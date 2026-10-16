Smartphones premium : la pénurie de mémoire accentue les inégalités

Alors que les grandes entreprises technologiques se disputent un marché affaibli, les consommateurs à faible revenu se retrouvent exclus. La pénurie de mémoire DRAM et NAND, qui a provoqué une hausse des prix de 300% en un an selon IDC, profite uniquement aux ultra-riches et aux grandes entreprises d’intelligence artificielle. Des marques comme Xiaomi, Oppo et Vivo, qui rendaient la technologie accessible, sont en difficulté face à ce « RAMageddon », marquant la fin d’une ère d’égalité numérique.

La tech devient un luxe

Le troisième trimestre 2026 marque un tournant. Les livraisons mondiales de smartphones ont chuté de 20% par rapport à la même période en 2025, selon Counterpoint Research, un déclin jamais vu depuis 2012. Shilpi Jain, analyste chez Counterpoint Research, précise : « Le troisième trimestre est le deuxième consécutif à subir l’impact de la crise de la mémoire. » Les fabricants de mémoire ont concentré leur production sur les centres de données IA, plus rentables. En conséquence, les composants pour smartphones deviennent rares et chers, excluant les consommateurs modestes des nouveaux appareils.

Prix en hausse, exclusion des consommateurs modestes

Depuis janvier 2026, les prix des smartphones ont augmenté de 20%. IDC prévoit un prix de vente moyen de 581 dollars en 2026, soit une hausse de 27,6% par rapport à 2025. Arthur Guo, analyste chez IDC, souligne : « Les fabricants répercutent l’augmentation des coûts sur les consommateurs, ce qui fait grimper les prix malgré la baisse des volumes. » Les ventes de téléphones à moins de 100 dollars ont chuté de 60% au deuxième trimestre 2026. Francisco Jeronimo, vice-président chez IDC, affirme : « L’ère des smartphones bon marché est révolue. » Les classes moyennes et les populations des pays en développement sont contraintes de prolonger la durée de vie de leurs anciens appareils ou de se tourner vers le marché du reconditionné, une nécessité plutôt qu’un choix.

Apple et Samsung renforcent leur domination

Malgré l’effondrement du marché, Apple et Samsung prospèrent. En se concentrant sur les segments premium, ces deux géants augmentent leurs parts de marché et aggravent les inégalités d’accès à la technologie.

Apple dépasse 20% de parts de marché

Apple atteint 22% de parts de marché au troisième trimestre 2026, contre 18% l’année précédente. C’est la première fois que la marque dépasse le seuil des 20% sur un troisième trimestre. Son chiffre d’affaires issu des ventes d’iPhone a progressé de 21,7% en un an, atteignant 54,25 milliards de dollars. Apple bénéficie d’une clientèle aisée, prête à payer pour des produits haut de gamme, tandis que les consommateurs modestes n’ont plus accès aux nouveaux modèles, renforçant le fossé social.

Samsung maintient sa première place

Samsung conserve la première place mondiale avec 23% de parts de marché, contre 19% l’année précédente. Le géant sud-coréen n’enregistre qu’une baisse de 3% de ses livraisons, une performance remarquable dans un marché en déclin. Grâce à sa position de fabricant de mémoire, Samsung a un avantage stratégique, mais privilégie aussi les segments premium, abandonnant les modèles accessibles aux classes moyennes.

Xiaomi, Oppo, Vivo : le déclin des smartphones abordables

Les fabricants chinois, qui avaient démocratisé l’accès aux smartphones performants à prix abordables, subissent un revers majeur. Leur recul ne représente pas seulement une défaite économique, mais aussi un échec social pour des millions de consommateurs dépendants de ces marques pour accéder à la technologie.

Xiaomi en retrait de 30%

Xiaomi subit une baisse de plus de 30% de ses livraisons, sa part de marché chutant de 14% à 10%. La marque avait bâti son succès sur l’offre de smartphones performants à prix abordables, mais cette promesse s’effondre aujourd’hui. Xiaomi ne peut plus supporter la hausse des coûts sans sacrifier ses marges ou augmenter ses prix, excluant ainsi ses clients historiques.

Oppo et Vivo : un effondrement social

Oppo et Vivo, avec respectivement 9% et 8% de parts de marché, reculent chacun de plus de 20%. Ces marques avaient séduit des millions d’utilisateurs en Asie, Afrique et Amérique latine avec des appareils accessibles. Leur déclin laisse un vide, forçant les consommateurs modestes à choisir entre des modèles premium inabordables et des téléphones d’entrée de gamme obsolètes, creusant les inégalités d’accès à l’information et aux services en ligne.

Éthique et allocation des ressources

La crise des smartphones soulève des questions de responsabilité sociale et environnementale. Comment les grandes entreprises technologiques justifient-elles leurs choix stratégiques face à l’exclusion de millions de consommateurs ?

La priorité à l’IA sur le grand public

Les fabricants de mémoire ont choisi de privilégier les centres de données IA au détriment des smartphones, en quête de rentabilité, mais en négligeant les conséquences sociales. IDC n’anticipe pas de stabilisation de l’approvisionnement en mémoire avant 2028, laissant les consommateurs modestes sans accès au marché pendant trois ans. Cette stratégie aggrave les inégalités d’accès à la technologie, en contradiction avec les engagements RSE affichés par ces entreprises.

Responsabilité sociale et gestion de la crise

Apple et Samsung profitent de la crise pour renforcer leur position, mais leur responsabilité sociale reste floue. Aucune mesure pour maintenir l’accès aux smartphones pour les consommateurs modestes n’a été annoncée, ni programme de reconditionnement massif, ni initiative pour prolonger la durée de vie des appareils existants. Comme dans d’autres débats de société, les décisions sont prises par les puissants, sans consultation des premiers concernés. La technologie devient un marqueur d’inégalité, et les géants du secteur n’assument pas leur rôle dans cette dérive.

La crise des smartphones révèle une vérité dérangeante : la technologie n’est plus un bien commun, mais un privilège pour les plus riches. Les consommateurs modestes subissent les conséquences d’une stratégie industrielle qui privilégie l’IA et les profits à court terme. La question reste de savoir si les grandes entreprises de la tech assumeront un jour leur responsabilité sociale ou si la fracture numérique continuera de s’élargir jusqu’en 2028.