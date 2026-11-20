Dans le monde, l’accès à l’éducation avant l’école primaire reste profondément inégal. Le rapport mondial publié le 20 novembre 2026 par l’UNESCO, conjointement avec l’UNICEF et l’OCDE, évalue à 35 milliards de dollars par an le déficit de financement pour élargir l’éducation préscolaire dans 76 pays à revenu faible ou intermédiaire inférieur entre 2027 et 2030. Ce chiffre ne représente pas les dépenses de tous les pays du monde : il correspond à la différence estimée entre les besoins et le financement public attendu dans ce groupe de pays.

Les auteurs calculent que ces États devraient consacrer environ 69 milliards de dollars par an, en moyenne sur la période, pour atteindre leurs objectifs de préscolarisation dans des conditions minimales de qualité. Or les financements publics prévus n’en couvriraient qu’environ la moitié. À l’échelle mondiale, seuls 59 % des enfants entrant à l’école primaire ont effectivement bénéficié d’au moins une année d’éducation préscolaire, une part qui a peu évolué depuis 2015.

Une entrée à l’école qui dépend encore fortement du pays de naissance

Les écarts territoriaux sont considérables. En 2024, la participation à l’éducation organisée durant l’année qui précède l’âge officiel d’entrée au primaire dépassait 90 % en Europe, en Amérique du Nord, en Amérique latine et dans les Caraïbes. Elle se situait autour de 50 % en Afrique du Nord, en Asie occidentale et en Afrique subsaharienne, précise le communiqué de l’UNESCO.

Deux indicateurs doivent être distingués. La participation à un enseignement organisé un an avant l’âge du primaire est passée de 64 % en 2003 à 75 % en 2024 ; elle inclut toutefois, dans certains pays, des enfants entrés tôt au primaire. Le taux de 59 % mesure spécifiquement les enfants qui ont fréquenté le préscolaire avant de commencer l’école primaire. L’analyse détaillée de l’équipe du rapport mondial sur l’éducation explicite cette différence statistique.

Former les éducateurs et réduire les frais pour les familles

Financer de nouvelles places ne suffirait pas sans personnel qualifié. Selon le rapport, environ six millions d’éducateurs préscolaires supplémentaires seraient nécessaires dans le monde d’ici 2030. Dans les pays à faible revenu, seuls 57 % des enseignants du préscolaire satisfont aux exigences minimales de formation. Le document recommande donc des financements pluriannuels, un effort particulier pour les enfants de moins de trois ans et une meilleure coordination entre éducation, santé et protection sociale.

Pour les familles modestes, les dépenses de transport, de fournitures et de repas peuvent également freiner l’accès. Les auteurs préconisent d’en réduire la charge et de concentrer davantage les ressources sur les enfants défavorisés. Leur modélisation évalue à 3,76 dollars de produit intérieur brut mondial supplémentaire d’ici 2035 les retombées possibles de chaque dollar consacré à combler certaines lacunes des politiques d’accueil de la petite enfance. Il s’agit d’une projection économique, et non d’un rendement garanti pour chaque établissement ou chaque pays.

Le rapport a été présenté le 20 novembre au siège parisien de l’UNESCO. Ses propositions mettent l’accent sur l’accès réel à une éducation préscolaire de qualité, au-delà de la seule augmentation des effectifs inscrits.