Depuis le dimanche 22 novembre 2026, d’importantes chutes de neige touchent les massifs français, en particulier les Alpes du Nord. Une vigilance neige-verglas a été déclenchée en lien avec ces précipitations.

Dimanche après-midi, la neige est tombée en quantité dès 1 500 mètres d’altitude sur une grande partie du massif alpin, selon Météo-France. Les précipitations ont été particulièrement importantes sur les Alpes du Nord, mais aussi sur la Franche-Comté et le Jura, où les conditions météorologiques restent très perturbées.

Lundi 23 novembre, les chutes de neige se poursuivent sur plusieurs massifs, avec des cumuls moins importants que la veille. La limite pluie-neige s’abaisse toutefois : les flocons sont attendus dès 800 à 1 000 mètres sur les Vosges et le Jura, et à partir de 1 000 à 1 200 mètres sur les Alpes du Nord, toujours selon Météo-France. Certains modèles évoquent des cumuls de neige importants d’ici jeudi soir.

Vigilance neige-verglas en Haute-Savoie, en Isère et en Savoie

La vigilance neige-verglas, déclenchée dimanche et maintenue lundi, concerne trois départements : la Haute-Savoie, l’Isère et la Savoie. Une vigilance avalanches a par ailleurs été prononcée dans six départements, dont les Alpes-Maritimes, les Alpes-de-Haute-Provence et les Hautes-Alpes. Les automobilistes et les personnes prévoyant de se déplacer en montagne sont invités à consulter régulièrement la carte de vigilance de Météo-France.

Cette évolution accompagne une descente d’air froid favorisée par un anticyclone positionné sur les Pays-Bas. Selon le météorologue Yann Amice, le refroidissement sera surtout sensible mardi matin dans le nord-est de la France, avec des températures pouvant descendre entre -2 et -4 °C.

Des flocons possibles en plaine jusqu’en fin de semaine

De nouvelles chutes de neige sont attendues lundi, cette fois à plus basse altitude. Un possible retour des flocons en plaine est aussi envisagé en milieu de semaine, même si ces prévisions ne sont pas encore confirmées et doivent encore s’affiner.

Dans un entretien accordé à actu.fr, Yann Amice évoque un risque limité mais réel, indiquant que quelques flocons ne sont pas exclus. Il situe ce phénomène « dans la nuit de mercredi à jeudi, au contact entre l’air froid qui persiste sur le nord-est et l’air plus doux qui remonte du sud-est […] notamment vers la Franche-Comté et le Jura ». Aucune quantité ni tenue au sol n’est pour l’instant précisée.

Le Parisien cite d’autres régions potentiellement concernées en milieu de semaine : les Hauts-de-France, une partie du Bassin parisien et le Grand Est. La Chaîne Météo évoque de son côté un risque de neige vendredi, plutôt en fin de journée, dans les régions centrales.

Le coup de froid devrait toutefois rester bref. Dès mercredi 25 novembre, les températures remonteront sous l’influence d’un flux de sud-est, même si des valeurs proches de 0 à 2 °C pourront encore être observées localement. Sur X, le météorologue Guillaume Séchet prévient que des gelées parfois fortes sont attendues la semaine prochaine, avec même un risque de pluies verglaçantes, voire de neige en plaine.

Un épisode neigeux fin novembre n’aurait d’ailleurs rien d’inédit. Dans un entretien au Parisien, le prévisionniste Adrian Warnan rappelle que « les deux dernières années, vers le 20-25 novembre on avait eu des chutes de neige en région parisienne ».