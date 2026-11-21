Envoyer une photocopie de sa carte d’identité par mail à un propriétaire, une banque ou un employeur expose à un risque difficile à mesurer une fois le fichier parti. Le service France Identité propose désormais un justificatif d’identité à usage unique : gratuit, signé électroniquement et généré pour un destinataire déterminé, il ne contient que les informations strictement nécessaires, à la différence d’une photocopie classique qui reproduit intégralement la carte.

Le 18 septembre 2026, l’auteur du texte raconte avoir envoyé la copie de sa carte d’identité à un collègue pour obtenir l’autorisation d’entrer dans un bâtiment sécurisé, un geste fait sans vraiment y réfléchir. Même réflexe, selon lui, pour louer un appartement, signer un contrat ou souscrire une assurance : une photo prise au smartphone, glissée en pièce jointe, expédiée par mail.

Une fois le fichier parti, impossible de savoir où il atterrira, combien de temps il sera conservé, ni s’il sera réutilisé.

Le justificatif France Identité affiche, lui, un numéro unique, un QR code et une signature électronique du ministère de l’Intérieur au format PAdES.

Comment créer le document depuis l’application

Depuis l’application France Identité, il suffit de choisir la création d’un justificatif, puis d’approcher sa carte nationale d’identité du smartphone pour que la puce NFC soit lue, ce qui rend le service inaccessible aux détenteurs d’une ancienne carte sans puce. L’utilisateur renseigne ensuite le destinataire, une durée de validité et, s’il le souhaite, un motif, par exemple location d’un appartement.

Une fois le code personnel France Identité confirmé, un PDF est généré. Côté destinataire, il suffit de l’ouvrir ou de flasher le QR code pour voir apparaître la photo. Le fichier ne doit pas dépasser 500 Ko, ce qui impose parfois de réduire le poids de l’image ou du document.

La durée de validité choisie compte : passé ce délai, le justificatif devient inutilisable. Un avantage que l’auteur oppose à une photocopie classique, susceptible de circuler pendant des années sans limite.

Le dispositif suppose toutefois que le destinataire connaisse ce justificatif et accepte de le recevoir sous cette forme. Plusieurs utilisateurs auraient déjà essuyé des refus de la part d’organismes continuant à réclamer la photocopie recto verso traditionnelle, une difficulté que l’auteur dit avoir lui-même rencontrée lors d’un envoi récent, une administration exigeant un document papier ou scanné plutôt que le justificatif électronique.

Quand l’interlocuteur refuse, une solution existe : ajouter un filigrane sur la photocopie, avec le nom du destinataire et le motif de l’envoi. Une méthode jugée imparfaite mais préférable à l’absence de précaution.

Des usurpations déjà recensées par le média ICI

Dans un article publié le 6 mai 2025, le média ICI, du groupe Radio France, alertait déjà sur les risques d’usurpation d’identité liés à l’envoi de copies de pièces d’identité, recommandant de ne pas confier ce type de document à n’importe qui. L’hypothèse la plus probable, selon ICI : une carte d’identité ou sa copie tombée entre de mauvaises mains, ensuite présentée à des contrôleurs, notamment dans les trains.

Un étudiant a reçu plus de 40 contraventions de la SNCF pour des trajets qu’il n’a jamais effectués. Une jeune femme qui ne prend jamais le train doit 22 000 euros à la SNCF. Un homme a lui aussi accumulé des contraventions, au point que l’administration fiscale a procédé à des saisies et des retenues sur son salaire.

Selon ICI, l’une des façons pour des escrocs de récupérer une copie de carte d’identité consiste à se faire passer pour un propriétaire lors d’une candidature à la location d’un appartement.

Pour limiter ce risque, la journaliste Aude Raso conseillait de passer par le site du gouvernement filigrane.beta.gouv.fr, qui permet de télécharger une copie de sa carte d’identité en y ajoutant automatiquement un filigrane, avec un texte au choix comme « document exclusivement destiné à la location immobilière » ou « document exclusivement destiné à la location d’un véhicule ».