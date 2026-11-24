20 000 places supplémentaires dans l’enseignement supérieur, ce n’est pas rien. Mais c’est loin des 150 000 que réclament désormais les organisations signataires du communiqué intersyndical du 23 novembre 2026. Elles appellent à une nouvelle journée de mobilisation le jeudi 26 novembre, avec des grèves et des rassemblements. Et le nombre de places n’est qu’une partie du désaccord : encore faut-il pouvoir financer ses études et disposer de personnels pour assurer les enseignements.

20 000 places, mais pas toutes en licence

Dans les engagements présentés le 26 octobre par le gouvernement, il est question de 15 000 places nouvelles : 10 000 en BTS à la rentrée 2027, 4 000 en BUT et 1 000 dans les formations universitaires liées à la licence portail santé, ces deux derniers ensembles devant être ouverts sur 2027 et 2028. Le programme prévoit plus de 1 200 postes d’enseignants pour les BTS et 204 emplois enseignants pour les ouvertures universitaires. Puis, dans une lettre du 10 novembre aux présidents d’université, dont l’AFP a rapporté le contenu, le Premier ministre a promis des moyens pour 5 000 places supplémentaires en licence.

Pour un lycéen qui souhaite étudier le droit, une place de plus dans un BTS industriel ne change pas grand-chose à ses chances d’admission dans la filière qu’il a choisie. C’est aussi ce qui sépare les deux propositions : le gouvernement veut renforcer l’offre là où il a identifié des tensions, tandis que l’intersyndicale demande de pouvoir accueillir les bacheliers dans la formation de leur choix. Les 150 000 places sont une revendication, pas une mesure statistique du nombre de candidats restés sans solution.

Le bilan ministériel de Parcoursup 2026 fait d’ailleurs état de 1 046 000 candidats, soit 66 000 de plus qu’en 2025. Parmi les lycéens ayant formulé des vœux, 91,5 % ont reçu au moins une proposition. Or avoir reçu une proposition ne signifie pas nécessairement avoir obtenu la formation souhaitée. L’intersyndicale affirme aussi que plus de 53 000 places ont disparu en deux ans ; ce chiffre de capacités offertes n’a pas pu être vérifié à périmètre constant dans le bilan ministériel. Il ne doit pas être confondu avec le nombre de places restées vacantes en fin de procédure.

Des bourses indexées ou des bourses augmentées ?

Le gouvernement a annoncé pour la rentrée 2027 des bourses sur critères sociaux qui évolueront avec l’inflation et des seuils d’accès ajustés en fonction des revenus des familles. Il chiffre le supplément destiné aux boursiers à 37 millions d’euros en 2027 par rapport à 2026. Les syndicats réclament, eux, une augmentation des bourses en plus de l’indexation de leur montant et de leurs barèmes sur l’inflation. La distinction n’est pas anodine au regard du coût de la rentrée universitaire : compenser une nouvelle hausse des prix ne suffit pas à effacer une perte de pouvoir d’achat déjà subie.

Quant aux moyens humains, l’appel du 23 novembre demande un programme de recrutements sur plusieurs années, notamment pour les enseignants, les chercheurs et les services universitaires, ainsi que la titularisation des contractuels occupant des fonctions permanentes. Le financement sera déterminant : lors de la réunion de la commission des finances du Sénat du 5 novembre, la rapporteure spéciale a relevé que le projet de budget 2027 prévoyait des crédits globalement stables pour l’enseignement supérieur, mais une baisse de 88,2 millions d’euros des subventions pour charges de service public destinées aux universités. Ce projet de budget n’est pas encore définitivement adopté, et les moyens promis par la suite devront trouver leur traduction dans les financements et les établissements concernés.

La journée du 26 novembre est pour l’heure un appel national. Les étudiants devront se renseigner auprès de leur propre établissement pour connaître les éventuelles conséquences sur leurs cours.