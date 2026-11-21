Un touriste français a été interpellé à Porto Torres, en Sardaigne, alors qu’il s’apprêtait à embarquer sur un ferry à destination de Barcelone. Les agents de l’Agence des douanes et des monopoles (ADM) et de l’Autorité portuaire de Sardaigne ont fouillé son véhicule et découvert 10 kg de sable marin dissimulés dans le coffre. Ouest-France a rapporté les faits.

L’homme, âgé de 74 ans, avait prélevé ce sable durant son séjour sur l’île. Il l’avait réparti dans douze petites bouteilles en plastique, chacune soigneusement étiquetée avec le nom de la plage d’origine. Douze plages différentes se retrouvent ainsi représentées dans ce chargement improvisé, retrouvé dans l’habitacle du véhicule au moment du contrôle.

Une interdiction en vigueur depuis 2017

La Sardaigne protège légalement l’intégrité de son littoral depuis 2017. La réglementation touristique interdit explicitement de prélever du sable, des galets ou des coquillages sans autorisation préalable, que ce soit pour un usage personnel ou commercial. Le septuagénaire a été inculpé pour infraction à cette réglementation et risque une amende administrative pouvant atteindre 3 000 €, la législation prévoyant des montants allant de 500 à 3 000 €.

Le sable saisi reste pour l’instant conservé dans les bureaux des douanes de Porto Torres. Une restitution est prévue prochainement : chaque bouteille sera rapportée sur sa plage d’origine, grain par grain.

Ce cas n’est pas isolé. En 2020, un touriste suisse avait déjà été intercepté à l’aéroport de Cagliari-Elmas avec 1,5 kilo de sable dans ses bagages, et condamné à une amende de 1 000 €. La même année, un autre Français s’était vu infliger une amende identique pour une simple bouteille contenant 2 kg de sable.

Trois ans plus tard, en 2023, des douaniers avaient intercepté un automobiliste transportant 41 kg de pierres et de galets dérobés sur le site de Lampianu. Les touristes français semblent particulièrement friands de ce genre de souvenir illégal.

Des règles comparables existent ailleurs dans le monde. Le prélèvement de sable est interdit ou réglementé aux Seychelles, à l’île Maurice et au Cap-Vert. Dans les îles Galápagos, la pratique peut même être sanctionnée par une peine de prison.

En France, le Code de l’environnement interdit lui aussi de ramasser du sable sur la plage. Le site du Service public qualifie ce type de prélèvement d’atteinte au domaine public maritime, qui fragilise les littoraux. Les contrevenants s’exposent à une amende pouvant atteindre 1 500 € pour le sable et 1 000 € pour les galets, même si les autorités tolèrent généralement de petites quantités, prélevées en dehors des plages, comme des grains déplacés par le vent ou les promeneurs. Un prélèvement jugé déraisonnable, parfois réalisé à but commercial, reste en revanche passible de sanctions.

Pour l’heure, les douze bouteilles saisies à Porto Torres attendent dans un bureau de l’ADM avant de reprendre, chacune, le chemin de sa crique d’origine.