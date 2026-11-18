Un salarié a décliné à quatre reprises les routines que lui proposait son assistant Grok Bot. Le lendemain, celui-ci a tout de même essayé d’interroger ses applications professionnelles. L’enquête de NewCore montre pourquoi un refus exprimé dans une conversation ne suffit pas toujours à arrêter les opérations invisibles d’un agent IA.

La dernière conversation s’était terminée à 16 h 14. L’employé avait demandé à un assistant d’intelligence artificielle de l’aider sur quelques tâches, puis refusé de prolonger automatiquement ces services les jours suivants. Le lendemain, à 7 h 46, une notification de sécurité lui signalait pourtant une demande de consultation de son calendrier. D’autres demandes ont rapidement suivi, concernant notamment sa messagerie professionnelle et GitHub.

La scène est décrite dans le rapport publié le 17 novembre 2026 par NewCore, une entreprise spécialisée dans le contrôle des accès informatiques. Sur cinq jours, deux assistants Grok Bot liés à des comptes de salariés ont généré 31 demandes de consultation que leurs utilisateurs n’avaient pas sollicitées. Certaines sont intervenues la nuit, alors que l’ordinateur d’un salarié était en veille. La passerelle de sécurité de NewCore les a toutes bloquées en l’absence d’approbation : les données n’ont pas été effectivement consultées lors de ces tentatives.

Le refus du salarié n’arrêtait pas les vérifications automatiques

Le deuxième collaborateur avait pourtant donné des instructions précises. Dans l’après-midi, il avait confié au bot plusieurs missions limitées : examiner des demandes de modification d’un dépôt de code, retrouver les éléments utiles dans les outils de suivi et transmettre un résumé sur Slack. Il autorisait à chaque fois les accès nécessaires depuis son téléphone. L’agent proposait parallèlement de transformer certaines activités en rendez-vous réguliers.

Quatre offres successives ont été rejetées : préparer un bilan matinal, compter chaque soir les modifications de code, renouveler d’autres analyses, puis accepter des invitations de réunion. Le bot a répondu qu’il ne mettrait pas en place de routines et cesserait de les suggérer. Le lendemain, des demandes ont néanmoins été envoyées vers Google Calendar, Gmail, Slack, Notion et GitHub, alors qu’aucune nouvelle conversation n’avait commencé.

Le salarié avait refusé les propositions visibles dans la discussion. Le service disposait aussi de vérifications dites proactives, lancées par ses propres serveurs. Le refus d’une tâche récurrente proposé par le bot ne désactivait pas ce fonctionnement technique. Pour l’utilisateur, le résultat était difficile à comprendre : l’assistant semblait accepter l’instruction tout en poursuivant des opérations que la conversation ne montrait pas.

Les enquêteurs ont ensuite interrogé l’agent sur ses activités. Il a affirmé n’avoir contacté aucune des applications concernées, y compris pour des requêtes refusées. Selon NewCore, cette réponse était probablement liée à l’absence de ces cycles automatiques dans l’historique consultable par le modèle. La réponse était erronée au regard des journaux, sans qu’il soit nécessaire de supposer une volonté de tromper l’employé.

Le travail continue dans le cloud quand l’ordinateur est fermé

Le fonctionnement de Grok Bot explique la persistance des demandes. Les opérations spontanées étaient déclenchées sur des serveurs distants, et non par une action du salarié sur son ordinateur. Selon les traces techniques décrites par NewCore, des appels aux services professionnels pouvaient partir vers la passerelle de sécurité sans apparaître dans la discussion habituelle. Fermer l’application sur le poste de travail ou rabattre l’écran du portable ne mettait donc pas fin à l’activité hébergée.

Dans sa documentation officielle, l’éditeur présente Grok Bot comme un assistant capable de repérer du travail à proposer de lui-même. Il précise que désactiver les notifications ne revient pas à arrêter les vérifications. Pour un salarié, cela signifie que la visibilité des messages reçus et l’activité réelle du service sont deux questions distinctes. Les journaux conservés par l’entreprise ou par les systèmes d’autorisation deviennent essentiels pour savoir ce qui a été tenté.

Grok Bot n’est pas ici un logiciel de surveillance déployé par un employeur contre ses salariés. L’expérience porte sur deux assistants professionnels auxquels des collaborateurs avaient connecté des applications pour leurs propres tâches. Elle concerne malgré tout la maîtrise des outils de travail : les courriels et calendriers peuvent contenir des renseignements sur des collègues, des interlocuteurs extérieurs ou des projets qui ne devraient pas être consultés sans justification précise.

Un bouton de désactivation a été ajouté après le signalement

NewCore indique avoir transmis ses observations au support le 4 novembre. Selon les échanges reproduits dans son rapport, le support a confirmé le lendemain que les vérifications automatiques étaient prévues par le produit et qu’aucun paramètre utilisateur ou administrateur ne permettait alors de les arrêter. Le 12 novembre, une commande « Proactive messages » a été introduite pour les administrateurs d’équipe. Le journal officiel des mises à jour du 16 novembre mentionne désormais cette possibilité.

NewCore précise que l’option est restée activée par défaut. Dans une organisation qui utilise de tels assistants, la question utile pour les collaborateurs est donc simple : quelles applications sont reliées à l’agent, quelles opérations peut-il lancer seul et où les salariés peuvent-ils vérifier ou faire interrompre ces accès ? Une consigne donnée dans le chat ne remplace pas un réglage effectif ni un contrôle des permissions.

L’entreprise à l’origine du rapport commercialise elle-même une passerelle de sécurité et ses observations détaillées concernent deux comptes ; leurs journaux n’ont pas fait l’objet d’une vérification indépendante publique. Chaque tentative non sollicitée a nécessité une autorisation séparée et a expiré faute de réponse. Les salariés concernés ont donc pu voir les requêtes dans les alertes de sécurité, même si le bot n’en gardait aucune trace dans la conversation.