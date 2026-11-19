La préfecture des Alpes-Maritimes a annoncé, le 18 novembre 2026, qu’une enquête judiciaire était en cours après la constatation de plusieurs irrégularités au Resto Paysan d’Emmaüs Roya. Ouvert en juin 2025, ce restaurant associe activité économique et mission sociale. Son statut d’établissement recevant du public (ERP), retenu par la préfecture, est contesté par Cédric Herrou.

Un restaurant au sein du projet d’Emmaüs Roya

Emmaüs Roya appartient au mouvement Emmaüs, fondé en 1949. Pilotée par l’agriculteur Cédric Herrou, l’association pratique depuis plusieurs années l’accueil inconditionnel dans la vallée frontalière de la Roya, marquée par les flux migratoires. Elle propose hébergement, accompagnement administratif et insertion professionnelle. Le Resto Paysan emploie des personnes en parcours d’insertion et sert une cuisine préparée à partir de produits locaux. Ses recettes doivent contribuer à financer l’action sociale de l’association. Selon Politis, l’investissement initial s’élève à 400 000 euros, consacrés à la rénovation du bâtiment.

Pour la préfecture, le restaurant est un ERP et doit respecter les règles d’urbanisme, de sécurité incendie et d’hygiène alimentaire applicables à ce type d’établissement. Herrou revendique au contraire un cadre associatif privé : « Seules les personnes ayant adhéré à l’association peuvent consommer sur place », explique-t-il. La qualification détermine notamment les exigences relatives aux issues de secours, à la capacité d’accueil, à l’accessibilité, aux contrôles sanitaires et à l’autorisation préalable d’ouverture. Une cantine réservée aux membres d’une association peut échapper aux règles propres aux ERP si elle établit son caractère fermé. L’activité du Resto Paysan, qui assure un service de restauration et génère des revenus pour l’association, nourrit ce désaccord sur son statut.

Des contrôles engagés dès janvier 2026

Un contrôle d’urbanisme mené en janvier 2026 a relevé de possibles infractions. Le dossier a été transmis au procureur de Nice, qui a ordonné l’ouverture d’une enquête. BFM Nice rapporte que le bâtiment se situe en zone rouge d’un plan de prévention des risques, dans un secteur exposé aux inondations après la tempête Alex. Selon la préfecture, les autorisations spécifiques nécessaires pour exploiter un ERP dans cette zone n’ont jamais été demandées.

Le 6 novembre, les services d’hygiène, l’inspection du travail, les gendarmes et les pompiers ont participé à un contrôle inopiné coordonné. Des irrégularités sanitaires ont donné lieu à un avertissement formel. Le 17 novembre, la commission de sécurité n’a pas pu rendre d’avis sur la conformité du bâtiment : elle ne disposait pas des documents et justificatifs nécessaires.

Herrou dit avoir appris le communiqué par la presse

« On ne fermera pas de toute façon. Mais je ne veux pas mettre des œillères et faire le sourd sur les sujets de protection du public », a déclaré Cédric Herrou à France 3 Provence-Alpes. Le 18 novembre, jour de publication du communiqué préfectoral, il a également affirmé à BFM Nice : « C’est la presse qui m’a informé de ce communiqué et donc de ces informations ».

L’enquête judiciaire suit son cours. La commission de sécurité devra se prononcer une fois les documents et justificatifs manquants fournis.