pensions au-dessus de 1 260 euros : une revalorisation limitée

Une pension de 1 260 euros représente 85% du SMIC net, bien loin de l’image du retraité aisé. Pourtant, ce seuil devient un point de rupture. Un retraité percevant 1 300 euros verra sa pension augmenter moins vite que l’inflation, entraînant une perte annuelle de plusieurs dizaines d’euros, et sur dix ans, un écart structurel. Le budget gouvernemental marque une redistribution inversée, ciblant les classes moyennes et populaires retraitées pour réaliser des économies.

Protection des pensions les plus faibles : une division chez les retraités

La protection des pensions inférieures à 1 260 euros vise à éviter la paupérisation des plus vulnérables. Bien que louable, cette mesure crée une fracture au sein de la population retraitée. Les syndicats critiquent cette logique de division. « On oppose les retraités entre eux au lieu de s’attaquer aux vrais déséquilibres budgétaires », déclare un responsable de la CGT. Les enjeux de santé publique, notamment la gestion des maladies chroniques, restent lourds pour le budget de la Sécurité sociale, mais les pensions subissent les principales réductions.

Mobilisation et justice sociale : vers une escalade du conflit ?

Le 29 septembre 2026, huit syndicats de la fonction publique ont appelé à la grève. La CGT estime que 300 000 personnes ont manifesté à travers la France, dont 70 000 à Paris. Plus de 170 manifestations ont eu lieu, de Lille à Marseille, de Strasbourg à Toulouse. Cette mobilisation est la plus importante depuis 2017.

Facteurs de la mobilisation du 29 septembre

Plusieurs raisons expliquent l’ampleur du mouvement. D’abord, l’accumulation de frustrations : dix ans de gel salarial, conditions de travail qui se détériorent et manque de reconnaissance sociale. Ensuite, l’annonce du plan budgétaire sur les retraites, perçu comme une nouvelle atteinte au pouvoir d’achat. Enfin, l’unité syndicale : CGT, FO, Unsa, FSU, Solidaires, CFE-CGC et FA ont fait front commun. Cette rare convergence souligne la gravité de la situation.

Impact des mesures gouvernementales sur la cohésion sociale

Derrière les chiffres du budget, la question de la justice sociale se pose. Les fonctionnaires, garants des services publics essentiels comme l’éducation, la santé, la sécurité et l’administration, voient leur déclassement économique affaiblir la cohésion nationale. Les retraités, après une vie de labeur, subissent une érosion continue de leur pouvoir d’achat. Le sentiment d’injustice s’accroît. Des appels à un retour des gilets jaunes circulent sur les réseaux sociaux. Le gouvernement mise sur l’acceptabilité sociale de son plan, mais la mobilisation du 29 septembre montre que la tolérance atteint ses limites. Les débats parlementaires, prévus en octobre sur le projet de loi de financement de la Sécurité sociale, s’annoncent houleux. La rue et l’hémicycle pourraient se répondre dans les semaines à venir.