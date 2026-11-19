La France compte 16,6 millions de chats. Si leur économie se chiffre en milliards, leur véritable pouvoir se mesure aussi à la maison : courses, vacances, vie sentimentale et dépenses de santé. Le félin a gagné une place de choix dans les foyers, sans jamais réclamer de fiche de paie.

Le chat dispose parfois du meilleur fauteuil du salon, d’un coin personnel pour dormir et d’horaires de repas assez stricts. Pourtant, le loyer reste à la charge de ses humains. Dans l’étude TGI France 2026R2 publiée le 29 octobre par Kantar Media, 87 % des propriétaires d’animaux de compagnie considèrent leur compagnon comme un membre de la famille à part entière. La proportion concerne l’ensemble des animaux de compagnie, pas seulement les chats.

Parmi ces pensionnaires particulièrement bien installés, les félins tiennent une place considérable. Selon le baromètre FACCO-Odoxa 2025-2026, on compte 16,6 millions de chats en France, et 39 % des Français déclarent en posséder un. Cela représente beaucoup de coussins occupés, mais surtout des habitudes partagées avec leurs humains.

En novembre 2026, Rai News a mis un mot sur cet univers : la « Catnomics », l’économie des chats. Une estimation attribuée au cabinet PW Consulting évoque un marché mondial de plus de 100 milliards d’euros, sans que le détail de la méthode soit public. Dans la vie de tous les jours, le phénomène commence surtout par un sac de croquettes et des courses que l’on organise autour de ses goûts.

Des familles qui se construisent aussi autour d’un animal

La place des animaux dépasse parfois le simple compagnonnage. Une enquête Ipsos réalisée pour Santévet en février 2026 montre que 74 % des propriétaires de chiens ou de chats sans enfant estiment former une famille avec leur animal. Chez les propriétaires célibataires, elle atteint 78 %. Le modèle familial peut donc compter quatre pattes, sans nécessairement compter des enfants.

Le sondage révèle également une place surprenante dans la vie amoureuse : 35 % des propriétaires de chiens ou de chats interrogés déclarent qu’ils seraient prêts à changer de conjoint si celui-ci n’aimait pas leur animal. Chez les 18-24 ans, cette intention déclarée grimpe à 49 %. Une manière plutôt directe de rappeler qu’un nouveau partenaire ne choisit pas toujours l’intégralité de sa belle-famille.

Et lorsque la famille part en vacances, il faut penser au membre qui reste parfois à la maison. Selon la même enquête, relayée en juin 2026 par Le Figaro, 74 % des propriétaires de chats ou de chiens se disent prêts à confier leur animal à un membre de leur famille ; 47 % citent les amis et 27 % les voisins. La garde se discute donc avec les proches, parfois bien avant de boucler les valises.

La gamelle a désormais sa place dans le budget familial

L’attachement s’accompagne de dépenses très concrètes. La FACCO évalue le budget alimentaire annuel moyen d’un chat à 339 euros en France. C’est uniquement la nourriture : litière, matériel, garde éventuelle et consultations vétérinaires s’ajoutent selon les besoins de l’animal.

Les grandes et moyennes surfaces restent le premier circuit d’achat d’aliments pour chats : elles sont citées par 68 % des propriétaires interrogés par la FACCO. Les animaleries et les achats en ligne complètent le tableau. Les croquettes concernent 88 % des chats, tandis que 53 % reçoivent aussi des aliments humides : un même félin peut parfaitement être concerné par les deux catégories.

Le panier peut donc varier d’une famille à l’autre, selon la taille de la maisonnée féline, le choix des aliments et les besoins particuliers de l’animal. Une chose demeure : contrairement à l’achat occasionnel d’un jouet, les repas reviennent chaque jour. Avec ou sans protestation devant une gamelle jugée insuffisamment remplie.

Très aimé, pas toujours assuré

L’étude Kantar Media relève une autre particularité des foyers français : seuls 8 % des propriétaires d’animaux de compagnie déclarent avoir souscrit une assurance santé pour leur animal. Le chiffre porte, là encore, sur l’ensemble des espèces étudiées. Pour les familles, les soins vétérinaires font donc partie des questions à anticiper, avec ou sans contrat d’assurance.

Au quotidien, la place du chat se mesure ainsi autant dans l’agenda et les décisions familiales que dans les tickets de caisse. On peut lui offrir le fauteuil, lui confier la meilleure place au soleil et même organiser les vacances autour de lui ; les factures, elles, restent au nom des humains.