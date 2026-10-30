Halloween et manifestations : ce qui change le 31 octobre

La journée de mobilisation du samedi 31 octobre coïncide avec Halloween. Le gouvernement annonce 70 000 policiers et gendarmes, des cortèges écartés des centres-villes sensibles et une vigilance renforcée en soirée. Pour les familles comme pour les manifestants, les conditions de circulation et de rassemblement dépendront des arrêtés pris localement.

Le ministre de l’Intérieur, Laurent Nuñez, a présenté jeudi 29 octobre un dispositif national exceptionnel pour samedi. Selon les déclarations rapportées par l’AFP, les 70 000 policiers et gendarmes prévus représentent le même volume que lors de la mobilisation du 24 octobre. La différence tient notamment à la soirée : les manifestations sociales et les festivités d’Halloween se succéderont, parfois dans les mêmes espaces publics.

Des manifestations organisées hors des centres-villes sensibles

Le ministère entend éviter que les cortèges traversent les centres-villes exposés à des risques de dégradations. Laurent Nuñez a indiqué que les rassemblements pourraient être autorisés dans des secteurs périphériques, à condition que les organisateurs disposent d’un service d’ordre adapté. Les préfets doivent traduire cette orientation en décisions applicables sur leur territoire.

Cette organisation peut modifier les itinéraires habituels des manifestations et les accès à certains quartiers. Les restrictions précises, leur durée et leur périmètre relèvent des arrêtés préfectoraux. Les personnes qui prévoient une sortie, un déplacement ou une participation à un cortège ont donc intérêt à consulter les informations de leur préfecture et de leur réseau de transport avant de partir.

Le dispositif comprend aussi des unités spécialisées et des moyens de surveillance supplémentaires. L’AFP cite notamment le RAID, le GIGN, la BRI, des drones et des hélicoptères. Ces moyens sont annoncés à l’échelle nationale ; leur présence ne sera pas identique dans toutes les villes.

Pourquoi la soirée d’Halloween retient particulièrement l’attention

Les autorités redoutent des rassemblements non déclarés après les manifestations de la journée. Selon Reuters, qui a recueilli les déclarations du ministre le 29 octobre, des appels circulent sur les réseaux sociaux pour des rendez-vous à partir de 20 heures dans plusieurs villes. Laurent Nuñez les attribue notamment à des groupes radicaux et annonce une réponse ferme en cas de violences.

Le ministre a précisé que certains rassemblements considérés comme présentant un risque de troubles graves seraient interdits par les préfets. Les festivités familiales, les soirées privées et les manifestations revendicatives obéissent à des situations différentes. Les éventuelles restrictions de rassemblement doivent être appréciées selon les lieux et les décisions effectivement publiées.

La question des déguisements a également été évoquée lors de la conférence de presse. Laurent Nuñez a averti que la fête d’Halloween ne pouvait servir à dissimuler son visage pour commettre des troubles à l’ordre public. Son propos vise les comportements liés à des violences, dans un contexte de sécurité renforcée.

Une mobilisation sociale qui se prolonge

La journée du 31 octobre s’inscrit dans une contestation engagée depuis plusieurs semaines autour des conditions d’études, des salaires, du coût de la vie et des services publics. D’après le ministère de l’Intérieur, 410 000 personnes ont manifesté le 24 octobre. Les organisations syndicales et étudiantes ont appelé à poursuivre la mobilisation, tandis qu’une nouvelle échéance de grève nationale est annoncée pour le 5 novembre, selon le compte rendu de Reuters.

Pour les commerces et les habitants, l’enjeu immédiat sera la coexistence de ces différents usages de l’espace public : cortèges en journée, déplacements ordinaires, sorties familiales et rassemblements nocturnes. Les décisions des préfectures, attendues avant samedi, détermineront concrètement les secteurs accessibles et les éventuelles restrictions. Elles seront plus utiles aux personnes concernées qu’une consigne nationale uniforme.