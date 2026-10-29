Naissances en France : septembre recule de 2,1 %, la baisse s’accentue après l’été

La France a enregistré 52 405 naissances en septembre 2026, contre 53 527 un an auparavant. Les chiffres provisoires publiés jeudi 29 octobre par l’Insee font apparaître une baisse de 2,1 % sur un an. Le nombre moyen de naissances s’établit à 1 747 par jour, contre 1 784 en septembre 2025.

Ce résultat prolonge le recul démographique, après un mois de juillet quasiment stable et un mois d’août déjà orienté à la baisse. Il ne permet toutefois pas, à lui seul, de prévoir le nombre total de naissances en 2026 ni de mesurer directement l’évolution de la fécondité.

Près de 5 500 naissances de moins sur neuf mois

Sur les neuf premiers mois de 2026, les données mensuelles de l’Insee totalisent environ 478 300 naissances, contre près de 483 800 entre janvier et septembre 2025. Le recul cumulé atteint ainsi 1,1 %, conformément à la synthèse de l’institut. La baisse est moins rapide que certaines années précédentes, mais le mouvement n’est pas interrompu.

Les résultats varient sensiblement selon les mois. Les naissances avaient été légèrement plus nombreuses en mai 2026 qu’en mai 2025, puis presque identiques en juillet. À l’inverse, septembre enregistre une diminution de 1 122 naissances par rapport au même mois de l’année précédente. Comparer deux mois consécutifs sans tenir compte de leur durée et de la saisonnalité serait trompeur : la comparaison sur un an est plus pertinente.

Le contraste avec le début de la décennie est marqué. En septembre 2021, l’Insee recensait 65 180 naissances, soit près de 12 800 de plus que cette année. Les séries historiques permettent de situer le niveau actuel, sans attribuer cette évolution à une cause unique.

Des différences entre régions

La baisse cumulée n’est pas homogène sur le territoire. Parmi les régions qui enregistrent le plus de naissances, l’Insee relève sur janvier-septembre une diminution de 0,9 % dans les Hauts-de-France, de 0,6 % en Île-de-France et de 0,4 % en Auvergne-Rhône-Alpes par rapport à la même période de 2025.

Ces variations peuvent modifier progressivement les besoins en modes de garde, équipements scolaires et services aux familles. Mais elles ne se traduisent pas mécaniquement, à court terme, par une baisse identique des effectifs dans chaque commune : les mouvements résidentiels, les classes d’âge et les différences entre territoires jouent également.

Les statistiques de l’état civil sont établies selon le lieu de résidence de la mère, et non celui de la maternité. Ce point compte particulièrement pour les comparaisons départementales, car les accouchements peuvent avoir lieu hors du département de domicile.

Ce que les chiffres disent — et ne disent pas — des projets familiaux

Le nombre de naissances mesure les enfants nés pendant une période donnée. Il dépend à la fois du nombre de personnes aux âges de parentalité et de leurs comportements de fécondité. Il ne suffit donc pas à établir les motivations des familles.

Une enquête Ipsos présentée le 28 octobre dans le cadre des travaux du CESE souligne que le coût de la vie, le logement et les possibilités de garde sont fréquemment cités par les répondants pour expliquer le recul de la natalité. Ces opinions éclairent le débat social ; elles ne constituent pas une démonstration statistique des causes de la baisse observée en septembre.

Les chiffres de 2026 restent provisoires et susceptibles d’être révisés, notamment parce que tous les bulletins de naissance ne parviennent pas immédiatement à l’Insee. La publication mensuelle permet de suivre la tendance au fil de l’année, tandis que les bilans démographiques annuels apporteront une lecture plus complète de la fécondité et des évolutions de population.