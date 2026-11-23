La Banque Postale augmentera ses frais bancaires le 1er janvier 2027. Une hausse supplémentaire pour les clients ordinaires, mais pas pour ceux qui bénéficient de la Formule de Compte Simplicité, maintenue à 1 euro par mois. Les personnes en difficulté financière disposent également de protections contre l’accumulation des frais d’incidents, à condition de connaître les dispositifs auxquels elles peuvent prétendre.

Quand chaque euro compte, la différence entre un compte bancaire à 25,80 euros par an et un forfait à 12 euros peut sembler appréciable. Mais ce n’est pas simplement une question de cotisation : les services inclus, les moyens de paiement disponibles et surtout les frais susceptibles d’être prélevés en cas d’incident peuvent faire une différence bien plus importante dans le budget d’un ménage.

À partir du 1er janvier 2027, La Banque Postale facturera 2,15 euros par mois la tenue d’un compte standard, contre 2,10 euros en 2026. Une carte Visa Classic coûtera 49,40 euros par an, au lieu de 47,60 euros. Ces nouveaux montants figurent dans la brochure tarifaire 2027 de l’établissement.

Pour autant, les personnes rencontrant des difficultés financières ne sont pas toutes soumises aux mêmes conditions. Et certaines protections restent inchangées.

Une offre bancaire à 1 euro par mois, malgré les hausses de 2027

La Formule de Compte Simplicité, destinée aux clients en situation de fragilité financière, restera facturée 1 euro par mois, soit 12 euros par an. Ce tarif figure aussi bien dans la brochure 2026 que dans celle de 2027.

L’offre comprend notamment la tenue du compte, une carte Réalys à autorisation systématique, les relevés mensuels, l’accès aux comptes sur Internet, trois alertes mensuelles sur leur situation et quatre virements SEPA par mois, dont un virement permanent. Deux chèques de banque mensuels et les prélèvements SEPA sont également prévus dans les conditions de l’offre.

Une carte à autorisation systématique vérifie la possibilité de payer au moment de son utilisation. Ce fonctionnement permet de limiter certains risques de dépenses au-delà du solde disponible. En contrepartie, la Formule Simplicité ne permet pas de disposer d’un découvert autorisé.

Ces caractéristiques peuvent être utiles à une personne qui souhaite éviter que des difficultés temporaires se transforment en une succession d’incidents de paiement.

La souscription reste toutefois soumise à des conditions d’éligibilité et à l’acceptation du dossier par la banque. Il ne suffit donc pas de demander le tarif à 1 euro pour l’obtenir automatiquement.

Frais d’incidents : les clients fragiles bénéficient de plafonds particuliers

La cotisation mensuelle n’est pas la seule protection. Selon la Banque de France, un établissement doit identifier ses clients en situation de fragilité financière et appliquer un plafonnement automatique de 25 euros par mois à certaines catégories de frais d’incidents.

Le dispositif concerne notamment des commissions d’intervention, des frais de rejet de prélèvement ou des frais liés à des chèques sans provision. En revanche, tous les frais bancaires ne relèvent pas de ce plafond, et les intérêts d’un découvert ne doivent pas être confondus avec les frais d’incidents concernés.

Pour les titulaires de la Formule de Compte Simplicité, la protection va plus loin : les frais concernés restent limités à 20 euros par mois et 200 euros par an.

La banque prévoit également des commissions d’intervention de 4 euros par opération, avec un maximum de 12 euros par jour. Pour les rejets de prélèvement ou de virement pour défaut de provision, les frais ne peuvent dépasser 9 euros, dans la limite du montant de l’opération.

Ce plafonnement peut compter davantage que quelques centimes de hausse sur une cotisation annuelle, notamment lorsqu’un compte connaît plusieurs irrégularités au cours du même mois.

Qui peut être reconnu comme client financièrement fragile ?

La protection ne dépend pas uniquement du niveau de revenu. Plusieurs situations permettent d’être identifié comme client fragile.

C’est notamment le cas lorsqu’un dossier de surendettement a été déclaré recevable ou lorsqu’une personne est inscrite depuis plus de trois mois au Fichier central des chèques pour certains incidents bancaires.

D’autres critères associent le niveau des ressources créditées sur le compte et la répétition des incidents de paiement. Les banques disposent également d’une marge d’appréciation pour identifier des situations de fragilité avant qu’elles ne s’aggravent.

Une personne reconnue comme fragile doit bénéficier du plafonnement automatique des frais concernés et se voir proposer l’offre spécifique. Elle reste libre de l’accepter ou de la refuser.

Il est donc possible d’être protégé par le plafond de 25 euros sans avoir souscrit la Formule Simplicité. En revanche, le plafond renforcé de 20 euros par mois et de 200 euros par an est attaché à l’offre spécifique.

Une autre protection existe pour les personnes privées de compte bancaire

Il ne faut pas confondre la Formule Simplicité avec le Service Bancaire de Base.

Ce dernier est gratuit et s’inscrit notamment dans la procédure de droit au compte, lorsqu’une personne dépourvue de compte bancaire obtient la désignation d’un établissement par la Banque de France.

Il comprend plusieurs services essentiels, dont la tenue du compte, une carte à autorisation systématique, les relevés mensuels et des virements SEPA réalisables au guichet ou à distance.

La Banque de France détaille les démarches et les prestations correspondantes. Cette gratuité ne concerne donc pas indistinctement tous les clients de La Banque Postale : elle correspond à une situation et à un cadre précis.

La distinction mérite d’être connue, car la grille standard prévoit notamment un virement occasionnel réalisé avec un conseiller à 6,20 euros en 2027, tandis que les virements effectués en ligne restent gratuits. Pour une personne peu à l’aise avec les services numériques, le coût d’un accompagnement humain peut peser sur la manière de gérer son compte. Les offres protégées permettent justement de disposer de certains services essentiels dans des conditions différentes.

Comment faire valoir ses droits auprès de La Banque Postale ?

Une personne qui rencontre des difficultés financières peut demander à son conseiller de vérifier son éligibilité à la Formule de Compte Simplicité et aux plafonds applicables.

La banque propose également L’Appui, un service d’accompagnement budgétaire, destiné à aider les clients confrontés à des difficultés ponctuelles ou durables. Il permet notamment de faire le point sur le budget et d’être orienté vers des dispositifs sociaux ou associatifs adaptés.

Les personnes déjà identifiées comme fragiles peuvent, quant à elles, contrôler les frais prélevés sur leurs relevés et demander des explications lorsque les plafonds ne semblent pas respectés.

La hausse des tarifs de La Banque Postale pose donc deux questions différentes. Pour les clients ordinaires, celle de l’augmentation du coût des services bancaires. Pour les personnes en difficulté, celle de l’accès effectif aux offres et protections auxquelles elles ont droit.

Car une offre à 1 euro par mois peut être un véritable outil de prévention, encore faut-il que les personnes concernées sachent qu’elle existe et puissent effectivement en bénéficier.