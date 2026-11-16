Épargne et crédit : ce qui a changé dans le patrimoine des ménages en 2025

Les Français ont vu leur patrimoine financier net augmenter de 5,3 % en 2025. Derrière ce résultat national, les placements en actions ont accéléré, les dépôts ont progressé plus lentement et le crédit a recommencé à croître. Des évolutions qui ne touchent pas nécessairement toutes les familles de la même façon.

Les ménages français détenaient 5 344 milliards d’euros de patrimoine financier net à la fin de 2025. Cette somme résulte de 7 455 milliards d’euros d’actifs financiers, auxquels il faut retrancher 2 111 milliards de passifs, principalement des crédits. Selon le bilan publié le 12 novembre 2026 par l’Insee et la Banque de France, ce solde a augmenté de 5,3 % en un an, après 3,6 % en 2024.

Il s’agit d’une photographie de l’ensemble des ménages, non d’un relevé bancaire moyen. Elle rassemble les situations de propriétaires endettés, d’épargnants, de retraités ou encore de ménages qui ne détiennent que de faibles réserves. Le rapport ne permet pas de déduire de la croissance du total que chaque famille est devenue plus riche.

Les actions accélèrent, les dépôts progressent peu

La composition du patrimoine financier explique une partie du mouvement. La valeur des actions et parts de fonds d’investissement détenues par les ménages a progressé de 6,8 % en 2025, après seulement 1,7 % l’année précédente. Les numéraires et dépôts ont augmenté de 1 %, contre 1,5 % en 2024, selon le tableau 2 du bulletin de la Banque de France, page 5.

Ces taux ne racontent pas la même histoire. Un solde de dépôt varie notamment avec les versements et les retraits. La valeur d’un placement en actions dépend aussi de l’évolution des marchés. Une hausse de patrimoine financier peut donc venir de la valorisation d’actifs déjà détenus, sans qu’un ménage ait mis de côté davantage d’argent chaque mois.

L’assurance-vie demeure un autre élément important. Les ménages détenaient 1 940 milliards d’euros sous cette forme fin 2025, d’après le tableau 1, page 3. Sa valeur a progressé de 4,4 % sur l’année. L’ensemble plus large des actifs liés à l’assurance et aux droits à pension a augmenté de 4,2 %, ce que la publication rapproche de l’intérêt renouvelé pour ces placements depuis 2023.

Ces chiffres ne donnent cependant ni le rendement obtenu sur chaque contrat ni les sommes déposées par chaque tranche de revenus. Ils décrivent des encours agrégés. Un ménage possédant des placements boursiers et un autre n’ayant qu’un compte courant ne sont pas exposés aux mêmes évolutions.

Le crédit des ménages recommence à augmenter

L’autre mouvement de 2025 concerne l’emprunt. Après une stagnation en 2024, l’encours de crédits des ménages augmente de 0,7 %. Les flux nets de crédit atteignent 17 milliards d’euros en 2025, contre 3 milliards l’année précédente, indique la Banque de France dans la deuxième partie de son bulletin, page 6.

La distinction compte pour une famille qui cherche à comprendre les chiffres. L’encours est ce qui reste dû à une date donnée. Le flux net compare, sur une période, les nouveaux crédits aux remboursements enregistrés. Un flux positif ne veut pas dire que tous les ménages ont emprunté, ni que les banques ont assoupli uniformément leurs conditions.

L’étude ne précise pas quels profils ont davantage obtenu de prêts, ni quelle part de la reprise provient de l’immobilier ou d’autres formes de crédit. Ces questions exigeraient des statistiques complémentaires. Le chiffre de 17 milliards d’euros permet seulement de constater que la dynamique globale de l’endettement est redevenue positive.

Pour les foyers déjà emprunteurs, cette photographie ne dit pas non plus si les mensualités ont augmenté ou diminué. Le coût d’un prêt dépend de son taux, de sa durée et de ses conditions contractuelles. Le patrimoine financier net ne mesure pas le budget disponible après paiement du logement, de l’énergie et de l’alimentation.

Le patrimoine augmente, mais la situation des familles reste très différente

L’immobilier occupe toujours une place majeure dans la richesse des ménages. Leur patrimoine non financier atteint 10 310 milliards d’euros, dont 87,3 % correspondent aux logements et aux terrains sur lesquels ils sont construits. La valeur de cet ensemble a augmenté de 0,2 % en 2025, après un recul de 0,6 % en 2024. Les « murs » progressent, tandis que les terrains bâtis perdent encore légèrement de la valeur.

Au total, le patrimoine net des ménages, financier et non financier, s’établit à 15 654 milliards d’euros, en hausse de 2,1 %. Une partie de cette richesse est immobilisée dans des logements occupés par leurs propriétaires. Elle ne constitue pas une réserve d’argent immédiatement disponible. La différence entre patrimoine et revenu annuel aide ainsi à comprendre pourquoi une augmentation de valeur ne se transforme pas automatiquement en pouvoir d’achat.

Les comptes nationaux agrègent aussi les entrepreneurs individuels et les institutions sans but lucratif au service des ménages. Ils ne décrivent pas la répartition entre les personnes selon l’âge, le revenu ou le statut de propriétaire. L’Insee indique que d’autres enquêtes, notamment Histoire de vie, sont nécessaires pour étudier ces différences.

La nouveauté de 2025 se situe donc dans la combinaison de trois tendances : les placements en actions ont gagné de la valeur plus rapidement, les dépôts ont augmenté modestement et le crédit a retrouvé une progression positive. Pour savoir ce que cela change réellement dans la vie d’une famille, il faut ensuite regarder ses biens, ses dettes et les revenus dont elle dispose, plutôt que la seule hausse du total national.