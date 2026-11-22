Un jeune homme de 16 ans a été interpellé mercredi 18 novembre 2026 dans le quartier de Ménimur, à Vannes (Morbihan). Il est soupçonné d’avoir commandé 96 chandelles de mortiers d’artifice, soit 28 kilos de marchandise, rapporte Ouest France. Le colis, expédié depuis la Pologne, a été intercepté par le service des douanes avant sa livraison au destinataire.

Placé en garde à vue, l’adolescent a d’abord nié toute implication. Il a fini par reconnaître les faits, précisant qu’il s’agissait d’un premier essai. Son projet : revendre chaque chandelle à l’unité, pour cinq euros minimum, dans l’espoir d’empocher quelques billets.

Relâché à l’issue de sa garde à vue, le mineur devra répondre de ses actes devant le délégué du procureur, le 18 février 2027, dans le cadre d’une composition pénale.

Ces informations ont été communiquées par le commandant du commissariat de Vannes, Yannick Le Barre, lors d’une réunion de quartier organisée le mercredi 18 novembre 2026 au soir. « Cela représentait 28 kilos de marchandise. Ce jeune homme a été placé en garde à vue et il sera jugé prochainement », a-t-il indiqué devant les habitants.

L’adolescent habite précisément le quartier de Ménimur, théâtre quelques semaines plus tôt d’une soirée particulièrement tendue. Le 31 octobre 2026, soir d’Halloween, des policiers avaient été visés par de nombreux tirs de mortiers aux abords de l’avenue Eugène-Delacroix et de la rue Sonia-Delaunay. Des poubelles avaient également été incendiées cette nuit-là dans ce quartier populaire de la ville.