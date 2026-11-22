Le 15 novembre 2026, 310 personnes venues écouter Lang Lang à la Halle aux Grains de Toulouse n’ont pas pu entrer : leurs billets, achetés sur le site frauduleux Eticketsy, étaient invalides. Des victimes de cette arnaque se sont depuis regroupées pour chercher à obtenir réparation.

Des billets refusés à l’entrée de la Halle aux Grains

Jacqueline et son mari avaient acheté deux places en août pour 148 euros. Le soir du concert, leurs billets sont refusés à l’entrée, comme ceux de dizaines d’autres spectateurs. « Le remboursement, je n’y pense même pas », confie Jacqueline à La Dépêche. Aucun billet acheté sur Eticketsy n’est reconnu par le système de contrôle ; les agents de sécurité dénombrent 310 personnes restées dehors.

Familles, couples retraités et amateurs de musique classique ont dépensé entre 74 et 300 euros par personne. Le préjudice total dépasse 45 000 euros selon les premières estimations. Beaucoup avaient trouvé l’annonce sur Facebook, où Eticketsy diffusait ses publicités. Le site reprenait les codes visuels des billetteries officielles.

Des victimes regroupées pour demander réparation

Dès le soir du concert, des spectateurs échangent leurs coordonnées. « Un spectateur lésé a pris nos coordonnées pour entamer une action groupée auprès d’un avocat », explique Jacqueline. Un groupe WhatsApp est créé dans les heures suivantes, et les échanges se poursuivent sur les réseaux sociaux. La démarche collective doit permettre de partager les informations et les frais d’avocat. L’avocat mandaté examine les recours possibles, notamment contre les plateformes de paiement qui ont traité les transactions. Des victimes envisagent aussi de solliciter les assurances liées à leurs cartes bancaires.

Chacune doit déposer plainte auprès de la police ou de la gendarmerie et réunir ses preuves d’achat, des captures d’écran du site et ses relevés bancaires. Elle peut également demander à sa banque de contester le paiement par une procédure de chargeback. Les délais annoncés varient de trois à six mois selon les établissements. La démarche collective cherche, elle, à identifier les responsables et à obtenir réparation. La DGCCRF, Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, a été saisie.

Eticketsy hors du circuit officiel de vente

« Nous avons été informés qu’un nombre important de personnes ont été arnaquées sur la billetterie de ce concert », indique Gérard Drouot Productions. Le producteur se dit prêt à coopérer avec les autorités, mais n’assume pas de responsabilité financière directe : selon lui, aucun des billets concernés n’a été vendu par ses canaux officiels. Il n’est légalement tenu d’indemniser que les achats effectués auprès de ses distributeurs agréés, parmi lesquels Fnac Spectacles, Ticketmaster et Digitick. Ceux-ci utilisent des codes-barres uniques et des vérifications électroniques.

Eticketsy vendait des billets sans autorisation du producteur, en violation de l’article 313-6-2 du Code pénal. Le site avait été signalé dès juillet 2026 sur la plateforme d’alerte fanpasgogo.fr. Il a disparu fin septembre après avoir aussi visé des événements à Paris La Défense Arena et au Zénith de Saint-Étienne.

Contester le paiement et conserver les preuves

Récupérer son argent auprès d’un site disparu reste difficile. Le chargeback est généralement soumis à un délai de 120 jours après la transaction ; ce délai est présenté comme dépassé pour Jacqueline, qui a acheté ses billets en août. Certaines assurances des moyens de paiement offrent une couverture complémentaire, que les consommateurs n’activent pas toujours. La profession du spectacle réclame depuis des années un renforcement des sanctions contre ces fraudes. Les faux sites de vente en ligne exploitent notamment l’empressement à acheter des places pour des artistes populaires.

Avant un achat, il est conseillé de vérifier l’adresse du site, de passer par les distributeurs agréés indiqués par le producteur ou la salle et de se méfier des prix anormalement bas ou des offres de dernière minute. Le site fanpasgogo.fr permet aussi de consulter les signalements. En cas de fraude, les victimes sont invitées à contacter leur banque sous 48 heures, à déposer plainte et à conserver les documents liés à leur achat.