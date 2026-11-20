Le 19 novembre 2026, l’Arcom a annoncé que les créateurs de contenu vidéo aux audiences importantes devront respecter les règles de pluralisme politique pendant la présidentielle de 2027. Des influenceurs comme HugoDécrypte, Guillaume Pley ou Sam Zirah pourraient ainsi être soumis aux obligations applicables aux médias traditionnels.

Des règles qui se renforceront pendant la campagne

« Il y a un phénomène nouveau, il est là et il est massif », a déclaré Martin Ajdari, président de l’Arcom. HugoDécrypte touche 28 % des moins de 35 ans en France, soit deux fois plus que TF1 et Le Figaro réunis, et compte 3,8 millions d’abonnés sur YouTube. L’Arcom considère désormais ces acteurs comme des éditeurs, tenus aux principes d’honnêteté et de rigueur applicables aux médias traditionnels.

À partir de janvier 2027, le régulateur examinera la rigueur et l’honnêteté du traitement de l’information, notamment dans les séquences virales. Du 16 mars au 4 avril, les créateurs concernés devront garantir aux candidats un accès équitable selon leur représentativité. Pendant la campagne officielle, du 5 au 30 avril, les temps de parole et d’antenne devront être strictement égaux.

Pas de liste officielle des créateurs concernés

L’Arcom ne publiera pas de liste exhaustive et ne fixe aucun seuil d’abonnés. Martin Ajdari l’affirme clairement : « On verra au cas particulier s’il y a un problème qui nous semble le justifier ». Le régulateur vise les créateurs qui interviennent régulièrement dans le débat public et réunissent des centaines de milliers, voire des millions d’abonnés, avec des audiences parfois supérieures à celles de chaînes traditionnelles.

Son appréciation reposera sur les sujets traités — actualité politique, débats de société ou élections —, sur l’audience, l’engagement et l’influence sur l’opinion publique, ainsi que sur la fréquence des publications. Brut, le pure player vidéo, figure parmi les acteurs potentiellement concernés, aux côtés de figures établies du YouTube politique francophone. L’Arcom entend conserver une appréciation au cas par cas dans un secteur où l’audience d’un compte peut évoluer rapidement. « Si, dans la campagne officielle, un influenceur invite un ou deux candidats et dénigre les autres, nous serions conduits à intervenir », prévient Martin Ajdari.

Des obligations nouvelles pour les équipes de création

Le milieu exprime déjà des inquiétudes : certains craignent qu’un contrôle accru ne réduise la spontanéité de leurs formats. Les créateurs devront tenir compte des exigences déontologiques, anticiper les réactions du régulateur et documenter leurs choix éditoriaux. L’adaptation pourrait être plus simple pour ceux qui disposent déjà d’une structure médiatique que pour les personnes travaillant seules ou en petite équipe, auxquelles il faudrait éventuellement des juristes, des conseils éditoriaux ou des outils de mesure du temps de parole. La professionnalisation du secteur s’accélère, dans un environnement déjà marqué par d’autres sujets de régulation.

Au-delà du pluralisme, le texte évoque la possibilité que d’autres pratiques prennent davantage de place, comme la vérification des faits, la transparence des sources et la correction des erreurs. Comme pour le commerce en ligne avec les nouvelles règles européennes, les plateformes pourraient aussi devoir adapter leurs outils, notamment pour aider les créateurs à mesurer les temps de parole.

Une application encore à éprouver

L’Arcom dispose de mises en garde, de mises en demeure et de sanctions financières graduées en cas de manquement. Leur efficacité pendant la présidentielle reste incertaine : un créateur sanctionné pourrait-il poursuivre ses publications sur une autre plateforme et y déplacer son audience ? La question de l’application concrète demeure ouverte.