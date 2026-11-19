La Fondation Le Roch-Les Mousquetaires a renouvelé son soutien à la Société nationale de sauvetage en mer (SNSM) : elle lui consacrera 920 000 € sur quatre ans, notamment pour rénover ses semi-rigides. Le 11 novembre 2026, les bénévoles de la SNSM ont secouru un taureau échappé en pleine mer pendant le festival d’abrivado des Saintes-Maries-de-la-Mer. Alourdi par son arrière-train, l’animal risquait de basculer et de s’asphyxier.

10 000 bénévoles, 205 stations et 240 postes de secours

Reconnue d’utilité publique et désignée Grande cause nationale en 2017, la SNSM repose entièrement sur 10 000 bénévoles. Sans rémunération, ils interviennent 24 heures sur 24 et par tous les temps pour sauver des vies, assister les navires en détresse et surveiller les baignades. Leurs 205 stations couvrent le littoral français, en métropole comme outre-mer. Elles disposent notamment de semi-rigides pour les interventions rapides et de vedettes pour les sorties au large. Durant l’été, 240 postes de secours surveillent aussi les plages.

Aux Saintes-Maries-de-la-Mer, les sauveteurs ont coordonné leur intervention avec les sapeurs-pompiers et adapté leurs techniques. « Un taureau n’est pas taillé pour la haute mer. À mesure qu’il s’épuise, la densité imposante de ses cuisses et de sa croupe tire son corps vers le fond. Il perd son équilibre horizontal, bascule par l’arrière et risque l’asphyxie », explique la SNSM Camargue dans son communiqué.

Un partenariat renouvelé pour quatre ans

Maryvonne Le Roch-Nocera, présidente de la Fondation Le Roch-Les Mousquetaires, et Emmanuel de Oliveira, président de la SNSM, ont signé la nouvelle convention de mécénat le 6 novembre 2026. Leur partenariat remonte à 2001 : depuis, la Fondation a financé des équipements, des innovations technologiques et des programmes de formation. Créée en 1998 et reconnue d’utilité publique depuis 2006, elle soutient également l’entrepreneuriat, la recherche et la transmission des valeurs de solidarité. « Notre engagement aux côtés de la SNSM repose sur une conviction simple : ceux qui donnent bénévolement de leur temps pour sauver des vies doivent pouvoir compter sur des équipements adaptés et fiables », affirme Maryvonne Le Roch-Nocera.

La flotte de semi-rigides vieillit sous l’effet des interventions répétées et de l’exposition aux conditions marines. Pour la SNSM, majoritairement financée par des ressources privées, remplacer systématiquement ces bateaux coûterait trop cher. Leur refonte doit prolonger leur durée de vie d’environ dix ans tout en maintenant leurs performances et en réduisant les dépenses. C’est ce besoin que soutient l’engagement renforcé des Mousquetaires.

230 000 € par an pour rénover les semi-rigides

La Fondation apportera 230 000 € par an de 2026 à 2029, contre 135 000 € auparavant, soit une hausse de 70 %. « Le soutien renouvelé et renforcé de la Fondation Le Roch-Les Mousquetaires est précieux pour la SNSM. Il nous permet de réaliser des refontes de nos semi-rigides afin de prolonger leur durée de vie », déclare Emmanuel de Oliveira. Alors que les financements précédents permettaient de traiter quelques embarcations, la convention donne à la SNSM une visibilité de quatre ans pour planifier les refontes.

Une refonte comprend le remplacement du moteur, la rénovation de la coque et la mise à niveau des systèmes électroniques et de navigation. Six semi-rigides ont déjà été identifiés pour 2026. Après déduction des aides publiques, la Fondation finance jusqu’à 50 % du besoin restant, dans la limite de son enveloppe annuelle ; d’autres financements, publics ou privés, complètent les sommes qu’elle apporte.

Selon les estimations de la SNSM, rénover les embarcations plutôt que les remplacer réduit leur empreinte carbone de 30 %, en évitant notamment la fabrication et le transport de nouvelles coques ainsi que le recyclage des anciennes unités. Les coques en polyester peuvent servir pendant plusieurs cycles de refonte ; les moteurs et les composants électroniques usés sont changés. Cette démarche privilégie la modernisation des équipements existants. « C’est une manière concrète de concilier notre performance opérationnelle et notre engagement environnemental », souligne Emmanuel de Oliveira.