Le chariot du futur circule déjà dans les rayons. Un Intermarché de Provins, en Seine-et-Marne, ainsi que plusieurs magasins E.Leclerc de la Côte d’Azur en sont équipés, selon Marmiton, qui relaie des informations publiées par Pleine Vie. Ce déploiement est en cours depuis 2024.

À Provins, le dispositif testé repose sur la technologie de la société israélienne Shopic : un boîtier d’intelligence artificielle qui se clipse sur n’importe quel chariot classique et reconnaît automatiquement les produits déposés. Sur la Côte d’Azur, à Antibes et à La Colle-sur-Loup, E.Leclerc a opté pour un autre modèle, baptisé « Knap Kart » et fourni par la start-up française Knap. Une quarantaine de ces chariots transparents, dotés d’un écran renforcé, ont été installés dans le magasin d’Antibes.

Dans les deux cas, le principe reste le même : un écran tactile, une scannette et des caméras fixées à la poignée identifient le poids, la marque et le prix de chaque article posé, puis l’ajoutent au ticket affiché en direct. Fini le déballage sur le tapis de caisse. En fin de parcours, une borne dédiée génère la facture, réglable par carte ou directement depuis un smartphone.

L’enjeu commercial tient en une promesse : faire gagner du temps aux clients tout en leur donnant une vision claire de leur budget. L’écran affiche les promotions en cours, la cagnotte de fidélité et, parfois, le Nutri-Score des produits déjà dans le panier.

Pour les enseignes, l’intérêt dépasse le confort client. Les caddies classiques coûtent cher à entretenir, se font voler, et le passage en caisse mobilise du personnel pour scanner les articles un par un. Les modes de consommation ont par ailleurs changé en quelques décennies, entre caisses automatiques, paiement sans contact et essor du drive.

Des données collectées sur les trajets en rayon

Le même logiciel qui reconnaît les produits peut aussi analyser le trajet effectué par le client dans le magasin et le temps passé devant un article. Selon Pleine Vie, ces informations alimentent un ciblage promotionnel fin, avec des offres qui s’affichent directement sur l’écran du chariot.

Cette collecte suscite des réticences. Des clients s’interrogent sur l’utilisation de leurs données personnelles, sur leur conformité au RGPD, sur la durée de conservation de ces informations et sur la possibilité de continuer à choisir un chariot non connecté. L’automatisation partielle de l’encaissement, selon Presse-Citron, réduit aussi le passage en caisse classique et bouscule le métier de caissier, même si de nouveaux postes d’assistance en magasin ou de maintenance technique pourraient apparaître.

Reste la question de la fracture numérique, qui risque d’écarter les seniors, les personnes peu à l’aise avec les écrans ou les clients en situation de handicap si l’accompagnement n’est pas suffisant. L’idée d’une cohabitation durable entre caddies classiques et chariots connectés revient souvent comme réponse à ces inquiétudes.

Le caddie, lui, a été inventé en 1937 par l’épicier américain Sylvan Goldman, qui cherchait à soulager ses clients de paniers devenus trop lourds. En France, il devient le symbole de l’hypermarché à partir de 1963. Reste à savoir quelles autres enseignes décideront, à l’avenir, d’adopter ces chariots connectés.