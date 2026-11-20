Le petit carton rose que la plupart des conducteurs français gardent dans leur portefeuille depuis des décennies va disparaître. Délivré depuis 1922, ce document va être progressivement remplacé par un permis au format carte bancaire, plus moderne et plus sécurisé. Selon Presse Citron, il ne sera plus valide à partir de 2033.

Ce format, plié en trois volets et imprimé sur papier cartonné, a été délivré jusqu’en 2013. Depuis, il a cédé la place à une carte plastifiée devenue la norme dans la plupart des pays occidentaux, mais encore largement répandue chez les conducteurs de longue date.

Le papier rose accuse son âge : il se déchire facilement, ses volets finissent par se détacher avec le temps, et il reste falsifiable. Un permis déchiré est d’ailleurs refusé lors d’un contrôle. À l’étranger, notamment pour louer un véhicule, il n’est plus toujours reconnu.

La nouvelle carte, plus résistante et consultable en ligne

Le nouveau permis, plastifié et de la taille d’une carte bancaire, se glisse plus facilement dans un portefeuille et résiste mieux à l’usure. Il est aussi plus difficile à contrefaire que l’ancien modèle. Autre différence notable : il permet de consulter directement en ligne le solde de points, alors que les détenteurs du carton rose doivent passer par une procédure plus complexe sur le site mespoints.permisdeconduire.gouv.fr. Depuis le début de l’année 2024, ce permis peut également être enregistré sur smartphone via l’application France Identité.

Sa durée de validité est en revanche limitée à 15 ans, contre une validité illimitée pour l’ancien format. Les conducteurs devront donc prendre l’habitude de le renouveler, ne serait-ce que pour disposer d’une photo d’identité à jour.

La date limite pour demander ce remplacement est fixée au 19 janvier 2033. Passé ce délai, les détenteurs d’un permis rose non remplacé s’exposeront à une amende de 11 euros pour défaut de présentation, qui pourra être majorée à 38 euros. En cas d’absence totale de permis valide au format carte bancaire, l’amende pourra grimper jusqu’à 135 euros, avec un risque d’immobilisation du véhicule.

Pour l’heure, rien n’oblige à changer de permis, sauf en cas de perte, de vol ou de détérioration. Dans ces trois cas, la demande de remplacement s’effectue sur le site de l’ANTS, l’Agence nationale des titres sécurisés, moyennant 25 euros.

En dehors de ces situations, le nouveau format reste gratuit pour les détenteurs du modèle carton rose historique, hormis les frais liés à la photo d’identité. Le ministère de l’Intérieur a par ailleurs précisé qu’aucune décision concernant un remplacement généralisé avant 2033 n’a été prise.

Les détenteurs d’un permis rose qui souhaitent anticiper peuvent donc d’ores et déjà engager la démarche sur le site de l’ANTS, sans attendre l’échéance de janvier 2033.