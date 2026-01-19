Marcher 5 minutes de plus par jour : un geste qui prolonge la vie

Une vaste étude publiée, le 15 janvier, dans la revue scientifique The Lancet souligne les bénéfices insoupçonnés d’une activité physique modeste mais régulière. Marcher, même brièvement, se révèle être une habitude capable de modifier en profondeur notre trajectoire de santé. Cette analyse suggère qu’une simple augmentation quotidienne de cinq minutes de marche pourrait entraîner une baisse importante du risque de mortalité prématurée.

L’effet d’un léger effort quotidien sur l’espérance de vie

L’étude, coordonnée par une équipe internationale de chercheurs, révèle que marcher un peu plus chaque jour peut prolonger la durée de vie. Plus précisément, selon LINFO.re, les scientifiques ont démontré qu’« une légère augmentation de l’activité physique quotidienne est associée à une réduction significative du risque de mortalité prématurée ». Ces travaux, publiés dans The Lancet le 15 janvier 2026, se sont fondés sur l’analyse des habitudes de plus de 135 000 adultes vivant en Norvège, en Suède, au Royaume-Uni et aux États-Unis. Cette cohorte a été suivie sur une période de huit ans, ce qui donne à l’étude une assise statistique robuste.

L’objectif était d’identifier les bénéfices de micro-changements dans le comportement sédentaire quotidien, tels que le fait de « marcher seulement cinq minutes de plus par jour », peut-on lire dans Euronews. Ces cinq minutes supplémentaires ne sont pas anodines. D’après les données présentées, cette petite dose d’activité physique supplémentaire est associée à une réduction d’environ 10 % du taux de mortalité dans la majorité des groupes étudiés. Un effet mesurable qui plaide en faveur d’une révision des recommandations de santé publique.

Une preuve scientifique au service de la prévention santé

Le chercheur Daniel Bailey, interrogé dans le cadre de cette étude, s’est montré particulièrement enthousiaste : « Le résultat vraiment prometteur de cette étude, c’est que seulement cinq minutes supplémentaires par jour de MVPA peuvent aider », a-t-il affirmé. Le MVPA (Moderate to Vigorous Physical Activity), ou activité physique d’intensité modérée à soutenue, comprend notamment la marche à bon rythme. Cette déclaration s’inscrit dans une stratégie de santé préventive qui gagne en visibilité. De nombreux organismes de santé insistent depuis plusieurs années sur la nécessité de lutter contre la sédentarité. Pourtant, pour beaucoup de personnes, les recommandations classiques (comme 30 minutes d’exercice par jour) peuvent paraître contraignantes.

C’est ici que cette nouvelle étude vient apporter un éclairage différent : la régularité prime sur la durée, et même des efforts modestes peuvent porter leurs fruits. Ainsi, selon Euronews, d’autres ajustements simples du quotidien, comme « une demi‑heure de moins passé assis chaque jour », pourraient également jouer un rôle dans l’allongement de l’espérance de vie. Cette approche granulaire permet de rendre les conseils médicaux plus accessibles et de les adapter aux contraintes du plus grand nombre.

De nouveaux repères pour une santé durable

L’étude met donc en avant un principe simple : marcher davantage ne nécessite ni équipement particulier, ni investissement important en temps. Elle s’appuie sur une analyse rigoureuse menée auprès de 135 000 individus, un chiffre qui confère à ses résultats un fort degré de fiabilité. Elle permet aussi de cibler plus précisément les efforts à fournir pour ceux qui souhaitent adopter un mode de vie plus actif, sans pour autant bouleverser leur quotidien.

Le fait que ces bénéfices soient atteints avec seulement cinq minutes supplémentaires de marche confère à ce message une portée universelle. Cette étude contribue à recentrer la question de l’espérance de vie autour de gestes simples, réalisables par le plus grand nombre, et intégrables dans la routine quotidienne. Enfin, ce travail scientifique pourrait inspirer les décideurs publics à adapter leurs campagnes de prévention. Car marcher, en fin de compte, n’est pas seulement une activité physique, c’est aussi un levier puissant de longévité.