Permis de conduire : les 4 impacts majeurs de la réforme 2028

La directive européenne 2025/2205 va bien au-delà d’une simple mesure administrative. Elle pose d’importants enjeux autour de l’emploi, de la sécurité routière et de l’inclusion des seniors dans une société de plus en plus mobile et numérisée. Adoptée le 21 octobre 2025 par le Parlement européen avec 339 voix contre 240, cette réforme impose un renouvellement obligatoire du permis de conduire tous les 15 ans dans les États membres. La France a jusqu’au 21 octobre 2028 pour appliquer ce changement, qui transformera durablement la mobilité et le marché de l’emploi.

Responsabilité sociale et sécurité routière

L’Union européenne intègre la réforme du permis de conduire dans sa stratégie Vision Zéro, visant l’élimination des décès routiers d’ici 2050, avec un objectif intermédiaire de réduire de 50 % la mortalité routière d’ici 2030. Ce projet représente un engagement social et environnemental significatif : réduire les accidents diminue les coûts de santé, les émissions des interventions d’urgence et améliore la qualité de vie. Les entreprises automobiles, les assureurs et les acteurs de la santé publique sont désormais impliqués dans l’atteinte de ces objectifs.

Les données de l’Observatoire national interministériel de la sécurité routière (ONISR) de 2025 montrent que les conducteurs de 75 ans et plus sont responsables de 11 % des accidents mortels, proportionnellement à leur part dans la population. À titre de comparaison, les 18-24 ans, représentant 8 % de la population, sont impliqués dans 19 % des accidents. Le Dr Dominique Richter, président du Syndicat des médecins agréés, souligne que l’âge n’est pas un facteur d’inaptitude à la conduite, contrairement aux pathologies et à l’état de santé. Bien que les seniors soient plus vulnérables physiquement lors d’accidents, cela n’explique pas leur responsabilité accrue.

Impact sur l’emploi et les secteurs concernés

Actuellement, 900 000 visites médicales pour le permis de conduire sont enregistrées chaque année en France. Si un examen médical tous les 15 ans est adopté, ce chiffre pourrait augmenter considérablement. Bien que 80 % des examens ne révèlent aucune anomalie, cette augmentation nécessitera l’embauche de médecins, d’assistants médicaux et de personnel administratif. Les centres de contrôle médical devront s’adapter à cette demande croissante. Pour les seniors actifs, ces examens pourraient être perçus comme une contrainte, mais aussi comme une opportunité de prévention.

Le Conseil national de la sécurité routière (CNSR) propose un auto-questionnaire médical en ligne comme alternative aux examens systématiques. Yves Goasdoué, président du CNSR, indique que mentir sur un tel document pourrait avoir des conséquences sur les assurances. La numérisation du permis offre un marché pour les entreprises de plateformes sécurisées et de technologies anti-fraude, créant des emplois dans le développement, la cybersécurité et l’assistance utilisateur.

Répercussions sur l’assurance automobile

Les assureurs devront adapter leurs modèles tarifaires et critères de risque. Un conducteur senior ne renouvelant pas son permis ou dissimulant un problème de santé pourrait faire face à des conséquences juridiques et financières, notamment un refus d’indemnisation en cas d’accident. À l’inverse, un renouvellement médical régulier pourrait entraîner des réductions de primes pour les seniors en bonne santé.

Défis d’inclusion et d’autonomie pour les seniors

La directive permet aux États membres d’imposer des contrôles médicaux tous les 5 ans pour les conducteurs de plus de 65 ans. Frédéric Valletoux, député et ancien ministre de la Santé, a proposé une loi en ce sens, bien que les statistiques montrent que les seniors, plus prudents et évitant les horaires à risque, ne doivent pas être stigmatisés. La réforme doit veiller à ne pas marginaliser les seniors, surtout dans les zones rurales où la voiture est essentielle.

Parmi les pays ayant mis en œuvre la réforme, l’Italie, le Danemark et les Pays-Bas se distinguent par des approches variées, allant du renouvellement régulier à l’auto-évaluation. La France doit trouver un équilibre entre rigueur sanitaire et fluidité administrative, tout en préservant l’autonomie des conducteurs âgés. Le défi reste de construire une mobilité durable, inclusive et sécurisée pour tous d’ici 2028.