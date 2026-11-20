Entre janvier et octobre 2026, les demandes d’acompte sur salaire par salarié ont augmenté de 30 % par rapport à la même période en 2025, selon Rosaly, une fintech spécialisée dans l’accès au salaire acquis. Les montants demandés sont souvent faibles, mais certains salariés recourent à l’acompte plusieurs fois dans le mois.

Des demandes plus fréquentes, selon Rosaly et Silae

Les demandes d’acompte par salarié ont bondi de 30% entre janvier et octobre 2026. Pour le seul mois d’octobre, leur nombre dépasse de 35 % celui d’octobre 2025. Le groupe RH Silae, qui gère 8 millions de bulletins de paie, constate pour sa part trois fois plus de demandes qu’il y a quatre ans.

Rosaly s’appuie sur un questionnaire diffusé auprès de plus de 400 entreprises clientes, représentant plus de 100 000 salariés. Sa directrice générale, Arbia Smiti, observe que « de plus en plus de salariés en font la demande de plus en plus souvent ». Le montant moyen avancé par utilisateur et par mois reste proche de celui de 2025 : 465 euros en 2026, contre 468 euros l’année précédente.

Michel-Édouard Leclerc, président du comité stratégique des centres E. Leclerc, fait le même constat dans son entreprise. « Dans toutes les boîtes, les salariés demandent des acomptes. Je n’ai jamais vu autant de demandes d’acomptes chez nous. C’est incroyable le nombre de personnes qui anticipent des difficultés », a-t-il déclaré sur BFMTV. Il évoque une économie en « pré-récession » ; la Banque de France estime la croissance à 0,3 % pour 2026.

De petits montants demandés plusieurs fois par mois

Employés de la distribution, ouvriers et agents administratifs figurent parmi les salariés concernés. Les difficultés touchent notamment les revenus modestes, dans un paysage où Les écarts salariaux restent criants selon l’Insee.

En 2026, 74 % des acomptes portent sur 100 euros ou moins, contre 68 % en 2025. Courses, carburant ou consultation médicale : Les salariés sont « à court de cash » pour régler ces dépenses. Les utilisateurs réguliers effectuent près de cinq demandes par mois, au fil des besoins qui surviennent avant le versement du salaire.

Courses, transport et santé avant la fin du mois

Les salariés sollicitent ces avances pour « boucler le mois », notamment pour l’alimentation, les transports et la santé. Les courses constituent le premier motif de demande, devant le carburant. Ce dernier pèse sur les travailleurs qui doivent utiliser leur voiture chaque jour. Le texte fait également état d’une hausse des prix en supermarché et d’une stagnation des salaires. L’inflation est attendue à 2,9 % fin 2026 ; selon l’Insee, le pouvoir d’achat des ménages devrait reculer de 0,4 %.

Une consultation, des médicaments ou des lunettes pour un enfant peuvent aussi conduire à demander un acompte lorsque la dépense n’est pas immédiatement remboursée. Neuf utilisateurs sur dix déclarent ne plus recourir au découvert bancaire grâce à ce dispositif. Les commissions d’intervention liées au découvert peuvent atteindre 80 euros par mois.

Ce que proposent les entreprises

Certaines directions des ressources humaines complètent l’accès aux acomptes par des ateliers budgétaires, des conseils personnalisés ou des outils de simulation. D’autres intègrent le stress financier à leur politique de qualité de vie au travail. Les dispositifs d’épargne salariale restent inégalement répartis entre les salariés.

Depuis le 20 novembre 2026, les autorisations de découvert bancaire sont soumises à un cadre réglementaire plus strict. L’acompte donne accès à une partie du salaire déjà acquis, sans attendre la date habituelle de paie.