Les photos et messages échangés dans les groupes WhatsApp peuvent disparaître avec un téléphone perdu ou remplacé si aucune sauvegarde utilisable n’existe. La messagerie teste désormais son propre stockage gratuit, séparé de Google Drive et d’iCloud, mais la place disponible et les règles de conservation méritent d’être vérifiées.

Un fil de discussion familial peut réunir des années de messages, des photos de vacances, des messages vocaux et des vidéos envoyées par des proches. Lorsque le téléphone tombe en panne, l’historique conservé sur l’appareil ne suffit pas toujours à retrouver ces échanges sur un autre téléphone. D’où l’intérêt des copies de sauvegarde, à condition qu’elles soient récentes, accessibles et assez complètes.

Depuis le 17 novembre 2026, une nouvelle solution est testée par certains utilisateurs de WhatsApp. Selon les observations de WABetaInfo sur Android et sur iPhone, l’application peut conserver les discussions sur les serveurs de WhatsApp plutôt que sur Google Drive ou iCloud. La formule gratuite comprend 2 Go ; WhatsApp Plus porte cette capacité à 100 Go. Le déploiement reste limité et aucune date générale de disponibilité en France n’a été communiquée.

Deux gigaoctets gratuits, mais pas pour toutes les archives familiales

La place offerte ne dépend pas du nombre de contacts ou de groupes, mais du volume réel des informations à sauvegarder. Les messages écrits prennent généralement moins d’espace que les photos, les notes vocales ou les vidéos accumulées au fil des années. Deux personnes qui utilisent WhatsApp quotidiennement peuvent donc avoir des historiques de tailles très différentes. Une limite de 2 Go n’implique pas que WhatsApp devienne payant pour envoyer des messages : elle concerne uniquement ce nouveau lieu de sauvegarde.

La documentation contractuelle de WhatsApp indique que les copies peuvent inclure des messages, images, audios, vidéos et pièces jointes. Elle prévoit aussi l’impossibilité de créer de nouvelles sauvegardes lorsque le plafond est dépassé, tant que la taille n’est pas réduite ou qu’aucun espace supplémentaire n’a été acheté. Une copie ancienne ne protège alors plus les messages et souvenirs reçus depuis la dernière sauvegarde réussie.

Pour les familles dont l’historique reste sous les 2 Go, l’option gratuite peut libérer de la place ailleurs. Sur Android, Google indique que les sauvegardes WhatsApp occupent désormais une partie du quota partagé avec Gmail, Google Photos et Drive. Quitter Google Drive pour le stockage de WhatsApp est un choix possible lorsque le nouveau service sera proposé sur le compte, pas une obligation. Les utilisateurs qui disposent déjà d’assez d’espace chez leur fournisseur actuel peuvent conserver leur méthode habituelle.

Avant de payer, regarder la taille de la copie et les vidéos

Le premier geste consiste à ouvrir les paramètres de WhatsApp, puis « Discussions » et « Sauvegarde des discussions », pour examiner la taille de la dernière copie et la date de son enregistrement. La présentation peut varier selon le téléphone et la version de l’application. Une sauvegarde importante ne signifie pas nécessairement qu’un abonnement est indispensable : l’utilisateur peut vérifier si les vidéos sont incluses et, si elles ne sont pas essentielles à la restauration, choisir de les exclure des prochaines copies.

Il faut alors accepter une conséquence concrète : une vidéo exclue ne sera pas récupérée grâce à cette sauvegarde si le téléphone disparaît. Pour les photos et vidéos irremplaçables, une seconde copie conservée de façon indépendante peut être préférable. Il ne faut pas supprimer des éléments importants du téléphone ou de l’ancien cloud avant d’avoir vérifié leur présence dans un autre emplacement fiable.

L’annonce française de Meta One du 15 septembre 2026 affiche WhatsApp Plus à 2,49 € par mois, soit 29,88 € pour douze mensualités au même prix. Meta précise que les tarifs et les fonctionnalités varient selon les comptes et les régions. Pour une personne dont les archives restent sous le plafond gratuit, cet abonnement n’a aucun intérêt financier pour la sauvegarde seule. Pour un historique très volumineux, il faut comparer le coût de WhatsApp Plus avec celui d’un stockage Google ou Apple déjà souscrit.

Le risque principal reste de ne plus pouvoir restaurer sa sauvegarde

Les copies hébergées directement par WhatsApp sont chiffrées de bout en bout. Cette protection, obligatoire sur le nouveau service, repose sur un moyen de déverrouillage que l’utilisateur doit pouvoir retrouver : clé d’accès, mot de passe ou clé de chiffrement selon les options proposées. Perdre ce moyen d’accès peut rendre une sauvegarde inutilisable, même si le fichier existe encore sur les serveurs. Les conditions de WhatsApp rappellent que l’entreprise ne peut pas retrouver une clé oubliée à la place de l’utilisateur.

La fréquence des copies demande aussi une attention régulière. Les conditions publiées par WhatsApp pour son stockage, qui désignent WhatsApp LLC pour les utilisateurs hors Région Europe, prévoient qu’une sauvegarde non mise à jour depuis 120 jours ou plus peut devenir impossible à restaurer et peut être supprimée. Les modalités contractuelles exactes applicables aux comptes français devront être vérifiées au lancement. D’après les informations relevées par WABetaInfo, une copie liée à un abonnement expiré n’est pas effacée immédiatement : une période de conservation de quatre mois est prévue. Il ne faut pas pour autant compter sur ce délai pour remplacer une sauvegarde régulière.

Enfin, les copies réalisées sur le nouveau cloud ne permettent pas encore de restaurer directement les discussions en passant d’Android à iPhone, ou d’iPhone à Android. Il faut recourir à la fonction de transfert intégrée à WhatsApp lorsque l’on change de système. Ce détail compte lorsqu’un téléphone familial doit être remplacé rapidement.

Le Baromètre du numérique 2026 de l’Arcep rappelle la place de ces échanges dans la vie quotidienne : 86 % des personnes de 12 ans et plus utilisent des messageries instantanées, et WhatsApp est utilisé par 87 % des personnes qui recourent à ce type de service. Préserver ces conversations n’impose pas forcément de payer. Le plus utile reste de connaître le poids de ses archives, de contrôler la dernière sauvegarde réussie et de conserver le moyen de la déchiffrer avant qu’un téléphone ne soit perdu.