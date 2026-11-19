L’accord annoncé par EDF le 19 novembre 2026 pour racheter Luxion, propriétaire d’Utilita, n’impose pour l’instant aucune démarche aux clients. Pour les ménages britanniques au prépaiement, la difficulté quotidienne reste de pouvoir acheter leur énergie à l’avance.

Dans un logement équipé d’un compteur à prépaiement, le gaz ou l’électricité s’achètent par recharges. Avec un appareil intelligent, le crédit peut être ajouté en ligne ou par application. Une fois les crédits disponibles épuisés, l’alimentation peut s’interrompre jusqu’à la recharge suivante, explique Ofgem, le régulateur britannique de l’énergie.

Les interruptions faute de crédit continuent de susciter des demandes d’aide

Dans son analyse du 25 juin 2026 sur l’avenir du prépaiement, Citizens Advice constate que les demandes d’aide liées à ces interruptions restent plus nombreuses qu’avant la crise énergétique. Désignées par le terme anglais self-disconnection, elles peuvent affecter la santé physique et le bien-être psychologique des personnes vulnérables.

L’association reconnaît les progrès accomplis depuis 2023 : les protections ont été renforcées et les clients au prépaiement ne subissent plus de majoration du plafond tarifaire liée à ce mode de paiement. Financer les recharges demeure toutefois difficile, y compris pour des clients fragiles qui avaient choisi de payer à l’avance.

Citizens Advice relève des ambiguïtés dans les règles applicables à ces situations volontaires. Elle demande de veiller à ce que le prépaiement reste adapté aux personnes qui l’utilisent, notamment pour rembourser une dette. Ce mode de paiement peut faciliter le suivi du budget, à condition que le ménage puisse continuer à se fournir en énergie.

Des avances à rembourser dans des budgets déjà endettés

Lorsqu’un client ne peut plus recharger, son fournisseur doit lui proposer une aide, rappelle Ofgem. Des crédits supplémentaires peuvent être accordés, notamment en situation de vulnérabilité. Ils doivent ensuite être remboursés, selon un échéancier que le fournisseur est tenu d’établir avec le client en tenant compte de ses moyens.

La stratégie commune du gouvernement britannique et d’Ofgem, publiée le 28 octobre, chiffre les dettes et arriérés énergétiques des ménages à 5,02 milliards de livres au deuxième trimestre 2026. Plus de deux millions de foyers sont concernés. Moins de la moitié disposent d’un accord de remboursement, lequel peut notamment s’appuyer sur un compteur à prépaiement.

Dans son bilan des règles sur le prépaiement, également publié le 28 octobre, Ofgem constate une amélioration des protections et une diminution des incidents préjudiciables aux consommateurs vulnérables. Il relève aussi des difficultés de mise en œuvre chez les fournisseurs et une prise en compte inégale des informations sur la vulnérabilité. L’évaluation d’impact doit désormais examiner les effets des règles sur les ménages protégés et sur l’endettement.