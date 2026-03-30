Ni 3 km ni 10 km : la distance idéale à marcher chaque jour selon les experts surprend même les plus sportifs

La marche, souvent négligée, pourrait transformer votre santé sans effort.

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Nicolas Jean
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Ni 3 km ni 10 km : la distance idéale à marcher chaque jour selon les experts surprend même les plus sportifs
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La marche est sans doute l’un des moyens les plus sous-évalués pour se remettre en forme. À une époque où la santé et le bien-être occupent une grande place, beaucoup recherchent des solutions accessibles et efficaces. La marche, souvent éclipsée par des abonnements coûteux à la salle ou des programmes d’exercices intensifs, se révèle pourtant simple et très bénéfique, tout comme la montée des escaliers.

Ce que la marche vous apporte sans qu’on s’en rende compte

Les bienfaits de la marche touchent plusieurs aspects de la santé. D’abord, elle améliore la santé cardiovasculaire. Marcher régulièrement aide la circulation sanguine et fait baisser la tension artérielle, ce qui renforce le cœur. La gestion du poids est aussi facilitée : la marche brûle des calories et offre un moyen simple de perdre du poids sans subir des exercices à fort impact.

La marche aide aussi à la clarté mentale et améliore l’humeur, en réduisant le stress et en augmentant le bien-être général. Pour la santé osseuse, elle soutient la densité osseuse et diminue le risque d’ostéoporose. Selon le Dr. Emily Larson, spécialiste en fitness, la clé d’une routine de marche qui fonctionne, c’est la régularité, relaye le média Indian Defence Review. Elle recommande de partir d’un objectif réaliste, par exemple augmenter de 1 000 pas par semaine si l’on commence à 3 000 pas par jour.

Combien de pas pour quels objectifs

Les recommandations changent selon ce que vous voulez atteindre. Pour maintenir une bonne santé générale, viser entre 7 000 et 8 000 pas par jour (environ 5 à 6 km) est conseillé. Pour perdre du poids, monter à 10 000 à 12 000 pas (soit 8 à 10 km) est idéal. Si votre but est d’améliorer l’endurance cardiovasculaire, visez 12 000 à 15 000 pas par jour (environ 10 à 12 km). Les experts recommandent souvent un objectif standard de 10 000 pas par jour pour une santé optimale.

Comment ajouter plus de pas au quotidien

Intégrer plus de pas dans sa journée peut se faire avec de petits ajustements faciles. Les « walking meetings » remplacent efficacement les réunions assises et donnent un peu d’exercice aux participants. Prendre les escaliers plutôt que l’ascenseur renforce aussi les muscles. Se garer plus loin, descendre un arrêt de transport en commun plus tôt ou opter pour un « commute » actif sont d’autres méthodes efficaces. Fractionner l’effort en trois marches de 10 minutes peut être aussi bénéfique qu’une longue promenade.

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