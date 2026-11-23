Vents violents en Corse, crue dans le Pas-de-Calais et précipitations dans l’est : le bulletin météorologique de ce lundi 23 novembre concerne aussi l’organisation du travail. Les activités exercées à l’extérieur et les déplacements professionnels demandent une attention particulière dans les zones exposées.

À 6 heures ce lundi, Météo-France maintient trois départements en vigilance orange : la Corse-du-Sud et la Haute-Corse pour vent violent, ainsi que le Pas-de-Calais pour crues. Treize autres départements sont placés en vigilance jaune, notamment pour des risques de pluie-inondation, de crues, de neige-verglas ou d’avalanches.

Ces alertes concernent d’abord la sécurité des personnes. Elles peuvent aussi modifier les conditions dans lesquelles travaillent les salariés intervenant sur des chantiers, effectuant des livraisons, assurant des tournées ou réalisant des opérations de maintenance en extérieur.

En Corse, des conditions particulièrement exposées pour le travail en plein air

Selon le suivi météorologique de 6 heures, les rafales ont atteint 191 km/h au Cap Sagro pendant la nuit. D’autres mesures dépassent 110 km/h dans l’île. Le vent doit encore souffler fortement en début de matinée, avant de faiblir progressivement.

Pour les métiers de terrain, la question porte sur les conditions réelles d’intervention : exposition aux rafales, risque de chute de branches ou d’objets, accès à un chantier et sécurité des déplacements. Une opération réalisable par temps habituel peut nécessiter d’être reportée, adaptée ou interrompue lorsque l’environnement devient dangereux.

Les employeurs doivent évaluer les risques liés au travail et prendre les mesures de prévention nécessaires. La vigilance orange constitue une information importante pour cette évaluation, mais les décisions opérationnelles dépendent de la situation rencontrée et des tâches à accomplir.

Le Code du travail numérique rappelle qu’un salarié peut exercer son droit d’alerte et de retrait lorsqu’il a un motif raisonnable de penser que sa situation de travail présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé. Ce droit répond à des conditions précises ; il ne découle pas automatiquement de la couleur d’une carte météo.

Crues et neige : l’accès aux lieux de travail peut aussi devenir difficile

Dans le Pas-de-Calais, la vigilance orange porte sur les crues. La montée des eaux de la Canche peut compliquer l’accès à certaines zones riveraines et les déplacements professionnels. Météo-France prévoit déjà le maintien de cette vigilance mardi 24 novembre.

Dans l’est, les alertes sont de nature différente. L’Ain et le Jura sont en vigilance jaune pluie-inondation et crues. L’Isère, la Savoie et la Haute-Savoie sont placées en vigilance jaune neige-verglas. Les salariés qui circulent entre plusieurs sites ou interviennent sur les routes de montagne peuvent rencontrer des conditions variables au cours de la journée.

Pour les entreprises, les possibilités d’adaptation dépendent notamment du poste : travail à distance lorsque celui-ci s’y prête, modification d’une tournée, déplacement d’une intervention ou suspension d’une tâche exposée. Les mesures effectivement retenues relèvent de chaque situation.

Empêchement de se rendre au travail : une question distincte

Un salarié qui ne peut pas rejoindre son lieu de travail en raison des intempéries se trouve dans une situation différente de celui dont le poste présente directement un danger.

Dans le cas général, Service-Public précise que l’employeur n’est pas automatiquement tenu de rémunérer les heures d’absence lorsque les intempéries empêchent le déplacement. Des dispositions conventionnelles plus favorables peuvent s’appliquer. Plusieurs solutions peuvent être envisagées selon les circonstances, notamment le télétravail ou un aménagement du temps de travail.

Le bulletin de ce lundi pose donc deux questions distinctes : la sécurité des tâches à réaliser et les conditions d’accès au travail. Pour les salariés comme pour les employeurs, elles appellent des réponses adaptées au risque local, à l’activité exercée et aux règles applicables.