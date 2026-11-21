En 2024, les femmes quittent le marché du travail à 62,8 ans en moyenne dans l’Union européenne, contre 63,7 ans pour les hommes. Les écarts de départ à la retraite entre pays sont plus grands encore : selon les données de l’OCDE, l’âge effectif de sortie va de 60,15 ans en Slovénie à 67,1 ans en Estonie.

Des carrières et des âges légaux différents pour les femmes

Congés parentaux, temps partiel subi et emplois précaires ou physiquement éprouvants marquent plus souvent les parcours professionnels des femmes. Leurs interruptions de carrière réduisent les droits à pension : elles réunissent moins fréquemment les trimestres nécessaires au taux plein et peuvent partir avec une pension réduite ou prolonger leur activité dans des conditions difficiles. En France, l’âge moyen conjoncturel de départ atteint 62 ans et 8 mois en 2024, sans que les réformes successives aient effacé les écarts entre les sexes. Selon l’OCDE, les prestations de vieillesse représentent 46 % de l’ensemble des prestations sociales en France en 2024.

Dans un cinquième des pays de l’UE, l’âge légal de départ diffère encore selon le sexe. Il est de 60 ans pour les femmes et de 65 ans pour les hommes en Pologne ; en Autriche, les seuils sont respectivement de 61,5 et 65 ans. Ces écarts légaux perpétuent une vision genrée du travail, associée à des carrières féminines plus courtes. Les entreprises anticipent aussi ces départs dans leurs politiques de promotion, ce qui limite l’accès des femmes aux postes à responsabilité après 55 ans. La Roumanie harmonise progressivement les seuils : fixé à 62 ans et 5 mois en 2026 pour les femmes, l’âge légal doit atteindre 65 ans d’ici 2035.

Pénibilité, interruptions de carrière et sorties anticipées

Dans le bâtiment, l’industrie lourde et les soins à la personne, la pénibilité et les invalidités professionnelles contribuent aux départs précoces. En Belgique, l’âge effectif de sortie du travail est de 61,5 ans, soit 3,5 ans avant l’âge légal de 65 ans. Des travailleurs passent par le chômage de longue durée, une pension d’invalidité ou une préretraite négociée. Les entreprises industrielles belges ont historiquement utilisé cette dernière lors de restructurations, plutôt que d’investir dans la reconversion ou l’adaptation des postes, en reportant le coût social sur les systèmes publics de protection.

La Belgique et la Slovénie disposent de préretraites sectorielles, d’allocations de chômage prolongées et de pensions d’invalidité accessibles. Les syndicats y ont négocié des possibilités de départ avant l’âge légal pour les travailleurs usés. Des mécanismes similaires existent au Luxembourg, où l’âge effectif est de 60,2 ans, et en Slovénie, à 60,15 ans. Le vieillissement démographique pose toutefois la question du coût de ces dispositifs pour les finances publiques. La Croatie, elle, relève son âge légal de trois mois par an jusqu’à 65 ans en 2030.

Les interruptions pour raisons familiales concernent majoritairement les femmes. Un congé parental de trois ans, répété pour plusieurs enfants, peut laisser des trimestres manquants et réduire la pension. Certaines choisissent alors de partir dès qu’elles le peuvent malgré la décote, plutôt que de poursuivre une activité jugée financièrement peu rentable. Dans les systèmes de retraite par répartition, les carrières discontinues sont pénalisées. En Allemagne et aux Pays-Bas, où plus de 40 % des femmes travaillent à temps partiel, les droits à pension reflètent ces arbitrages entre travail et vie familiale. Des grandes entreprises commencent à intégrer des compensations à leurs politiques RSE, mais leur portée demeure limitée.

Les entreprises face à la fin de carrière

Temps partiel progressif, tutorat inversé et reconversion interne figurent parmi les mesures proposées par les directions des ressources humaines pour accompagner les départs tout en conservant les compétences. Les entreprises du CAC 40 multiplient les accords intergénérationnels associant recrutement de jeunes et maintien en emploi des seniors. Leurs politiques de diversité prennent aussi en compte l’âge, même si la formation continue des plus de 55 ans reste souvent négligée. Les entreprises qui anticipent ces transitions réduisent les coûts liés au turnover et valorisent leur image employeur.

La perspective d’un départ précoce peut aussi peser sur l’embauche et les promotions après 50 ans : des recruteurs anticipent des carrières courtes et écartent des candidats seniors. Des salariés de 55 ans subissent des pressions implicites pour libérer leur poste. Certaines entreprises inscrivent des clauses anti-âgisme dans leurs chartes éthiques, sans que les pratiques évoluent au même rythme. Les disparités patrimoniales entre générations renforcent les tensions entre jeunes actifs et seniors dans l’accès à l’emploi.

Des réformes différentes de retraite selon les pays

Certains États membres rapprochent les âges légaux des femmes et des hommes ; d’autres renforcent les dispositifs liés à la pénibilité. En France, la réforme engagée en 2023 porte l’âge légal à 64 ans et suscite des tensions politiques. L’Estonie, où l’âge effectif de sortie est le plus élevé à 67,1 ans, associe un âge légal tardif à une pension minimale généreuse qui incite à prolonger l’activité. Au Portugal, l’âge effectif est de 65,5 ans ; des départs anticipés avec décote y restent possibles sans créer de trappe à pauvreté.