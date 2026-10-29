Écoles, loyers, avenir : ce qui rapproche les colères de la jeunesse européenne

Des lycéens français aux étudiants belges et albanais, plusieurs mobilisations européennes expriment une même inquiétude : la difficulté de se former, de se loger et de construire un avenir stable. Leurs revendications diffèrent selon les pays, mais elles placent les conditions de vie de la jeunesse au cœur du débat public.

En France, les manifestations parties des lycées ont conduit le gouvernement à annoncer, le 27 octobre, des mesures sur les effectifs scolaires, l’orientation et les capacités d’accueil dans l’enseignement supérieur. En Belgique, des étudiants protestent contre le coût des études et l’état des établissements. En Albanie, les rassemblements dénoncent également le chômage et des soupçons de corruption. Ces mouvements, documentés par une enquête de Reuters publiée le 28 octobre, dessinent une contestation européenne aux causes multiples.

De l’école au logement, des revendications qui se rejoignent

Le point de départ n’est pas partout le même. Les élèves français réclament davantage de moyens, de personnels et de meilleures conditions d’étude. Selon les mesures gouvernementales présentées le 27 octobre, l’exécutif envisage notamment de plafonner progressivement certains effectifs de classe et de rendre les décisions de Parcoursup plus transparentes. Plusieurs engagements restent liés aux arbitrages budgétaires et à des calendriers ultérieurs.

En Belgique, le coût de l’enseignement et la dégradation des infrastructures alimentent la mobilisation. En Italie, les manifestations associent préoccupations sur les salaires, les services publics et l’accès au logement. Une synthèse de l’Associated Press du 24 octobre décrit ces protestations dans plusieurs villes européennes, tout en relevant des contextes nationaux distincts.

Cette convergence éclaire une question sociale commune : à quel prix peut-on étudier, commencer à travailler et devenir autonome ? Elle concerne directement les jeunes Français, confrontés eux aussi aux dépenses de logement, aux difficultés d’orientation et aux inégalités d’accès à la formation.

Le coût de la vie pèse déjà sur les priorités des jeunes Européens

Les préoccupations économiques ne sont pas seulement visibles dans les cortèges. Dans une enquête Eurobaromètre publiée par le Parlement européen, 40 % des répondants âgés de 16 à 30 ans désignaient la hausse des prix et le coût de la vie parmi les priorités auxquelles l’Union européenne devrait répondre. L’éducation et la formation figuraient également parmi les préoccupations importantes.

Les chiffres d’Eurostat sur les conditions de vie en 2025 montrent que 20,9 % de la population de l’Union était exposée au risque de pauvreté ou d’exclusion sociale. Cette donnée porte sur l’ensemble des âges ; elle donne le contexte économique dans lequel les jeunes cherchent leur autonomie, sans expliquer à elle seule leur participation aux manifestations.

Le sentiment de ne pas être entendu joue aussi un rôle. Des jeunes interrogés par Reuters évoquent une succession de démarches et de demandes restées, selon eux, sans réponse. Les rassemblements deviennent alors un moyen de rendre visibles des difficultés très concrètes, plutôt qu’un mouvement européen doté d’un programme unique.

De la contestation à la décision publique, des trajectoires différentes

La Serbie offre un exemple particulièrement spectaculaire de mobilisation étudiante devenue force politique. Après des mois de manifestations liées notamment aux accusations de corruption, une liste soutenue par les étudiants a remporté les élections législatives du 25 octobre, selon les résultats encore provisoires. Le 29 octobre, ses représentants ont demandé des changements à la tête de plusieurs institutions et la préservation de documents administratifs, rapporte l’Associated Press. La formation du futur gouvernement reste à venir.

En Albanie, les tensions ont suivi une autre voie : après des manifestations étudiantes et des affrontements, le gouvernement a adopté des mesures de sanction visant certains comportements lors des rassemblements. Le Guardian en a détaillé les dispositions le 29 octobre. Les débats y portent autant sur les revendications sociales que sur les libertés publiques.

En France, les annonces du 27 octobre ouvrent plutôt une phase de discussion sur les moyens de l’éducation et leur financement. La réponse à ces mouvements se mesurera dans les établissements, les logements accessibles et les perspectives professionnelles offertes aux jeunes. C’est sur ces conditions de vie, bien davantage que sur une étiquette générationnelle, que se joue la portée sociale des mobilisations européennes.