Les promesses se comptent par centaines, mais leur portée dépendra des moyens engagés et des résultats obtenus. À Manille, aux Philippines, les 18 et 19 novembre 2026, la deuxième conférence ministérielle mondiale consacrée à la fin des violences contre les enfants s’est achevée sur 283 engagements gouvernementaux présentés par 94 pays, selon un bilan publié le 19 novembre par l’UNICEF.

Organisée par le gouvernement philippin en partenariat avec l’UNICEF et l’Organisation mondiale de la santé (OMS), la rencontre s’est intéressée aux violences subies dans les familles, à l’école, dans les communautés et sur Internet. L’enjeu dépasse les seules réponses judiciaires : selon l’UNICEF, plus de 1,6 milliard d’enfants subissent chaque année des pratiques disciplinaires violentes à leur domicile. La prévention et l’accompagnement des familles figurent donc parmi les priorités affichées.

Des crédits pour les familles et la protection à l’école

Certains engagements prennent la forme de montants identifiés. Le Portugal, pays de l’Union européenne, a fait état de 92,9 millions d’euros inscrits au budget de l’État pour le soutien aux familles. La Tanzanie a présenté un programme d’interventions en faveur de la protection de l’enfance représentant 190 millions de dollars d’ici à 2029. Ces annonces n’ont pas toutes le même statut budgétaire : une enveloppe inscrite au budget et des interventions envisagées à plusieurs années ne constituent pas des dépenses déjà réalisées.

Le Chili a annoncé environ 11,3 millions de dollars pour des actions visant notamment les violences scolaires et le cyberharcèlement, ainsi que le renforcement des solutions familiales alternatives à l’accueil en institution. Selon l’UNICEF, le dispositif annoncé vise plus de 3,4 millions d’enfants. Ces exemples montrent que la protection peut passer aussi bien par les aides aux familles que par des interventions dans les établissements scolaires ou dans l’environnement numérique.

Des objectifs nationaux à atteindre d’ici à 2030

D’autres gouvernements ont retenu des cibles plutôt que des sommes. Le Népal s’est engagé à réduire d’au moins 50 % les violences contre les enfants dans les écoles et à leurs abords d’ici à 2030 ; la Côte d’Ivoire vise une baisse de 30 % des violences contre les enfants à la même échéance. Le Burundi s’est engagé à interdire les châtiments corporels d’ici à 2028, tandis que le Mexique a annoncé vouloir réglementer pleinement l’environnement numérique d’ici à 2030.

Le calendrier importe : une interdiction promise pour 2028 n’est pas une loi déjà entrée en vigueur. Il faudra également mesurer les résultats des objectifs de réduction annoncés. Avant la réunion, l’OMS soulignait, le 17 novembre, la nécessité d’investissements durables, d’un suivi des engagements et de dispositifs permettant aux enfants victimes d’accéder à une prise en charge adaptée.

Une nouvelle série de promesses après la conférence de 2024

Manille fait suite à la première conférence mondiale organisée à Bogotá, en Colombie, en novembre 2024. Celle-ci avait rassemblé plus de 395 engagements de 109 États, rappelle l’UNICEF. Deux ans plus tard, le défi n’est donc pas simplement de multiplier les déclarations, mais de vérifier ce qu’elles changent pour les enfants et les personnes qui les accompagnent.

Les organisations internationales disposent déjà de programmes de terrain. L’UNICEF indique avoir touché, depuis 2022, 60,2 millions de parents et de personnes s’occupant d’enfants au moyen d’interventions de prévention, et avoir apporté une réponse à 19,9 millions d’enfants confrontés à des violences dans 112 pays. Ces chiffres décrivent l’activité de ses programmes, pas les effets futurs des nouveaux engagements gouvernementaux.

La conférence met aussi en évidence des risques qui traversent les frontières, notamment les violences facilitées par les technologies numériques. Pour les familles, les écoles et les services sociaux, l’enjeu sera de disposer de moyens de prévention et de soutien concrets. Le bilan de Manille fixe des orientations et des échéances ; leur mise en œuvre devra encore être suivie pays par pays.