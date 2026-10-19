Taxe foncière : certains retraités et handicapés en seront exonérés

Le projet de loi de finances pour 2027 prévoit une augmentation de 2,1% des plafonds de revenus ouvrant droit à l’exonération de taxe foncière pour les plus de 75 ans et les bénéficiaires de l’AAH. Le seuil passera de 12.793 euros à 13.062 euros de RFR par part, permettant à davantage de ménages modestes d’échapper à un impôt qui a bondi de 93,4% en vingt ans.

Augmentation des plafonds de revenus : qui bénéficiera du nouveau seuil ?

À compter de 2027, une hausse de 2,1% des plafonds de revenus permettra à davantage de retraités et de bénéficiaires de l’AAH de profiter d’une exonération de taxe foncière. Cette initiative répond à une demande ancienne, alors que la taxe foncière a progressé de 93,4% entre 2005 et 2025, soit 2,5 fois l’inflation. Le projet de loi de finances pour 2027 prévoit de relever le seuil de revenu fiscal de référence (RFR) de 12.793 à 13.062 euros par part, élargissant ainsi l’accès à l’exonération pour les foyers modestes.

Le dispositif d’exonération de taxe foncière est crucial pour protéger les publics vulnérables. Actuellement, les personnes de plus de 75 ans et les bénéficiaires de l’AAH peuvent en bénéficier sous condition de ressources. L’augmentation de 2,1% des plafonds, prévue dans le projet de loi de finances pour 2027, vise à contrer partiellement l’inflation et à garantir l’accès au dispositif pour les ménages dont les revenus augmentent mécaniquement.

Le nouveau seuil de 13.062 euros de RFR par part s’appliquera aux personnes de plus de 75 ans et aux titulaires de l’AAH, à condition qu’ils résident dans leur logement principal. Pour un couple retraité sans enfant à charge, le plafond atteindra 26.124 euros. Ainsi, un ménage dont le revenu fiscal dépasse légèrement l’ancien seuil pourra désormais bénéficier d’une exonération totale de taxe foncière, représentant une économie moyenne de 635 euros par an, nous apprend l’Union nationale des propriétaires immobiliers (UNPI). En Occitanie, le montant moyen atteint 670 euros, avec des pointes à 1.137 euros à Montpellier.

Taxe foncière : une exonération automatique pour Aspa et ASI

Il existe déjà une exonération automatique sans condition de ressources pour les bénéficiaires de l’Aspa et de l’ASI. De nombreux bénéficiaires ignorent qu’ils peuvent réclamer cette exonération rétroactivement pour leur résidence principale. L’information reste essentielle : beaucoup de foyers éligibles ne font pas valoir leurs droits faute de connaissance des dispositifs.

Cette revalorisation intervient dans un contexte de forte pression fiscale sur les propriétaires. Entre 2005 et 2025, la taxe foncière a augmenté de 93,4%, affectant particulièrement les retraités à revenus fixes. La révision des seuils d’exonération s’inscrit dans une logique de protection des ménages fragiles tout en préservant les recettes fiscales locales, largement dépendantes de cet impôt.

Taxe fonctière : les limites de la mesure actuelle

Malgré cette avancée, la mesure ne compense pas l’explosion de la taxe foncière dans certaines zones. À Montpellier, où le montant moyen atteint 1.137 euros, un retraité dont le RFR dépasse le nouveau seuil devra encore payer l’intégralité de l’impôt. Les députés envisagent une réforme plus ambitieuse pour 2028, avec une révision des valeurs locatives à chaque vente. Cette réforme vise à corriger des distorsions anciennes, mais suscite des craintes quant à son impact redistributif.

La hausse des plafonds d’exonération de 2,1% marque un signal politique fort : la fiscalité locale doit intégrer une dimension sociale. Cependant, la question de l’équité globale du système persiste. Pourquoi continuer à baser l’impôt sur des valeurs cadastrales vieilles de cinquante ans alors que le marché immobilier a considérablement évolué ? La réforme des valeurs locatives est régulièrement reportée depuis 2021, faute de consensus.

L’exonération de taxe foncière, un droit effectif

Pour que l’exonération devienne un droit effectif, il faut simplifier les démarches administratives et mieux informer les bénéficiaires potentiels. Beaucoup de ménages éligibles ignorent qu’ils peuvent demander une exonération ou un dégrèvement. Les centres des finances publiques doivent identifier automatiquement les ayants droit au lieu d’attendre une réclamation. La question de la justice fiscale ne se limite pas à la revalorisation des seuils : elle engage l’État à soutenir les publics vulnérables.

La réforme prévue pour 2028 remet en question l’architecture de la fiscalité locale. Faut-il maintenir un système basé sur la propriété ou passer à un impôt progressif sur le patrimoine, comme le propose Thomas Piketty ? Cette décision influencera l’avenir de millions de retraités et de personnes en situation de handicap. En attendant, la mesure de 2027 offre un répit bienvenu, mais laisse ouverte la question : comment concilier autonomie financière des collectivités locales et protection des foyers modestes ? L’accessibilité des droits sociaux reste un chantier prioritaire pour une société inclusive.