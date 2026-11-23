À l’approche de Thanksgiving, une panne du logiciel de calcul du poids et de l’équilibre des avions de Delta Air Lines a retardé des vols à Atlanta, le 22 novembre. Cet incident s’ajoute à des interruptions de services bancaires, de messagerie et de systèmes fédéraux survenues depuis début novembre 2026.

Jay Clayton, directeur du renseignement national, indique qu’aucune cyberattaque coordonnée n’est détectée. Il prévient néanmoins : « Nous allons avoir des dysfonctionnements, des lacunes, des interruptions de service », a-t-il déclaré sur CNN.

Des vols retardés à Atlanta et des paiements interrompus

Le dimanche 22 novembre, Delta, dont Atlanta est le principal hub, a dû recourir à des procédures manuelles après la panne de son logiciel de calcul du poids et du centrage. Selon FlightAware, 58 % de son programme a été affecté : environ 2 000 vols ont été retardés et 3 % annulés. Les équipes au sol ont pesé bagages et passagers pour vérifier les conditions de décollage. La Federal Aviation Administration (FAA) rappelle que maintenir un avion dans ses limites de poids et de centrage constitue une exigence essentielle de sécurité.

Bloquée à Atlanta avec ses deux enfants, Sarah Thompson raconte sur Twitter : « Nous devions rejoindre ma mère dans le Minnesota. Elle a 78 ans et attend seule. Delta nous propose un vol dans trois jours. Thanksgiving sera fini. »

Début novembre, plusieurs grandes banques américaines ont aussi connu des interruptions de service. Des clients n’ont pas pu accéder à leurs comptes en ligne ou aux distributeurs automatiques, et des terminaux de paiement ont refusé des transactions dans des supermarchés. Les services de messagerie de Microsoft ont également dysfonctionné, sans que l’entreprise précise l’ampleur des perturbations. Sur les réseaux sociaux, le hashtag #TechFailsAmerica rassemble des centaines de milliers de messages.

Des dysfonctionnements jusque dans les agences fédérales

La National Security Agency (NSA) a elle aussi subi des dysfonctionnements. Début novembre, la FAA a connu la plus longue interruption de son réseau depuis 25 ans : les départs ont été paralysés pendant plus de quatre heures à l’échelle nationale. United Airlines a signalé une panne quelques jours plus tard. « Si la NSA tombe en panne, qui nous protège vraiment ? » demande Marcus Chen, analyste en cybersécurité, sur LinkedIn.

Jay Clayton attribue les perturbations au déploiement de correctifs de sécurité : « Les systèmes du pays sont au milieu d’un vaste cycle de mise à niveau et cela entraîne des perturbations. » Son avertissement suscite des réactions contrastées. Un fil consacré aux pannes sur Reddit compte plus de 15 000 commentaires. « Ils nous disent de nous préparer à d’autres pannes comme si c’était normal. Ce n’est pas normal », écrit un utilisateur. D’autres s’interrogent sur la place de l’IA dans les infrastructures et sur la stabilité des services.

Ce que les entreprises ont dit des pannes

Delta a reconnu « un problème technique temporaire », sans détailler ses causes ni les mesures correctives. Microsoft n’a pas répondu aux sollicitations des médias. Les banques concernées ont parlé d’« opérations de maintenance planifiée » ; des clients affirment n’avoir reçu aucune alerte préalable.

Certains internautes évoquent des cyberattaques dissimulées, d’autres mettent en cause la gestion des entreprises. Jay Clayton, lui, explique que les organisations déploient des correctifs de sécurité pour anticiper de possibles vulnérabilités. Le calendrier de ces opérations, juste avant Thanksgiving, suscite des questions sur leur échelonnement. L’aspiration croissante à une vie déconnectée trouve ici une illustration supplémentaire.

À Atlanta, le recours aux procédures manuelles

Chez Delta, les équipes ont repris la pesée manuelle des bagages et le calcul de l’équilibre des avions sur papier. Les pilotes sont formés à ces protocoles de secours. La FAA précise qu’une surcharge ou un mauvais centrage fragilise la structure d’un appareil, d’où la nécessité de ces vérifications avant le décollage.

DigitalEurope a recensé 16 incidents de cyberattaque en Europe entre le 18 octobre et le 18 novembre 2026, dont le piratage de réfrigérateurs de supermarchés. Jay Clayton ne signale, pour les pannes américaines, aucune cyberattaque coordonnée. Comme pour les intempéries qui affectent les travailleurs, la préparation aux interruptions de service se pose aux entreprises et aux institutions. Clayton a prévenu que d’autres pannes surviendraient.