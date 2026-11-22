Les banques doivent désormais examiner la situation financière de leurs clients avant d’autoriser un nouveau petit découvert. Selon Bruxelles, cette règle doit protéger les consommateurs contre le surendettement. Elle pourrait toutefois compliquer l’accès à cette facilité pour les personnes déjà endettées ou dont les revenus varient d’un mois à l’autre.

Les nouveaux découverts soumis à un examen de solvabilité

Jusqu’au 19 novembre, les petits découverts de moins de 200 euros ou remboursables en moins d’un mois relevaient d’un régime allégé. Selon la Fédération bancaire française (FBF), « ils bénéficiaient d’un régime plus souple et étaient exclus de certaines dispositions du Code de la consommation ». Adoptée en octobre 2023, puis transposée en droit français le 3 septembre 2025, La directive européenne DCC2 met fin à cette exception : toute nouvelle autorisation, quel que soit son montant, suppose une analyse de la situation financière du demandeur. Les découverts déjà autorisés restent valables.

Avant d’accorder une nouvelle autorisation, les banques examineront les revenus, les actifs, les passifs et les charges. Pour les personnes surendettées ou inscrites au fichier des incidents de remboursement, le refus devient quasi automatique. Selon une étude Panorabanques de juillet 2025, environ 18 % des Français se retrouvent à découvert une fois par mois ; les ménages en difficulté représentent une part significative de ce groupe.

Les revenus des auto-entrepreneurs, des intérimaires et des saisonniers peuvent, eux aussi, varier d’un mois à l’autre. Les critères bancaires privilégient la régularité des flux : un indépendant peut ainsi avoir un chiffre d’affaires annuel correct, mais connaître d’importantes variations mensuelles. Les banques pourraient, par prudence, refuser une autorisation à ces clients, même lorsqu’ils cherchent à gérer un décalage temporaire de trésorerie.

Un accès plus incertain pour les clients fragiles

Un découvert peut éviter un rejet de prélèvement, des frais d’incident, une coupure d’énergie ou un impayé de loyer. Pour certains ménages, c’est la seule marge disponible face à une dépense imprévue. La nouvelle réglementation pourrait en restreindre l’accès aux personnes aux revenus modestes. Celles qui essuieraient un refus pourraient se tourner vers un crédit à la consommation plus coûteux, un prêt familial, voire un crédit informel.

L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) précise que les banques analysaient déjà les demandes de découvert. La règle rend cet examen systématique et formalisé ; il est probable que certains établissements, soumis à des obligations de conformité strictes, privilégient le refus en cas de doute. Cette logique s’inscrit dans un contexte plus large de durcissement des conditions d’accès au crédit, qui touche particulièrement les populations vulnérables.

La directive vise à protéger les consommateurs contre le surendettement, sans faire disparaître leurs besoins ponctuels de trésorerie. La FBF invoque « un principe de proportionnalité, inscrit dans la directive, qui doit permettre de préserver l’accès large à ce service bancaire utile pour gérer les décalages temporaires de trésorerie ». Son application par les établissements reste à observer. L’analyse des inégalités rappelle aussi les enjeux humains associés à ces réformes techniques.

Le salaire hebdomadaire, une piste encore marginale en France

Parmi des alternatives émergent figure le versement hebdomadaire du salaire, pratiqué dans certains pays anglo-saxons. Cette fréquence pourrait réduire le recours au découvert. Selon un sondage Opinionway de 2025, elle intéresse 63 % des salariés français, et 75 % des moins de 35 ans. Elle reste toutefois marginale en France.