Pourquoi des milliers de salariés célèbrent leur entreprise le 15 octobre

Le 15 octobre 2026, des centaines de milliers de salariés, dirigeants et auto-entrepreneurs se réuniront pour mettre en lumière l’attachement affectif souvent invisible à leur entreprise. La 24ème édition de « J’aime ma boîte » transforme cette journée en un moment de convivialité où les hiérarchies s’effacent et les liens humains s’enrichissent au sein des organisations.

Célébrer l’aventure humaine en entreprise

Sophie de Menthon, présidente d’ETHIC et initiatrice de la Fête des entreprises, insiste : « Aimer sa boîte n’est pas un coup de cœur passager ! C’est l’occasion de se rassembler pour célébrer son entreprise ! » Depuis sa création il y a vingt-quatre ans, l’événement montre que le lien professionnel dépasse la simple relation salariale, intégrant une dimension affective et sociale souvent méconnue.

Qualifiée de « Saint-Valentin de l’entreprise », cette manifestation valorise l’attachement sincère au lieu de travail, non par obligation, mais en reconnaissance d’une aventure collective enrichissant nos identités professionnelles et personnelles. Avec plusieurs centaines d’articles de presse et autant de passages radio consacrés aux éditions précédentes, l’événement trouve un écho grandissant auprès du public français.

Moments de convivialité et transformation culturelle

Le 15 octobre, les entreprises en France organiseront des petits-déjeuners en équipe, défis sportifs, karaokés ou ateliers collaboratifs. Ces initiatives renforcent la cohésion sociale en créant des espaces de rencontre informels où les barrières hiérarchiques s’estompent, offrant aux collaborateurs l’opportunité de se découvrir autrement.

Un concours photo sur la plateforme Whaller invite à partager ce lien avec l’entreprise. Les photos les plus appréciées remportent des récompenses, rendant la célébration ludique et renforçant l’engagement émotionnel tout en diffusant des récits positifs sur l’expérience professionnelle.

Rassembler salariés et entrepreneurs autour d’un projet commun

« J’aime ma boîte » réunit des acteurs économiques variés : salariés du privé et du public, entrepreneurs, auto-entrepreneurs et dirigeants. Cette diversité brise les silos professionnels et rappelle que l’entreprise est avant tout un lieu de création de valeur humaine. La cohésion sociale issue de ces rencontres nourrit l’engagement professionnel et renforce la fidélité des collaborateurs.

Le concours photo via Whaller incarne cette dimension participative. En partageant un moment significatif de leur vie professionnelle, les participants créent un récit collectif. Les interactions autour de ces photos forment une communauté éphémère mais intense, transcendante des frontières géographiques et sectorielles.

Une journée pour valoriser la contribution sociale des entreprises

Le 15 octobre 2026, la 24ème édition nationale de « J’aime ma boîte » sera soutenue par une vaste campagne publicitaire, avec 400 000 spots digitaux JCDecaux et 130 affiches dans le métro parisien. Cette visibilité renforce le message de Sophie de Menthon et d’ETHIC : l’entreprise joue un rôle crucial dans la cohésion sociale française.