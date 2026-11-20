Le cercueil d’Abdallah, 75 ans, devait quitter l’aéroport d’Orly à 11 heures le 13 octobre 2026, à bord d’un vol Tunisair à destination de Monastir, où ses obsèques devaient avoir lieu. Il a en réalité décollé vers 7 heures ce même jour sur un vol Vueling parti pour Malaga, en Espagne.

C’est le fils du défunt qui a découvert l’erreur, alors qu’il s’apprêtait lui-même à embarquer pour la Tunisie. Un autre cercueil, celui d’une autre personne décédée, devait effectivement partir pour Malaga ce jour-là. Personne ne s’en est aperçu au moment du chargement.

Rapatrié à Orly par le vol du soir, le cercueil d’Abdallah a finalement redécollé pour Tunis à 23 heures. La famille a dû reporter l’enterrement au lendemain. Près de 3 000 personnes attendaient le défunt pour ses obsèques, selon Le Parisien, qui a révélé l’affaire dans un article publié le jeudi 19 novembre 2026.

Une chaîne d’erreurs entre deux sociétés

Le chargement des bagages à Orly est assuré par Samsic Assistance Aérobag, sous-traitant du prestataire Groupe Europe Handling (GEH). C’est un agent de Samsic qui a récupéré le mauvais cercueil auprès du magasinier de la gare de fret, avant de le déposer sous l’avion.

Hugo Ehrhard, directeur commercial de GEH, a reconnu « une chaîne d’erreurs » et présenté ses excuses aux familles ainsi qu’à Tunisair. Il admet que ses agents postés sous l’avion « auraient dû s’en rendre compte ».

Aucun agent de GEH n’a été sanctionné. Certains ont seulement été convoqués par leurs supérieurs.

La chronologie reconstituée par le régulateur, chargé de répartir les tâches des agents, éclaire les dysfonctionnements en cascade. À 2 h 48, une société gérant le fret à Orly a transmis à Samsic et à GEH un message programmant par erreur le mauvais cercueil sur le vol de 7 h 10.

Cette société n’a corrigé l’erreur qu’à 6 h 30. Le régulateur affirme de son côté ne jamais avoir reçu ni vu ce premier message. Ce n’est qu’après un appel de GEH qu’il a aussitôt envoyé son collègue chercher le cercueil.

Selon lui, l’agent n’a pas vérifié les documents à la gare de fret, alors que des employés de GEH auraient dû contrôler le chargement.

Le régulateur licencié conteste, l’agent en CDD maintenu

Le 23 octobre, Samsic a informé le régulateur de son licenciement pour cause réelle et sérieuse. L’intéressé conteste la décision. Il travaillait chez Samsic depuis quatorze ans, sans jamais avoir reçu d’avertissement ni d’absence injustifiée à son dossier. Dès le lendemain des faits, il a rédigé un rapport et saisi un avocat.

L’agent qui a pris le mauvais cercueil, embauché récemment en contrat à durée déterminée, n’a lui pas été licencié. D’après plusieurs sources citées par Le Parisien, son contrat ne devrait simplement pas être renouvelé.

Pour l’avocat du régulateur, la différence de traitement ne doit rien au hasard. Il dénonce une direction qui se débarrasse en réalité de la mauvaise personne. Samsic, sollicitée à plusieurs reprises par le quotidien, n’a pas répondu aux questions posées.