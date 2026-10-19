Alain, 73 ans, touche 200 € par mois en testant des produits qu’il conserve ensuite : « je ne gagne pas des millions, mais ça paie mes courses »

À 73 ans, Alain garde les produits qu’il achète… et touche jusqu’à 200 euros par mois. Son secret ? Une activité méconnue que des milliers de retraités pratiquent déjà, sans pointeuse ni patron.

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Nicolas Jean
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Alain, 73 ans, touche 200 € par mois en testant des produits qu'il conserve ensuite : « je ne gagne pas des millions, mais ça paie mes courses »
Alain, 73 ans, touche 200 € par mois en testant des produits qu’il conserve ensuite : « je ne gagne pas des millions, mais ça paie mes courses » © Social Mag
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Alain a 73 ans et vit dans la région de Lille. Depuis plus de treize ans, il exerce l’activité de client mystère pour la plateforme Qualivox : carnet en main, il inspecte l’accueil dans des supermarchés, des bijouteries ou des concessions automobiles, sans jamais se faire repérer. « Si un vendeur se souvient de vous, c’est que vous avez raté la mission », résume-t-il dans le magazine Pleine Vie.

Le principe tient en quelques gestes. Une enseigne mandate la plateforme, qui confie la mission à un évaluateur anonyme chargé d’observer l’accueil, la propreté ou le conseil, parfois la gestion d’une réclamation. Alain suit un scénario précis, rédige ensuite un rapport détaillé.

Pour certaines missions, il doit effectuer un achat réel. « Je respecte un plafond de dépenses, je suis remboursé, et je garde les produits », explique-t-il.

Chaque mission est payée entre 20 et 40 euros selon le temps estimé. Alain en enchaîne une vingtaine par mois, pour un total de 150 à 200 euros nets. De quoi, dit-il, mettre du beurre dans les épinards, et parfois dans les légumes aussi.

Il a découvert cette activité à 60 ans, après avoir perdu son poste d’auditeur qualité dans une chaîne hôtelière américaine. « À cet âge-là, retrouver du travail, c’est mission impossible. Les recruteurs vous trouvent trop vieux, trop qualifié, ou les deux », estime-t-il.

La flexibilité du dispositif, sans pointeuse ni manager, lui convient : « C’est totalement compatible avec mon rythme de vie. » Selon lui, il ne s’agit pas vraiment d’un salaire mais d’un remboursement de frais, puisque c’est lui qui calcule s’il accepte ou non une mission selon les dépenses prévues.

Fabienne convoie des voitures entre Sablé-sur-Sarthe et l’Europe

Autre profil, autre activité. Fabienne, une sexagénaire retraitée qui habite entre Sablé-sur-Sarthe et Angers, pratique le convoyage automobile pour la plateforme Hiflow. Son matériel : un permis de conduire et un smartphone. Elle transporte des véhicules d’un point A à un point B, puis rentre en train ou en covoiturage.

En 2024, elle a parcouru 39 000 km en 212 trajets, pour un revenu mensuel compris entre 800 et 1 500 euros. Elle choisit elle-même ses trajets, ce qui lui permet, selon elle, de découvrir la France et l’Europe. Des livraisons à l’international existent, vers l’Espagne, l’Italie ou la Belgique, mais elle préfère rester sur le territoire français. « La conduite, c’est plus qu’un métier, c’est une passion », confie-t-elle.

Les deux activités reposent sur le même principe : pas de salaire fixe, mais une rémunération à la mission que chacun organise à son rythme. Pour Alain comme pour Fabienne, le revenu dépend directement du nombre de missions acceptées.

Reste la question du cumul avec la pension de retraite. Les remboursements d’achats n’entrent pas dans les revenus à déclarer, contrairement à l’indemnité versée pour la mission elle-même. Les règles varient ensuite selon le cadre proposé par la plateforme, note de frais, prestation ou micro-entreprise.

Les retraités ayant liquidé l’ensemble de leurs pensions et atteint l’âge légal bénéficient en général d’un cumul intégral ; dans les autres situations, un plafond peut s’appliquer selon la caisse. Un appel direct à sa caisse de retraite permet de clarifier la marche à suivre avant de se lancer.

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