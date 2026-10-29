États-Unis : croissance à 3,4%, mais les ménages paient l’addition

Sarah, mère de deux enfants en Pennsylvanie aux États-Unis, ne s’est pas réjouie quand les médias ont annoncé une croissance du PIB américain à 3,4%. Elle pensait à sa facture d’électricité, à l’épicerie qui coûte 20% plus cher qu’il y a deux ans, à l’inflation qui s’accélère à 3,6%. Comme des millions d’Américains, elle incarne le paradoxe d’une économie qui croît sur le papier, mais qui étouffe les ménages. Les chiffres publiés jeudi 29 octobre par le Bureau of Economic Analysis révèlent une accélération spectaculaire du PIB au troisième trimestre 2026, mais masquent une réalité sociale dégradée où les prix grimpent plus vite que les salaires.

La croissance économique n’est pas celle des ménages américains

3,4% de PIB : une statistique qui ne dit rien du quotidien

Le PIB des États-Unis a bondi à 3,4% en rythme annualisé au troisième trimestre 2026, contre 2,2% au trimestre précédent. Ce chiffre dépasse les attentes des analystes, qui tablaient sur 3,1%. Pourtant, cette performance macroéconomique ne reflète pas l’expérience vécue par la majorité des Américains. La croissance s’explique principalement par l’investissement des entreprises, notamment dans les technologies, et non par une amélioration du pouvoir d’achat des ménages. La consommation, moteur traditionnel de l’économie américaine, progresse surtout grâce à l’endettement croissant des familles.

3,6% d’inflation : la vraie réalité pour les portefeuilles

Pendant que les économistes applaudissent la croissance, l’inflation PCE, mesure préférée de la Réserve fédérale, grimpe à 3,6% sur un an en septembre 2026, contre 3,4% en août. Ce chiffre reste bien au-dessus de l’objectif de 2% fixé par la Fed. Pour les ménages américains, cela signifie que les prix augmentent plus vite que leurs revenus. L’essence, l’alimentation, le logement pèsent lourd sur les budgets familiaux. L’inflation reste élevée malgré l’accélération de la croissance, créant un décalage insoutenable entre les statistiques nationales et la réalité quotidienne des classes moyennes et populaires.

Qui profite vraiment de cette croissance ?

L’investissement s’accélère, mais au profit des grandes entreprises tech

L’accélération du PIB provient largement des investissements massifs dans les infrastructures technologiques, particulièrement l’intelligence artificielle. Les géants de la tech multiplient en effet les acquisitions de serveurs, de puces électroniques, d’équipements de télécommunication. Ces dépenses gonflent les chiffres de croissance, mais bénéficient avant tout aux actionnaires et aux cadres dirigeants, pas aux travailleurs ordinaires. Kevin Warsh, président de la Réserve fédérale, a déclaré lors de sa conférence de presse du 28 octobre que « la productivité augmente. La croissance économique est donc plus forte, mais cela ne me permet pas de conclure que cette croissance est en quelque sorte à l’origine de l’inflation ». Une affirmation qui ignore la concentration des gains au sommet de la pyramide sociale.

La consommation des ménages ralentit en réalité, gonflée par l’endettement

Si la consommation des ménages contribue à la croissance, elle repose sur un socle fragile. Les Américains puisent dans leur épargne, accumulée pendant la pandémie, ou s’endettent via les cartes de crédit pour maintenir leur niveau de vie face à l’inflation. Cette dynamique n’est pas soutenable à long terme. Les ménages les plus modestes subissent de plein fouet la hausse des prix sans pouvoir compenser par des augmentations salariales significatives. Les citoyens naturalisés, qui représentent un électeur potentiel sur dix, font partie des populations les plus touchées par cette érosion du pouvoir d’achat.

Le boom des importations technologiques : une menace pour l’emploi industriel

Ordinateurs et semi-conducteurs : +77% en un an, importés de Chine et d’Asie

Le déficit commercial des marchandises a atteint 134,9 milliards de dollars en septembre 2026, son plus haut niveau depuis mars 2025. Cette explosion s’explique par les importations massives d’équipements technologiques. Les importations de biens d’équipement ont progressé de 77,2% sur un an, tirées par les ordinateurs, les semi-conducteurs et les équipements de télécommunication. Ces produits proviennent principalement de Chine, de Taïwan et de Corée du Sud. Pendant que les entreprises américaines investissent dans l’IA, elles enrichissent les économies asiatiques plutôt que de relocaliser la production.

Les usines américaines perdent face aux importations : quel futur pour les ouvriers ?

La contribution du commerce extérieur à la croissance du PIB au troisième trimestre est estimée à -2,95 points selon le modèle GDPNow de la Fed d’Atlanta. Autrement dit, les importations massives pèsent lourdement sur la balance commerciale et privent l’économie américaine de points de croissance. Plus grave, cette dépendance aux importations technologiques menace les emplois industriels. Les usines de semi-conducteurs promises par les plans de relocalisation peinent à voir le jour, tandis que les ouvriers du secteur manufacturier voient leurs perspectives d’emploi se réduire. La croissance s’accélère fortement avant les élections de mi-mandat, mais elle laisse sur le carreau une partie de la classe ouvrière.

Inégalités croissantes : les chiffres qu’on ne publie pas

Pendant que le PIB s’accélère, les salaires réels stagnent

Les statistiques officielles sur le PIB ne capturent pas l’évolution des salaires réels, c’est-à-dire ajustés de l’inflation. Pendant que les entreprises technologiques engrangent des profits record et que les investissements explosent, les salaires médians stagnent ou progressent moins vite que les prix. Les travailleurs des secteurs traditionnels, du commerce de détail à la logistique, voient leur pouvoir d’achat s’éroder mois après mois. L’écart entre les revenus des 1% les plus riches et ceux du reste de la population continue de se creuser, alimentant les tensions sociales.

Une classe moyenne érodée par l’inflation persistante

La classe moyenne américaine, pilier historique de la stabilité sociale du pays, subit de plein fouet l’inflation persistante. Avec une inflation PCE à 3,6% et un objectif de 2% qui semble inaccessible depuis cinq ans, les familles voient leur épargne fondre et leurs projets d’avenir compromis. L’accès à la propriété s’éloigne pour les jeunes générations, les coûts de l’éducation supérieure explosent, les frais de santé restent prohibitifs. Dans un contexte où 44% des Américains citent la Chine comme superpuissance, l’anxiété économique nourrit un sentiment de déclin relatif. La croissance à 3,4% ne répond pas à ces angoisses concrètes.