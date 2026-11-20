La protection des enfants sur Internet ne peut plus reposer sur la seule vigilance des familles. Dans son rapport annuel sur les droits de l’enfant à l’ère numérique, rendu public le 18 novembre 2026, le Défenseur des droits formule 25 recommandations qui concernent autant les plateformes que l’école, les services publics et les parents. L’institution souhaite notamment que la sécurité des mineurs soit prise en compte dès la conception des services en ligne.

Ces propositions s’appuient sur des auditions, des réclamations adressées à l’institution et une consultation de plus de 2 700 enfants et jeunes âgés de 3 à 25 ans, organisée avec 130 structures partenaires en métropole et outre-mer. Environ 70 % des personnes consultées se trouvaient en situation de vulnérabilité et près de 10 % vivaient outre-mer. Il s’agit d’une démarche destinée à recueillir leur expérience, et non d’un sondage représentatif de tous les enfants français.

Des responsabilités à imposer aux plateformes

Le rapport demande de rendre les plateformes pleinement responsables de la vérification de l’âge, de l’encadrement des algorithmes selon l’intérêt supérieur de l’enfant, de la modération et du traitement des contenus dangereux. Il préconise également un référentiel national contraignant pour rendre les politiques de confidentialité réellement compréhensibles par les jeunes. Ces recommandations, notamment les numéros 6 et 19, s’adressent à la Commission européenne, au ministère de l’Économie et aux fournisseurs de services en ligne.

Le Défenseur des droits recommande en outre de renforcer les moyens du 3018, numéro d’aide face aux violences numériques, et de rendre son affichage obligatoire dans tous les lieux accueillant des mineurs. Ces mesures figurent dans le rapport : elles ne constituent pas, à ce stade, de nouvelles obligations adoptées.

Familles, professionnels et école également concernés

Pour les parents, l’institution veut faire de la médiation numérique une priorité de politique publique, partout sur le territoire. Elle appelle aussi à intégrer des compétences obligatoires sur les usages numériques des enfants dans la formation des professionnels de l’éducation, de la santé, du social et de la protection de l’enfance. Le rapport souligne que les jeunes décrivent Internet à la fois comme un espace pour apprendre, créer et échanger et comme un lieu où ils rencontrent harcèlement, atteintes à la vie privée et contenus inadaptés.

À l’école, les recommandations portent notamment sur l’évaluation des interdictions de téléphone, l’acquisition de compétences numériques dans les établissements les plus défavorisés et le respect de temps de déconnexion pour les espaces numériques de travail. L’institution demande également une intervention humaine effective dans les procédures d’affectation scolaire, ainsi qu’une meilleure transparence des critères utilisés localement par Parcoursup.

Le document publié à l’approche du 20 novembre, Journée internationale des droits de l’enfant, ne prescrit donc pas une mesure unique de limitation des écrans. Il demande que les règles des services numériques et les moyens d’accompagnement évoluent ensemble, afin que les enfants puissent exercer leurs droits sans être seuls chargés de se protéger.