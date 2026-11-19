Une différence de salaire peut aussi se mesurer en décisions impossibles à prendre. Dans une étude présentée le 18 novembre 2026, le Laboratoire d’action des Glorieuses et l’ObSoCo observent que 43 % des femmes actives disposent d’une « marge de manœuvre contrainte », contre 28 % des hommes actifs. Cet indicateur combine deux critères : ne pas pouvoir faire face à trois mois sans revenu professionnel et avoir renoncé à au moins un projet de vie, ou l’avoir reporté, pour des raisons financières.

Cette mesure ne signifie donc pas que 43 % des femmes seraient sans épargne ou qu’elles auraient toutes renoncé à leur carrière. Elle décrit une double contrainte : la faiblesse d’un filet de sécurité personnel et la difficulté à engager une décision importante, comme une formation, un déménagement ou une reconversion.

Un mois de sécurité financière d’écart en moyenne

Interrogées sur la durée pendant laquelle elles pourraient vivre sans leur revenu d’activité, les femmes répondent en moyenne 3,4 mois, contre 4,4 mois pour les hommes. Plus précisément, 55 % des femmes déclarent ne pas pouvoir tenir trois mois, contre 42 % des hommes. Ces chiffres reflètent des capacités estimées par les personnes interrogées, et non un examen bancaire de leur patrimoine.

Les différences apparaissent également dans les choix professionnels. D’après l’enquête, 24 % des femmes ont renoncé à une formation ou à une reconversion, ou l’ont reportée, contre 18 % des hommes. L’intérêt du résultat tient à son effet possible sur la suite du parcours : l’impossibilité de financer une transition peut compliquer l’accès à une meilleure rémunération, sans que l’étude permette à elle seule d’établir un mécanisme de causalité pour chaque personne.

Le tournant des 35 ans et le poids des situations familiales

Les écarts se creusent avec l’âge. Entre 35 et 54 ans, les femmes déclarent pouvoir tenir 3,1 mois sans revenu, contre 4,5 mois pour les hommes. La différence est beaucoup moins marquée avant 35 ans, selon les résultats présentés par les auteurs.

La situation familiale mérite une attention particulière. Les Glorieuses indiquent que 36 % des familles monoparentales ne pourraient pas faire face à un seul mois sans revenu et rappellent que plus de huit sur dix sont dirigées par des femmes. Parmi les célibataires, 48 % des femmes se trouvent dans la situation de marge financière contrainte définie par l’étude, contre 27 % des hommes.

Ces résultats ne permettent pas d’assimiler toutes les familles monoparentales ni tous les célibataires à un même niveau de difficulté. Ils montrent cependant que le salaire mensuel ne suffit pas à décrire la possibilité concrète de changer d’emploi, de logement ou de situation personnelle.

Comment l’étude mesure-t-elle ces contraintes ?

Réalisée en ligne du 15 au 24 septembre 2026 auprès de 2 000 personnes âgées de 18 à 75 ans, l’enquête se présente comme représentative de la population française. Les résultats portant sur la marge financière des actifs reposent sur un sous-échantillon de 1 157 personnes en emploi, selon les précisions rapportées lors de sa publication. Comme pour tout sondage déclaratif, les réponses décrivent une perception et des expériences rapportées : elles ne constituent pas une mesure exhaustive de l’ensemble des revenus et dépenses de chaque ménage.

Les auteurs examinent également l’influence du salaire antérieur lors d’un recrutement à travers une expérience où deux candidatures comparables sont présentées. L’information sur une rémunération passée plus faible conduit, dans ce protocole, à une proposition inférieure d’environ 670 euros par an. Le résultat illustre un mécanisme possible de reproduction des écarts, sans permettre de généraliser ce montant à tous les recrutements.

Du salaire à l’autonomie économique

La publication s’inscrit dans les dix ans de la campagne des Glorieuses sur les écarts de rémunération. Les organisatrices rappellent un écart moyen de 11,8 % de salaire horaire brut entre femmes et hommes en France, fondé sur des données Eurostat relatives à 2024. Elles fixent au 19 novembre 2026 à 10 h 51 la date symbolique à partir de laquelle les femmes travailleraient « gratuitement » jusqu’à la fin de l’année. Il s’agit d’une représentation statistique de l’écart moyen, pas de la date réelle à laquelle les salariées cessent d’être rémunérées.

Pour les salariés, les employeurs et les pouvoirs publics, la question soulevée par cette enquête dépasse ainsi la comparaison des fiches de paie. Elle porte aussi sur les réserves financières qui rendent possible un changement de métier, une période de formation ou un départ d’un logement. Les données et la méthode de la campagne rappellent pourquoi les écarts horaires, annuels et les situations individuelles doivent être distingués avant d’en tirer des conséquences.