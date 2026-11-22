Selon Dan Buettner, chercheur américain qui étudie depuis une vingtaine d’années les zones bleues, ces régions du monde où l’on compte un nombre inhabituel de centenaires, les personnes qui vivent plus longtemps ne font pas d’exercice, elles vivent dans des régions comme Paris où chaque déplacement est une promenade. Ses propos ont été relayés en novembre 2026 par le quotidien espagnol elEconomista.

Buettner a cartographié cinq de ces zones avec une équipe de démographes : l’île japonaise d’Okinawa, la Sardaigne italienne, la péninsule costaricaine de Nicoya, l’île grecque d’Icaria et la ville américaine de Loma Linda, en Californie. Son constat tient en une phrase : dans ces régions, personne ne fait de musculation ni ne s’entraîne pour un marathon, mais tout le monde bouge, sans y penser, du matin au soir.

Pas d’ascenseur, pas de voiture, un jardin à entretenir

Le mode de vie impose le mouvement plutôt qu’il ne le propose. Pas d’ascenseur dans l’immeuble, pas de voiture pour parcourir trois cents mètres, un jardin à entretenir, des courses rapportées à pied. Le corps serait ainsi remis en mouvement toutes les vingt minutes environ, réparti sur l’ensemble de la journée.

Dans certaines populations agricoles étudiées par Buettner, la distance parcourue atteindrait entre 5 et 8 kilomètres quotidiens, et les habitants des zones bleues effectueraient sans effort entre 10 000 et 12 000 pas par jour.

Paris illustre, selon lui, le même principe à l’échelle urbaine. On y marche pour prendre le métro, acheter son pain, rejoindre un ami, et chaque déplacement devient une promenade sans jamais ressembler à une séance de sport. Un citadin accumulerait ainsi bien plus de pas qu’un habitant dépendant de sa voiture.

Ce mouvement discret entretiendrait le cœur, les muscles et l’équilibre, trois piliers qui s’effritent avec l’âge. Préférer l’escalier à l’escalator pèserait, selon lui, plus lourd à terme qu’une heure de gym hebdomadaire.

Buettner avance un chiffre pour résumer son propos : une marche quotidienne apporterait près de 90 % des bénéfices d’un entraînement pour un marathon. Il place le jardinage à égalité avec la marche, puisqu’il oblige à se pencher, s’accroupir, s’étirer et porter, sans jamais être perçu comme du sport. À Nicoya, il cite l’exemple de Dora Bustos, qui fabriquait encore elle-même ses biscuits, les rosquillos, à l’âge de 102 ans.

Ce mode de vie actif n’est que le premier des neuf principes que Buettner a tirés de ses observations, baptisés le « Power 9 ». Il y ajoute, parmi d’autres, une alimentation majoritairement végétale et le sentiment d’avoir une raison d’être, l’ikigai des Japonais, qui ajouterait selon lui environ 7 ans d’espérance de vie.

Des records d’âge contestés par un prix Ig Nobel

Ces travaux ne font pas l’unanimité. Le chercheur Saul Newman, de l’University College de Londres, a montré que bon nombre de records d’âge revendiqués dans les zones bleues reposent sur des registres incomplets, des erreurs d’état civil, voire parfois des fraudes aux pensions. Ce travail lui a valu un prix Ig Nobel en 2024.

Conséquence directe : il devient difficile d’attribuer la longévité au seul mode de vie quand l’âge réel des personnes concernées reste parfois incertain. Le lien entre activité physique régulière et bonne santé demeure, lui, solidement établi par la science. Reste à distinguer, pour les chercheurs, ce qui relève du cadre de vie de ce qui tient à la génétique ou au hasard des archives démographiques.