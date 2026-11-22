La satisfaction des Français à l’égard des services publics recule depuis 2014. Le diagnostic publié par l’Insee en novembre 2026 rassemble des données sur les démarches administratives, les soins et les différences d’accès selon les territoires.

Moins de satisfaction dans les démarches et à l’hôpital

En 2016, 61 % des Français déclaraient ne jamais rencontrer de difficultés dans leurs démarches administratives ; ils n’étaient plus que 39 % en 2024, soit 22 points de moins. À l’hôpital public, la part des personnes satisfaites de la qualité des soins est passée de 78 % en 2014 à 66 % en 2025. Pour les urgences, elle est passée de 59 % à 46 % sur la même période. L’épuisement des personnels, l’engorgement des structures et la dégradation des conditions d’accueil sont également évoqués. Les inégalités sociales touchent également l’accueil des enfants.

Des trajets plus longs et moins de places en crèche dans les campagnes

Dans les zones rurales non périurbaines, le temps d’accès médian en voiture aux services courants est de 9 minutes, contre 3 minutes dans les grands centres urbains. Maxime Jouvenceau, chercheur à l’Insee et auteur principal de l’étude, précise que « le taux d’équipements de services publics est souvent plus élevé dans le rural non périurbain que dans les grands centres urbains : 57 bibliothèques pour 100 000 habitants contre 6 par exemple. Néanmoins, c’est là le fruit d’une moindre population résidente, plus que d’un maillage plus dense d’équipements. »

France Travail relève que « l’éloignement des bassins d’emploi et de formation ainsi que les contraintes de mobilité constituent des difficultés spécifiques aux zones rurales. » Les grands centres urbains regroupent 45 % des inscrits, mais concentrent 50 % des mises en relation avec les entreprises.

Les villes comptent 27 places en crèche pour 100 enfants, contre 9 dans les régions rurales. Ce manque de places peut contraindre des parents, notamment des mères, à renoncer à travailler ou à recourir à d’autres solutions de garde. Les communes rurales isolées souffrent particulièrement de l’absence d’équipements essentiels.

Un agent public sur quatre se sent en insécurité au travail

Parmi les agents publics, 25 % déclarent se sentir en insécurité au travail, contre 14 % des salariés du privé. Agressions verbales, menaces physiques et sentiment d’impuissance face aux demandes des usagers figurent parmi les difficultés évoquées. Selon l’analyse de Presseagence lors de la conférence de l’Insee, « si la dématérialisation a apporté des simplifications pour une partie de la population, elle soulève également la question de la fracture numérique et de l’accompagnement des usagers les moins à l’aise avec les outils informatiques. »

France Services et les chiffres de l’action publique

Le réseau France Services a enregistré 10,4 millions de visites en 2025 et accompagne les usagers dans leurs démarches numériques. Les dépenses publiques atteignent 678 milliards d’euros, tandis que les administrations comptent 6,2 millions d’emplois en équivalent temps plein. La confiance déclarée envers la gendarmerie, le système de santé et la police se situe entre 75 % et 80 %. Quant à l’allocation journalière moyenne de l’assurance chômage, elle s’élève à 45 euros dans les grands centres urbains, contre 39 euros en milieu rural non périurbain.