Le classement NordPass 2026 montre que les combinaisons les plus simples restent très présentes dans les fuites de données. Pour les salariés, le risque apparaît notamment lorsqu’un identifiant personnel est réutilisé au travail. Cybermalveillance.gouv.fr classe désormais le piratage de compte au premier rang des demandes d’assistance des professionnels.

Entre le compte personnel, la messagerie professionnelle, les outils de visioconférence et les applications de gestion du travail, les accès numériques se multiplient. Réutiliser le même mot de passe évite de le retenir plusieurs fois. Mais si la combinaison est exposée lors du piratage d’un service, des attaquants peuvent l’essayer sur d’autres, y compris dans un environnement de travail.

Le classement 2026 de NordPass rappelle la fréquence des codes prévisibles. « 123456 » apparaît 55 710 fois dans les données françaises étudiées, devant « admin » et « password ». La recherche s’appuie sur des identifiants récupérés dans des fuites publiques et des dépôts du dark web entre septembre 2025 et septembre 2026. Elle ne distingue pas, dans ce palmarès national, les comptes personnels de ceux utilisés par des salariés dans leur activité professionnelle.

Les comptes professionnels sont devenus une cible majeure

En 2025, le piratage de compte représentait 21 % des parcours d’assistance des entreprises et associations, selon le bilan de Cybermalveillance.gouv.fr. Les demandes de cette catégorie ont progressé de 52 % sur un an. Pour les collectivités et administrations, le piratage de compte atteignait 20,1 % des parcours d’assistance. Les chiffres proviennent des personnes et structures ayant sollicité le service public, et non d’un recensement exhaustif de tous les incidents.

Le dispositif national cite plusieurs voies d’entrée : hameçonnage, mot de passe trop simple, réutilisation d’un secret compromis sur un autre site ou logiciel malveillant. Dans une entreprise, une messagerie prise en main par un tiers peut servir à lire des échanges internes, demander un document, modifier une conversation avec un fournisseur ou imiter l’expéditeur habituel d’un message.

Un salarié peut ainsi recevoir une demande urgente qui paraît venir de sa hiérarchie, d’un collègue ou d’un prestataire connu. Si un compte de messagerie a été piraté, la forme de l’échange semble parfois authentique, puisqu’il provient réellement de la boîte de l’interlocuteur. Pour les personnes chargées de la facturation, de la paie ou de l’administration, vérifier par téléphone un ordre de virement inhabituel devient particulièrement important.

Le piratage d’un compte professionnel peut également perturber le travail quotidien : accès bloqué, identifiants à renouveler, collègues à prévenir, documents à examiner ou intervention du service informatique. Une organisation doit pouvoir désactiver rapidement les sessions et les accès concernés afin de limiter l’extension de l’incident.

Les responsabilités ne se limitent pas au salarié

L’obligation de sécuriser les accès concerne aussi la manière dont les outils professionnels sont configurés. Le 17 novembre 2026, la CNIL a annoncé 38 nouvelles sanctions simplifiées, dont une douzaine liées à des défauts de sécurité des données. Elle cite des mots de passe pouvant se limiter à un seul caractère et des comptes génériques utilisés par plusieurs personnes pour consulter des bases de clients.

Une autre décision annoncée par la CNIL le 18 novembre 2026 illustre directement le danger des accès partagés. Une société a été sanctionnée de 5 millions d’euros notamment pour avoir conservé en clair les mots de passe de ses clients et laissé plusieurs salariés utiliser les mêmes identifiants pour accéder aux bases de données. L’organisme concerné n’a pas été nommé dans la communication de la CNIL.

Des identifiants partagés compliquent la recherche de l’auteur d’une action. La CNIL recommande de créer un compte individuel par utilisateur, de conserver les mots de passe sous une forme sécurisée et de ne pas imposer de renouvellement périodique systématique aux utilisateurs ordinaires, sauf raison de sécurité. Les règles d’accès doivent être proportionnées aux missions de chacun.

La sensibilisation des équipes reste nécessaire, mais elle ne remplace pas les protections techniques. L’employeur peut déployer l’authentification multifacteur, mettre à disposition un gestionnaire de mots de passe adapté, limiter les droits d’accès et prévoir un canal simple pour signaler une demande suspecte. Un salarié doit pouvoir alerter rapidement sans avoir à vérifier seul si une intrusion a réellement eu lieu.

Séparer les usages privés et professionnels

Cybermalveillance.gouv.fr conseille d’utiliser un mot de passe différent pour chaque service et de le changer au moindre soupçon de compromission. Cette règle vaut pour les outils fournis par l’employeur comme pour les comptes privés. Utiliser le même secret sur une plateforme de loisirs et sur la messagerie de l’entreprise crée une dépendance inutile entre deux services qui n’ont aucun rapport.

Le gestionnaire évite d’avoir à mémoriser toutes ces combinaisons. Il peut aussi générer des mots de passe longs et aléatoires lorsque les systèmes de l’entreprise le permettent. L’authentification multifacteur renforce les comptes exposés, notamment les messageries et les outils accessibles à distance. Les clés d’accès peuvent remplacer le mot de passe sur les services compatibles, avec une meilleure résistance à l’hameçonnage.

Si une personne a utilisé au travail un mot de passe présent dans une fuite, elle doit le signaler et le remplacer selon les procédures de l’organisation. L’équipe informatique peut alors contrôler les connexions anormales, révoquer les sessions actives et vérifier si d’autres accès doivent être renouvelés. Une réaction collective et organisée protège davantage les salariés qu’un simple rappel à la prudence.