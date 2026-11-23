Quitter un conjoint violent ne se résume pas à trouver un nouveau logement. Il faut parfois aussi trouver un moyen de recevoir son salaire, de payer un trajet ou simplement d’acheter de quoi vivre sans qu’une autre personne contrôle les opérations. Un compte individuel peut aider à retrouver cette liberté, à condition de pouvoir l’ouvrir assez vite. Et c’est précisément ce que les quinze Caisses d’Épargne disent vouloir faciliter.

Dans un communiqué publié le 19 novembre 2026, le groupe BPCE annonce la généralisation d’un dispositif bancaire pour les personnes victimes de violences conjugales. L’offre réunit une ouverture accélérée, deux ans de gratuité sur certains services, un découvert de 300 euros sans agios et un accompagnement par des équipes dédiées. Elle existe désormais dans les quinze Caisses d’Épargne, après des expérimentations menées depuis 2023 dans plusieurs régions.

Un compte ouvert en 48 heures, en moyenne

Le premier chiffre mérite qu’on le lise entièrement : BPCE parle d’une ouverture « en moyenne sous 48 heures ». Ce n’est pas la promesse que chaque dossier sera réglé en deux jours, quelle que soit la situation. Le groupe indique qu’une équipe formée aux situations de vulnérabilité est présente dans chaque Caisse d’Épargne, mais précise aussi qu’il faut se renseigner auprès de son conseiller sur les modalités d’accès et les conditions associées. Il ne publie ni liste nationale unique des pièces spécifiques au dispositif ni procédure identique et détaillée pour toutes les agences.

Pour un compte bancaire individuel ordinaire, Service-Public rappelle la nécessité de justifier son identité au moyen d’un document officiel en cours de validité et de fournir un justificatif de domicile. Une attestation d’élection de domicile peut notamment être utilisée lorsqu’on n’a pas d’adresse stable. Le compte a un seul titulaire : ce n’est pas la même chose qu’un compte joint, et l’accès à un compte personnel ne règle pas à lui seul toutes les questions liées aux dettes ou aux biens du couple.

Reste une question très concrète pour une personne ayant quitté son domicile : quels justificatifs alternatifs l’agence acceptera-t-elle et comment évitera-t-elle que des courriers ou notifications soient accessibles au conjoint violent ? Certaines Caisses d’Épargne avaient organisé leur dispositif régional avec des équipes dédiées et des démarches confidentielles, comme l’expliquait la Caisse d’Épargne Grand Est Europe dès juin 2024. Cet exemple régional ne permet toutefois pas de présumer que les justificatifs et les modalités de contact sont aujourd’hui identiques dans tout le réseau. Ces points doivent être clarifiés directement auprès de l’équipe chargée du dispositif.

Quels frais disparaissent pendant deux ans ?

L’annonce nationale distingue plusieurs avantages. Le forfait bancaire et la carte, à partir de la formule « Initial », sont gratuits pendant 24 mois. BPCE promet aussi l’absence de frais liés aux incidents de paiement et aux irrégularités de fonctionnement du compte, ainsi que l’accès à l’application Banxo. Le communiqué ne détaille cependant pas les tarifs qui s’appliqueront une fois la période de gratuité terminée, ni toutes les éventuelles opérations hors forfait. Mieux vaut donc demander la convention de compte et la grille tarifaire applicable, plutôt que conclure que absolument chaque service bancaire est offert pendant deux ans.

Et les 300 euros ? Il s’agit d’un découvert annoncé en franchise d’agios, pas d’une allocation de 300 euros versée sur le compte. Un découvert reste une somme à rembourser. Les conditions d’octroi et d’utilisation doivent donc être vérifiées lors de l’ouverture : présenter ce montant comme une aide financière automatique serait trompeur.

Le but affiché est de rendre l’autonomie financière un peu plus accessible, notamment lorsque les ressources sont surveillées ou retenues par un partenaire. Les violences économiques intrafamiliales ne se résument d’ailleurs pas à la pauvreté : elles peuvent prendre la forme d’un contrôle des dépenses et des moyens de paiement, comme le soulignait récemment la Banque de France. Et disposer de son propre compte ne signifie pas nécessairement disposer de revenus suffisants pour s’en sortir : les enquêtes sur les inégalités entre femmes et hommes montrent aussi combien une marge financière limitée peut freiner un déménagement ou un autre projet de vie.

Offre bancaire et droit au compte : deux choses différentes

Le dispositif des Caisses d’Épargne est une offre commerciale à finalité sociale. Il ne faut pas le confondre avec le droit au compte organisé par la Banque de France. Ce dernier est une procédure légale destinée, sous conditions, à une personne qui n’a pas de compte individuel et à qui une banque refuse d’en ouvrir un. La détention d’un seul compte joint n’empêche pas nécessairement d’y recourir. Une banque est alors désignée pour fournir des services bancaires de base ; cette procédure ne donne pas automatiquement accès aux avantages particuliers annoncés par BPCE.

Les conseillers devront aussi répondre à des questions qui vont bien au-delà des tarifs : comment prendre un rendez-vous sans exposer la démarche, quel mode de communication peut être utilisé, quels documents seront acceptés et que devient le forfait après vingt-quatre mois ? Ces réponses peuvent compter autant que la rapidité de l’ouverture. La confidentialité ne se réduit pas à l’absence de frais.

Enfin, un compte bancaire ne remplace ni une protection contre les violences ni un accompagnement spécialisé. Service-Public rappelle que le 3919 est un numéro gratuit d’écoute et d’orientation destiné aux femmes victimes de violences ; en cas de danger immédiat, les secours sont joignables au 17 ou au 112, et le 114 permet notamment un contact par écrit. La nouvelle offre bancaire peut être un outil dans un parcours plus large. Sa valeur dépendra, pour chaque personne concernée, de la manière dont elle fonctionne réellement au moment où elle en a besoin.