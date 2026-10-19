440 milliards de crevettes torturées : les distributeurs sous pression

Depuis longtemps, l’industrie de la crevette a pratiqué l’épédonculation et l’abattage sans étourdissement sans être inquiétée. Aujourd’hui, l’ONG ICAW pousse les distributeurs à se positionner : certains s’engagent, d’autres restent silencieux. Qui acceptera sa responsabilité sociale ?

Les pratiques méconnues de l’industrie de la crevette révélées par l’ICAW

Le 16 octobre 2026, l’ONG américaine ICAW publie « Souffrance en Rayon », un rapport qui secoue la grande distribution française. Ce document met en lumière deux pratiques industrielles peu connues : l’épédonculation et l’abattage sans étourdissement. L’épédonculation consiste à couper un ou deux pédoncules oculaires d’une crevette femelle, sans anesthésie, pour augmenter la ponte en perturbant son système hormonal.

L’abattage, quant à lui, repose sur l’immersion des crevettes dans une bouillie de glace censée les étourdir, mais inefficace à grande échelle. Selon l’ICAW, il n’est pas rare que les crevettes souffrent pendant plusieurs minutes, certaines mourant par suffocation après être sorties des bassins. Ces méthodes concernent 440 milliards de crevettes abattues chaque année dans le monde, un chiffre bien supérieur à celui des poissons d’aquaculture et des poulets.

La pression de l’ICAW sur les distributeurs : engagement ou silence

Sous la pression de l’ICAW, les distributeurs français adoptent des positions variées. Quatre enseignes s’engagent fermement, trois affichent des intentions ambiguës, tandis que le leader du secteur reste muet.

Les engagés : Intermarché, U, Auchan, Aldi répondent à la pression citoyenne

Intermarché, U, Auchan et Aldi s’engagent à interdire l’épédonculation et à exiger l’étourdissement électrique avant abattage, avec des délais allant de 2030 à 2035. Ces engagements montrent leur volonté d’aligner leurs pratiques sur les attentes sociétales et d’assumer leur responsabilité dans la chaîne d’approvisionnement.

Les ambigus : Carrefour, Casino et Lidl entre communication et action

Carrefour, Casino (incluant Monoprix et Franprix) et Lidl interdisent l’épédonculation mais hésitent sur l’étourdissement. Carrefour prévoit de l’introduire à partir de 2027, sans échéance ferme. Casino et Lidl ne prennent aucun engagement à ce sujet. Grand Frais affirme que 90% de ses crevettes proviennent de fournisseurs ne pratiquant pas l’épédonculation et a mis en place un groupe de travail sur l’étourdissement, qualifiant le sujet de complexe et nécessitant des investissements techniques.

Le refus : E.Leclerc face au silence et à l’absence de réaction

E.Leclerc, leader de la grande distribution française, n’a pris aucun engagement et n’a pas répondu aux sollicitations de l’AFP ou de l’ICAW. Ce silence soulève des questions sur sa stratégie face aux normes émergentes. Avec 50% de parts de marché détenues par des distributeurs sans engagement ou avec engagement partiel, la transformation reste incomplète.

Quel avenir pour la consommation responsable ?

La mobilisation autour des crevettes dépasse la simple question animale. Elle soulève des questions sur le modèle de consommation de masse, la transparence des chaînes d’approvisionnement et le rôle des entreprises dans la construction des valeurs collectives. Les distributeurs, en position stratégique, peuvent soit imposer des normes éthiques, soit maintenir les pratiques actuelles. Sans réglementation européenne contraignante, les initiatives volontaires s’imposent. La réponse dépendra de la capacité de la société civile à maintenir la pression et à transformer l’indignation en vigilance durable, faisant des crevettes un révélateur de notre rapport collectif à la souffrance animale et à la responsabilité sociale des entreprises.