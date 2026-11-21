En un an, 292 000 entreprises artisanales ont été créées, soit 44 % de plus que six ans auparavant, selon le baromètre ISM-MAAF. Pour lancer un atelier en 2026, le choix du statut, la recherche de financements et les possibilités d’accompagnement méritent d’être examinés dès le départ.

Choisir entre micro-entreprise et entreprise individuelle classique

Les entreprises individuelles représentent 78 % des ouvertures artisanales, une part en hausse de 6 points sur un an. Parmi les créateurs de moins de 30 ans, 65 % choisissent la micro-entreprise, d’après le baromètre ISM-MAAF. Sa création passe par une déclaration gratuite en ligne ; les cotisations sociales sont calculées sur le chiffre d’affaires réalisé, à hauteur de 12,8 % pour la vente et de 22 % pour les prestations de services. La franchise de TVA, applicable jusqu’à certains seuils — 36 800 euros pour les prestations et 91 900 euros pour la vente — allège aussi la gestion. « La génération montante mise sur la souplesse pour tester une activité avant, parfois, de la faire grandir », souligne l’analyse du baromètre.

L’entreprise individuelle classique ne requiert aucun capital minimum et permet de conserver l’intégralité des bénéfices, sans associés. Sa comptabilité est plus légère que celle d’une SARL ou d’une SAS. Depuis 2022, la séparation automatique des patrimoines professionnel et personnel protège ce dernier. Si l’activité dépasse les seuils de la micro-entreprise, il est possible de passer à un régime réel d’imposition sans changer de structure juridique. Le statut choisi détermine notamment la fiscalité et les charges sociales de l’activité.

AIMA : financer l’installation d’un atelier d’artisanat d’art

Le ministère de la Culture propose l’aide à l’installation et à la modernisation des ateliers d’artisanat d’art (AIMA) aux petites et très petites entreprises du secteur. Elle peut financer des équipements, la rénovation de locaux ou du matériel professionnel, jusqu’à 50 % de l’investissement, dans la limite d’un plafond révisé chaque année. L’entreprise doit compter moins de 10 salariés et exercer un métier d’art, comme la céramique, l’ébénisterie, la lutherie, la maroquinerie ou la joaillerie.

Le dossier comprend un projet détaillé, des devis, un plan de financement et des justificatifs d’inscription au répertoire des métiers. Avant de le déposer, vérifiez auprès du ministère de la Culture les montants et plafonds actualisés ainsi que le calendrier des appels à projets. En 2026, les aides se situent généralement entre 5 000 et 30 000 euros par projet. Conservez les justificatifs, notamment les devis, les factures acquittées et les photos avant et après travaux : les contrôles sont fréquents. L’instruction prend souvent de trois à six mois. Les prêts d’honneur d’Initiative France et de Réseau Entreprendre figurent parmi les autres pistes de financement.

Accompagnement local et exonérations à vérifier

Dans le pays chaunois, la communauté d’agglomération accompagne les nouveaux entrepreneurs, notamment dès le diagnostic de leur projet. Lors de la 8e édition des rencontres économiques, le 3 novembre 2026, plusieurs dirigeants ont témoigné de cet appui. David Belton et son épouse en ont bénéficié pour reprendre Glynka, une société de maille et de filets. Olivier Hutin, patron du Beer Monkey Bar à Laon, a souligné la réactivité des équipes locales. « La souplesse et la réactivité incitent les entrepreneurs locaux à demeurer sur le pays chaunois plutôt qu’à déménager sur un territoire voisin », synthétise le retour d’expérience. Ces structures proposent des diagnostics gratuits, des mises en relation avec des experts-comptables et des financeurs, ainsi qu’un suivi après la création.

L’ACRE, aide à la création ou à la reprise d’entreprise, prévoit une exonération partielle de cotisations sociales durant la première année d’activité. Les demandeurs d’emploi, les 18-25 ans et les bénéficiaires de minima sociaux y sont éligibles automatiquement. L’exonération atteint 50 % des cotisations la première année, puis diminue progressivement. Dans certaines zones de revitalisation rurale (ZRR) et certains quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPV), des exonérations d’impôts locaux, dont la CFE et la taxe foncière, peuvent durer cinq ans. La chambre de métiers peut préciser les dispositifs applicables selon le territoire.

Reprendre un atelier artisanal existant

La reprise constitue une autre voie que la création d’un atelier. Les transmissions reculent de 3 % dans les services et de 1 % dans l’alimentation artisanale ; le montant médian d’une transaction s’établit à 90 000 euros. Des prêts bancaires dédiés à la reprise, assortis de taux préférentiels ou de garanties BPI France, ainsi que des dispositifs d’accompagnement des cédants peuvent aider à financer l’opération.

Un atelier existant peut comprendre une clientèle, un carnet de commandes et des équipements amortis ; le cédant peut aussi transmettre son savoir-faire. Les chambres de métiers recensent les ateliers à céder dans des bourses de transmission. Pour préparer la continuité de l’activité, prévoyez avec le cédant une période de tutorat de trois à six mois. Un paiement échelonné ou un complément de prix indexé sur le chiffre d’affaires des premières années peut également être négocié afin de limiter l’apport initial.